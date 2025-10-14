'हाथ जोड़कर बिनती है...' रजत बेदी की बेटी वीरा को लोग कह रहे करीना कपूर की यंग कॉपी, एक्टर ने दिया अब जवाब

Rajat Bedi on Daughter Comparison: 'कोई मिल गया' एक्टर रजत बेदी को कई साल बाद वहीं नेम और फेम फिर से मिला है जो कई साल पहले मिला था. जिसकी वजह 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फिल्म की वजह से उनकी फिल्म इंडस्ट्री में वापसी है. एक इवेंट के रेड कार्पेट पर एक्टर अपनी 18 साल की बेटी वीरा के साथ स्पॉट हुए थे. तब से लोग उन्हें करीना कपूर और ऐश्वर्या राय की कॉर्बन कॉपी कह रहे हैं. ऐसे में रजत ने इस कंपेरिजन को लेकर चुप्पी तोड़ी.

कंपेरिजन पर बोले एक्टर

फिल्मीज्ञान से बात करते हुए एक्टर के सामने लोगों का एक कमेंट पढ़ा. जिसमें कहा गया कि वीरा सिर्फ 18 साल की है. वो 10 करीना को और 20 ऐश्वर्या को डिनर टेबल पर खा लेती है. इस कमेंट को सुनते ही रजत ने कहा- 'नहीं नहीं प्लीज हाथ जोड़ते हुए कहा. आप लोग मत बोलिए ऐसे कि वो करीना या ऐश्वर्या को खा सकती है. हम लोग इससे खुश है कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है.'

Add Zee News as a Preferred Source

वो अभी 18 साल की है...

करीना और ऐश्वर्या से कंपेरिजन को लेकर एक्टर ने कहा- 'वो लोग काफी बड़ी पर्सनॉलिटीज हैं. मेरी बच्ची अभी छोटी है. आप लोग उसे प्यार और इज्जत दें बस.वो अभी पढ़ रही है. 18 साल की है कॉलेज जाती है. उसे भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है. पापा के साथ में एक रेड कार्पेट पर गई और मीडिया ने उसे पकड़ लिया है.'

भारती के जलाने के बाद शैतानी 'लाबूबू' को घर ले आए अमिताभ बच्चन, लोग बोले- हनुमान चालीसा पढ़ लो

समीर वानखेडे़ विवाद पर बोले रजत

दरअसल, आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक ड्रग ऑफिसर का किरदार था. जिसे लोगों ने समीर वानखेड़े जैसा बताया. समीर वही थे जो आर्यन के ड्रग केस में गिरफ्तार हुए थे. ऐसे में मूवी के रिलीज होते ही वानखेड़े ने नेटफ्लिक्स और शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पर मानहानिक का मुकदमा किया. जिसके लिए किंग खान को समन भेजा है. इस पर रिएक्ट करते हुए रजत ने कहा- 'आर्यन खान अभी बच्चे है और कम उम्र के है. उन्होंने कई मुश्किलें देखी है. वहीं समीर वानखेड़े पर कहा कि वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं.'