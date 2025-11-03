'लड़कियां अपने आपमे बड़ी समस्या है...' रघुराम का महिलाओं को लेकर विवादित बयान, बोले- जो सम्मान था वो चला गया

Raghu Ram Controversial Statement: 'रोडीज' से मशहूर और अपने विवादित बयानों की वजह से जाने जाने रघुराम ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिसने बवाल मचा दिया है. रघुराम का कहना है कि 60 साल की उम्र के बाद पुरुष हार्ट अटैक से मर जाते हैं. कुछ तो सुसाइड भी कर लेते हैं. ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की महिलाओं के साथ रिश्ते में हैं. रघुराम ने कहा कि उन्होंने ऐसी महिलाओं से मिले हैं जो पुरुषों से भी ज्यादा एग्रेसिव थीं. उन्होंने एक पॉडकास्ट में विवादित बयान दिया है. जिसके बाद से बवाल मच गया.

रघुराम का विवादित बयान

रघुराम ने पॉडकास्ट 'टू गर्ल्स एंड टू कप्स' में ऐसी बात कह दी जो अब लोगों का ध्यान खींच रहा है. रघुराम ने कहा- 'लड़कियां अपने आपमे बड़ी समस्या है. क्योंकि वो कहती हैं कि उन्हें इमोशनल लेवल पर पर ओपन मर्द चाहिए. लेकिन, वास्तव में वो ऐसा नहीं चाहतीं. जब मर्द इमोशनल हो जाता है तो वे उसे ठुकरा देती हैं और कहती हैं कि तुम लड़की जैसे हो. हमारे मन में तुम्हारे लिए जो सम्मान था वो चला गया. लड़कियों की वजह से लड़के कुछ भी शेयर नहीं करते. हम 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से खुश हैं.'

वो हम झेल लेंगे...

इसके साथ ही रघुराम ने कहा कि 'ऐसा इसलिए क्योंकि हम ओपन होते हैं. महिलाएं हमें अपनाती नहीं हैं. हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. कितना बुरा हो सकता है. दिल का दौरा और बाईपास सर्जरी? वो हम झेल लेंगे. लेकिन, मैं किसी महिला के सामने किसी कमजोरी के लक्षण नहीं देंगे. जब एक पुरुष ऐसा करता है तो महिलाएं इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल करती हैं.' आपको बता दें, रघुराम की पहली पत्नी सुगंधा गर्ग से तलाक हो गया था. वो 2016 में अलग हुए और 2018 में तलाक आधिकारिक तौर पर हो गया. इसके बाद 2018 में नताली डि लुसियो से शादी की. 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ.