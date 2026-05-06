मौत के 17 साल बाद भी 'किंग ऑफ पॉप' का जलवा! माइकल जैक्सन बने दुनिया के नंबर-1 आर्टिस्ट; BTS और टेलर स्विफ्ट को भी छोड़ा पीछे

King of Pop Michael Jackson: माइकल जैक्सन को ‘किंग ऑफ पॉप’ यूं ही नहीं कहा जाता. उनकी मौत को करीब 17 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हाल ही में आई एक ग्लोबल स्ट्रीमिंग रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक माइकल जैक्सन आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले आर्टिस्ट बन गए हैं. उन्होंने नए दौर के बड़े सितारों को पीछे छोड़ दिया है. ये दिखाता है कि उनका म्यूजिक समय के साथ पुराना नहीं हुआ, बल्कि हर पीढ़ी में नया लगता है.

मई 2026 की ग्लोबल डिजिटल रैंकिंग में माइकल जैक्सन ने एक बार फिर टॉप पोजीशन हासिल कर ली है. हैरानी की बात ये है कि उन्होंने आज के बड़े सुपरस्टार्स जस्टिन बीबर और बीटीएस को भी पीछे छोड़ दिया. रिपोर्ट के मुताबित, माइकल जैक्सन के पास 11 हजार से ज्यादा पॉइंट्स हैं, जो दूसरे सभी आर्टिस्ट्स से काफी ज्यादा हैं. उनकी ये कामयाबी दिखाती है कि उनका क्रेज आज भी लोगों के दिलों में उतना ही मजबूत है. सोशल मीडिया पर फैंस खुशी जाहिर कर रहे हैं और उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री का ‘बाहुबली’ तक बता रहे हैं.

बायोपिक फिल्म का बड़ा असर

‘माइकल’ फिल्म ने माइकल जैक्सन को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. ये बायोपिक 24 अप्रैल, 2026 को रिलीज हुई और आते ही लोगों के बीच छा गई. फिल्म में उनकी जिंदगी, स्ट्रगल और कामयाबी को आसान तरीके से दिखाया गया, जिससे लोग उनसे फिर से जुड़ गए. इसका सीधा असर उनके गानों पर पड़ा. लोग उनके पुराने हिट गाने दोबारा सुनने लगे. देखते ही देखते उनकी स्ट्रीमिंग तेजी से बढ़ गई. इसी वजह से माइकल जैक्सन फिर से दुनिया के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले आर्टिस्ट बन गए.

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पुराने गाने फिर बने ट्रेंड का हिस्सा

45 साल में माइकल जैक्सन ने 150–180 गाने गाए हैं. ‘फिल्म रिलीज’ होते ही माइकल जैक्सन के कई पुराने गाने एक बार फिर लोगों की प्लेलिस्ट में छा गए. ‘बीट इट’, ‘बिली जीन’, ‘बैड’ और ‘थ्रिलर’ जैसे सुपरहिट गाने तेजी से ट्रेंड करने लगे. खास बात यह है कि सिर्फ पुराने फैंस ही नहीं, बल्कि आज की नई पीढ़ी भी इन गानों को उतने ही जोश से सुन रही है. यही वजह है कि माइकल का म्यूजिक आज भी नया और फ्रेश लगता है. उनके गानों की धुन और स्टाइल हर दौर के लोगों को आसानी से जोड़ लेते हैं.

बाकी स्टार्स की पोजिशन कैसी रही?

जारी हुई इस लिस्ट में पहले नंबर पर ‘किंग ऑफ पॉप’ माइकल जैक्सन का दबदबा साफ नजर आ रहा है. दूसरे नंबर पर जस्टिन बीबर हैं, लेकिन वो माइकल से काफी पीछे नजर आए. तीसरे स्थान पर बीटीएस का नाम है, जिनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में जबरदस्त है. चौथे नंबर पर बैड बन्नी रहे. वहीं, पांचवें स्थान पर टेलर स्विफ्ट हैं. टेलर को अक्सर माइकल का उत्तराधिकारी कहा जाता है, लेकिन इस बार स्ट्रीमिंग में वो भी पीछे रह गईं. ये मुकाबला काफी दिलचस्प रहा, मगर आखिर में जीत माइकल के नाम ही गई.

कैसे तय होती है यह रैंकिंग?

ये रैंकिंग दुनिया भर के म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स के डेटा को जोड़कर बनाई जाती है. इसमें स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब, डीजर और शाजम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं. इन सभी जगहों पर गानों को कितनी बार सुना गया, उसी हिसाब से आर्टिस्ट की पोजीशन तय होती है. आसान शब्दों में समझें तो जिस गाने को जितनी ज्यादा बार लोग सुनते हैं, उस आर्टिस्ट की रैंक उतनी ऊपर जाती है. यही वजह है कि माइकल जैक्सन आज भी नंबर 1 पर हैं, क्योंकि लोग उनके गाने आज भी खूब सुनते हैं और बार-बार सुनते हैं.

नई पीढ़ी में भी जबरदस्त क्रेज

सबसे दिलचस्प बात ये है कि माइकल जैक्सन सिर्फ पुराने फैंस तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आज की नई पीढ़ी भी उनके गानों को उतना ही पसंद कर रही है. सोशल मीडिया और रील्स के इस दौर में उनके गाने तेजी से वायरल होते रहते हैं और लोग उन पर वीडियो बनाना पसंद करते हैं. कई यंग लोग पहली बार उनके म्यूजिक से जुड़ रहे हैं और धीरे-धीरे उनके फैन बनते जा रहे हैं. यही वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है और हर नए दौर में भी उनका नाम उतना ही पॉपुलर बना हुआ है.

मौत के बाद भी जिंदा है जादू

बता दें, माइकल जैक्सन का निधन साल 2009 में हो गया था, तब उनकी उम्र 50 साल थी. लेकिन उनका जादू आज भी लोगों के दिलों में वैसे ही जिंदा है. वक्त बीतता गया, लेकिन उनके गानों की दीवानगी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती गई. यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि नई पीढ़ी भी उन्हें उतना ही पसंद करती है. उनका म्यूजिक आज भी लोगों को जोड़ता है और हर बार वही पुराना जोश महसूस होता है. यही वजह है कि उन्हें ‘किंग ऑफ पॉप’ कहा जाता है और उनका नाम हमेशा इसी तरह चमकता रहेगा.