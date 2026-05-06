Advertisement
trendingNow13206324
Hindi Newsबॉलीवुडमौत के 17 साल बाद भी किंग ऑफ पॉप का जलवा! माइकल जैक्सन बने दुनिया के नंबर-1 आर्टिस्ट; BTS और टेलर स्विफ्ट को भी छोड़ा पीछे

मौत के 17 साल बाद भी 'किंग ऑफ पॉप' का जलवा! माइकल जैक्सन बने दुनिया के नंबर-1 आर्टिस्ट; BTS और टेलर स्विफ्ट को भी छोड़ा पीछे

Michael Jackson: ‘किंग ऑफ पॉप’ माइकल जैक्सन ने मौत के 17 साल बाद भी नया रिकॉर्ड बना दिया. मई 2026 की ग्लोबल स्ट्रीमिंग रैंकिंग में उन्होंने जस्टिन बीबर, बीटीएस और टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ दिया. उनकी बायोपिक ‘माइकल’ और पुराने गानों की वापसी ने फिर साबित कर दिया कि उनका जादू आज भी कायम है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 06, 2026, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

King of Pop Michael Jackson
King of Pop Michael Jackson

King of Pop Michael Jackson: माइकल जैक्सन को ‘किंग ऑफ पॉप’ यूं ही नहीं कहा जाता. उनकी मौत को करीब 17 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हाल ही में आई एक ग्लोबल स्ट्रीमिंग रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक माइकल जैक्सन आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले आर्टिस्ट बन गए हैं. उन्होंने नए दौर के बड़े सितारों को पीछे छोड़ दिया है. ये दिखाता है कि उनका म्यूजिक समय के साथ पुराना नहीं हुआ, बल्कि हर पीढ़ी में नया लगता है.

मई 2026 की ग्लोबल डिजिटल रैंकिंग में माइकल जैक्सन ने एक बार फिर टॉप पोजीशन हासिल कर ली है. हैरानी की बात ये है कि उन्होंने आज के बड़े सुपरस्टार्स जस्टिन बीबर और बीटीएस को भी पीछे छोड़ दिया. रिपोर्ट के मुताबित, माइकल जैक्सन के पास 11 हजार से ज्यादा पॉइंट्स हैं, जो दूसरे सभी आर्टिस्ट्स से काफी ज्यादा हैं. उनकी ये कामयाबी दिखाती है कि उनका क्रेज आज भी लोगों के दिलों में उतना ही मजबूत है. सोशल मीडिया पर फैंस खुशी जाहिर कर रहे हैं और उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री का ‘बाहुबली’ तक बता रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Michael Jackson (@michaeljackson)

Add Zee News as a Preferred Source

बायोपिक फिल्म का बड़ा असर

‘माइकल’ फिल्म ने माइकल जैक्सन को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. ये बायोपिक 24 अप्रैल, 2026 को रिलीज हुई और आते ही लोगों के बीच छा गई. फिल्म में उनकी जिंदगी, स्ट्रगल और कामयाबी को आसान तरीके से दिखाया गया, जिससे लोग उनसे फिर से जुड़ गए. इसका सीधा असर उनके गानों पर पड़ा. लोग उनके पुराने हिट गाने दोबारा सुनने लगे. देखते ही देखते उनकी स्ट्रीमिंग तेजी से बढ़ गई. इसी वजह से माइकल जैक्सन फिर से दुनिया के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले आर्टिस्ट बन गए.

थलापति विजय की जीत के बाद वायरल हुआ गाड़ी नंबर ‘TN 07 CM 2026', 8 साल पहले इस फिल्म में हुई थी भविष्यवाणी? 

पुराने गाने फिर बने ट्रेंड का हिस्सा

45 साल में माइकल जैक्सन ने 150–180 गाने गाए हैं. ‘फिल्म रिलीज’ होते ही माइकल जैक्सन के कई पुराने गाने एक बार फिर लोगों की प्लेलिस्ट में छा गए. ‘बीट इट’, ‘बिली जीन’, ‘बैड’ और ‘थ्रिलर’ जैसे सुपरहिट गाने तेजी से ट्रेंड करने लगे. खास बात यह है कि सिर्फ पुराने फैंस ही नहीं, बल्कि आज की नई पीढ़ी भी इन गानों को उतने ही जोश से सुन रही है. यही वजह है कि माइकल का म्यूजिक आज भी नया और फ्रेश लगता है. उनके गानों की धुन और स्टाइल हर दौर के लोगों को आसानी से जोड़ लेते हैं.

