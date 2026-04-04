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Hindi Newsबॉलीवुडअभिषेक बच्चन ने किया बड़ा चौंकाने वाला खुलासा! ऐश्वर्या राय संग अजीब लगती है ये चीज, बोले- ‘उनके साथ बड़ा डरावना एक्सपीरियंस...’

अभिषेक बच्चन ने किया बड़ा चौंकाने वाला खुलासा! ऐश्वर्या राय संग अजीब लगती है ये चीज, बोले- ‘उनके साथ बड़ा डरावना एक्सपीरियंस...’

Abhishek Bachchan Aishwarya Rai: हाल ही में अभिषेक बच्चन ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उनको अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ किस बात को लेकर अजीब लगता है. उन्होंने बताया कि वे खुद को अक्सर लकड़ी की तरह महसूस करते हैं और फोटोग्राफर्स की ओर देखकर उलझन में पड़ जाते हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 05, 2026, 06:42 AM IST
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Abhishek Bachchan Aishwarya Rai Red Carpet
Abhishek Bachchan Aishwarya Rai Red Carpet

Abhishek Bachchan Aishwarya Rai Red Carpet: अभिषेक बच्चन ने हाल ही में अपने रेड कार्पेट के एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि अपनी पत्नी और सुपरस्टार ऐश्वर्या राय के साथ रेड कार्पेट पर चलना उनके लिए काफी डरावना एक्सपीरियंस होता है. अभिषेक ने लिली सिंह से बात करते हुए कहा, ‘क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? रेड कार्पेट पर उनका अंदाज सबसे अलग है. मेरे लिए अकेले रेड कार्पेट पर जाना भी मुश्किल है और अगर उनके साथ जाना पड़े तो डर और भी बढ़ जाता है’. 

उन्होंने माना कि ऐश्वर्या की खूबसूरती और एक्सपीरियंस के सामने खुद को लकड़ी की तरह महसूस करते हैं. अभिषेक ने बताया कि रेड कार्पेट पर सब प्रोफेशनल्स की तरह सहज दिखते हैं, लेकिन वे काफी अजीब फील करते हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं सच में बहुत अजीब महसूस करता हूं, हाथ पॉकेट में डाल दूं या नहीं, कुछ समझ नहीं आता. मैं हमेशा लकड़ी की तरह खड़ा रहता हूं. फोटोग्राफर्स आखिर में हमेशा कहते हैं, ‘एक और स्माइल, प्लीज’. इस दौरान अभिषेक ने एक इंसिडेंट भी याद करते हुए सभी के साथ शेयर किया.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ऐश्वर्या राय संग रेट कार्पेट पर लगाता है अजीब 

उन्होंने एक बार जब वे ऐश के साथ रेट कार्पेट पर गए तब वे इतने अजीब दिख रहे थे कि फोटोग्राफर्स ने उनसे पूछा, ‘सर, हमने क्या गलती की? आप इतने नाराज क्यों दिख रहे हैं?’ और वे माफी मांगने लगे. अभिषेक ने ये भी माना कि कभी-कभी उन्हें ऐश्वर्या की सक्सेस से इनसिक्योरिटी भी महसूस होती थी. लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनके लिए नया नहीं था. उन्होंने कहा, ‘मेरे माता-पिता के समय में मेरी मां मेरे पिता से बड़ी स्टार थीं. इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं थी. मुझे कभी ये सिखाया नहीं गया कि मुझे हमेशा लीड होना है’. 

9 मिनट का वो 50 साल पुराना रोमांटिक गाना, जिसे आज भी गुनगुनाता है हर कोई, जिसकी हर धुन में घुली है प्यार की मिठास, आपने सुना?

हमारे बीच हमेशा बनी रही अच्छी पार्टनरशिप

अभिषेक ने बताया कि उनके और ऐश्वर्या के बीच कभी ये बात नहीं हुई कि ‘परिवार का पुरुष होना’ कौन होगा. उन्होंने कहा, ‘हम दोस्त थे, शादी से बहुत पहले ही. मेरे करियर की दूसरी फिल्म ऐश्वर्या के साथ थी और ऐश वे एक्ट्रेस हैं जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा काम किया है’. उन्होंने बताया कि दोनों की दोस्ती गहरी थी और शादी के बाद भी वही पार्टनरशिप और समझ बनी रही. उन्होंने आगे कहा, ‘हम शादी से पहले रिलेशनशिप में नहीं थे, बस अच्छे दोस्त थे. लेकिन शादी के बाद भी हमारे बीच वही पार्टनरशिप बना रहा’. 

कैसे 18 साल से मजबूत बना हुआ है रिश्ता?

उन्होंने कहा, ‘ये कभी नहीं सोचा कि मैं खाना लाऊं और आप घर संभालेंगी. हमारे बीच ये फ्री और नेचुरल तौर से चलता रहा’. अभिषेक ने आखिर में बताया कि उनके और ऐश्वर्या के रिश्ते में हमेशा दोस्ती और पार्टनरशिप रही है. उन्होंने बात करते हुए बताया, ‘हमारे रिश्ते में कभी भी किसी तरह का कंपेयर या कॉन्पिटिशन नहीं रहा. शादी के बाद भी हम दोनों हमेशा एक टीम की तरह हैं. रेड कार्पेट हो या घर का काम, सब चीजें नेचुरल तरीके से निभती हैं और यही हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है’.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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