तमन्ना, सामंथा और अनुष्का तक, इन एक्ट्रेस से 50 की उम्र में रोमांस करने वाला इकलौता सुपरस्टार, फिटनेस देख होंगे हक्का-बक्का!

बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने कई एक्ट्रेस के साथ काम किया है. हम आपको ऐसे सुपरस्टार के बारे में बताएंगे जिन्होंने साउथ की 10 एक्ट्रेस के साथ काम किया है. क्या आप जानते हैं वह इकलौता सुपरस्टार कौन हैं जिन्होंने इन अदाकारा के साथ काम किया है.

महेश बाबू

तेलुगु सिनेमा के हैंडसम हंक महेश बाबू हैं. उन्होंने 10 एक्ट्रेस के साथ काम किया है. महेश बाबू और सिमरन ने साल 2000 में तेलुगु फिल्म में युवराजू की भूमिका निभाई थी. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक रिस्पॉन्स भी मिला था.

फिल्म बॉबी

महेशा बाबू ने फिल्म बॉबी में आरती अग्रवाल के साथ काम किया था. दोनों की जोड़ी को काफी अच्छी थी लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई.

पोक्किरी

महेशा बाबू इलियाना के साथ भी काम कर चुके हैं. दोनों फिल्म पोक्किरी में साथ में नजर आए थे. साल 2006 में रिलीज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी.

अथाडु

महेशा बाबू और त्रिशा फिल्म अथाड़ु में एक साथ नजर आए थे. 2005 में फिल्म में रिलीज हुई थी. दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था. इसके बाद महेश बाबू और त्रिशा फिल्म सैनिकुडु़ में नजर आए थे.

सामंथा

महेश बाबू ने सामंथा के साथ भी ऑन स्क्रीन रोमांस किया है. फिल्म प्रमोत्सवम में दोनों नजर आए थे. फिल्म में काजल अग्रवाल भी थी.

अनुष्का शेट्टी

महेशा बाबू अनुष्का शेट्टी के साथ भी काम कर चुके हैं. दोनों ने एक साथ फिल्म कलेजा में नजर आए थे. दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था.

काजल अग्रवाल

महेश बाबू और काजल अग्रवाल फिल्म बिजनेसमैन में नजर आए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी.

तमन्ना भाटिया

50 साल के महेश बाबू तमन्ना भाटिया के साथ भी काम कर चुके हैं. दोनों फिल्म आगाडू में नजर आए थे. फिल्म 2014 में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी.

श्रीलीला

महेश बाबू श्रीलीला के साथ फिल्म गुंटूर करम में काम कर चुके हैं. दोनों की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी.

रश्मिका मंदाना

महेश बाबू रश्मिका मंदाना के साथ भी काम कर चुके हैं. दोनों सरिलरु नीकेवरु में साथ में नजर आए थे. फिल्म को काफी पसंद किया गया था.