बाकी स्टार्स की पोजिशन कैसी रही?

जारी हुई इस लिस्ट में पहले नंबर पर ‘किंग ऑफ पॉप’ माइकल जैक्सन का दबदबा साफ नजर आ रहा है. दूसरे नंबर पर जस्टिन बीबर हैं, लेकिन वो माइकल से काफी पीछे नजर आए. तीसरे स्थान पर बीटीएस का नाम है, जिनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में जबरदस्त है. चौथे नंबर पर बैड बन्नी रहे. वहीं, पांचवें स्थान पर टेलर स्विफ्ट हैं. टेलर को अक्सर माइकल का उत्तराधिकारी कहा जाता है, लेकिन इस बार स्ट्रीमिंग में वो भी पीछे रह गईं. ये मुकाबला काफी दिलचस्प रहा, मगर आखिर में जीत माइकल के नाम ही गई.

कैसे तय होती है यह रैंकिंग?

ये रैंकिंग दुनिया भर के म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स के डेटा को जोड़कर बनाई जाती है. इसमें स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब, डीजर और शाजम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं. इन सभी जगहों पर गानों को कितनी बार सुना गया, उसी हिसाब से आर्टिस्ट की पोजीशन तय होती है. आसान शब्दों में समझें तो जिस गाने को जितनी ज्यादा बार लोग सुनते हैं, उस आर्टिस्ट की रैंक उतनी ऊपर जाती है. यही वजह है कि माइकल जैक्सन आज भी नंबर 1 पर हैं, क्योंकि लोग उनके गाने आज भी खूब सुनते हैं और बार-बार सुनते हैं.

fallback

नई पीढ़ी में भी जबरदस्त क्रेज

सबसे दिलचस्प बात ये है कि माइकल जैक्सन सिर्फ पुराने फैंस तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आज की नई पीढ़ी भी उनके गानों को उतना ही पसंद कर रही है. सोशल मीडिया और रील्स के इस दौर में उनके गाने तेजी से वायरल होते रहते हैं और लोग उन पर वीडियो बनाना पसंद करते हैं. कई यंग लोग पहली बार उनके म्यूजिक से जुड़ रहे हैं और धीरे-धीरे उनके फैन बनते जा रहे हैं. यही वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है और हर नए दौर में भी उनका नाम उतना ही पॉपुलर बना हुआ है.

मौत के बाद भी जिंदा है जादू

बता दें, माइकल जैक्सन का निधन साल 2009 में हो गया था, तब उनकी उम्र 50 साल थी. लेकिन उनका जादू आज भी लोगों के दिलों में वैसे ही जिंदा है. वक्त बीतता गया, लेकिन उनके गानों की दीवानगी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती गई. यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि नई पीढ़ी भी उन्हें उतना ही पसंद करती है. उनका म्यूजिक आज भी लोगों को जोड़ता है और हर बार वही पुराना जोश महसूस होता है. यही वजह है कि उन्हें ‘किंग ऑफ पॉप’ कहा जाता है और उनका नाम हमेशा इसी तरह चमकता रहेगा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

michael jackson

Trending news

जीत तो मिल गई, लेकिन बीजेपी के सामने बंगाल में कौन सी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं?
West Bengal
जीत तो मिल गई, लेकिन बीजेपी के सामने बंगाल में कौन सी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं?
West Bengal Live: ममता के इनकार ने बढ़ाया सियासी पारा, कांग्रेस ने लिया TVK को समर्थन देने का फैसला!
West Bengal Live
West Bengal Live: ममता के इनकार ने बढ़ाया सियासी पारा, कांग्रेस ने लिया TVK को समर्थन देने का फैसला!
इस्‍लाम के नाम पर 50 साल पहले लगाया बैन, अब पैसे के लिए शराब बेचेगा पाकिस्‍तान
murree brewery
इस्‍लाम के नाम पर 50 साल पहले लगाया बैन, अब पैसे के लिए शराब बेचेगा पाकिस्‍तान
बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
West Bengal
बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
DNA
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त
11 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का दिखेगा कहर, कश्मीर से असम तक IMD का अलर्ट
IMD
11 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का दिखेगा कहर, कश्मीर से असम तक IMD का अलर्ट
'EVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उनको...', चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी ने अलापा नया राग
West Bengal
'EVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उनको...', चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी ने अलापा नया राग
आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?
West Bengal Election 2026
आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?
यूं ही नहीं BJP ने अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, क्या हैं इसके मायने
West Bengal assembly elections
यूं ही नहीं BJP ने अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, क्या हैं इसके मायने