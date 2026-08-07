/‘मुझे कई लोगों से मिलवाया गया...’, क्यों 50 की उम्र में भी कुंवारी हैं सबा अली खान? 19 साल में होने वाली थी शादी, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा

सोहा अली खान और सैफ अली खान की बड़ी बहन सबा अली खान 50 साल की उम्र में भी सिंगल लाइफ जी रही हैं. जहां एक तरफ उनके दोनों छोटे भाई-बहन अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं, वहीं सबा ने कभी शादी न करने का फैसला किया. हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के व्लॉग में बातचीत के दौरान सबा ने अपने इस फैसले के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ा एक ऐसा सच बताया जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया. सबा ने बताया कि लाइफ में शादी न करने की वजह आखिर क्या थी?
सबा ने बताया कि उनकी लाइफ में आज तक कोई ब्वॉयफ्रेंड नहीं रहा. जब वे 18-19 साल की थीं, तभी से उनके घरवाले उनके रिश्ते के लिए लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू कर चुके थे. हालांकि, उन्होंने उन सभी रिश्तों को मना कर दिया. 19 साल की उम्र में कोलकाता के एक शख्स से उनकी बात लगभग पक्की हो चुकी थी. बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी रिश्ता टूट गया. सबा ने माना कि उस वक्त वे मेंटली इतनी कम उम्र में शादी के बंधन में बंधने और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं.
उम्र बढ़ने के साथ सबा शादी के विचार के लिए पूरी तरह से तैयार थीं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उनके दिल के करीब हो सके. उन्होंने बताया कि अपने पिता मंसूर अली खान पटौदी को देखने के बाद उनकी सोच बहुत बदल गई थी. हालांकि, वे अपने पिता की कार्बन कॉपी नहीं ढूंढ रही थीं, लेकिन एक पिता का असर बेटी की सोच पर पड़ता ही है. उनके पिता एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान थे. सबा ने कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, जो उनके पिता की तरह सच्चा मर्द बनकर सामने आ सके.
यही वजह है कि सबा अली खान आज 50 की उम्र में कुंवारी हैं, लेकिन हैप्पी लाइफ जी रही हैं. मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर की लव स्टोरी अपने समय की सबसे फेमस कपल्स में से एक रहे हैं. दोनों की पहली मुलाकात 1960 के दशक में कोलकाता में एक क्रिकेट पार्टी के दौरान हुई थी. शुरुआत में दोनों की बातचीत नॉर्मल थी, लेकिन धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई. लगभग 43 सालों तक चला उनका ये खूबसूरत रिश्ता साल 2011 में टाइगर पटौदी के निधन के साथ एक बेहद इमोशनल मोड़ पर आकर खत्म हुआ.
उस दौर में एक हिंदू बंगाली परिवार से आने वाली शर्मिला टैगोर और मुस्लिम नवाब मंसूर अली खान पटौदी की शादी होना कोई आसान बात नहीं थी. धार्मिक और सामाजिक कारणों से इस शादी का उस वक्त काफी विरोध हुआ था. दोनों के परिवारों और समाज में इसे लेकर कई तरह की बातें बनाई गईं. इसके बावजूद दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामे रखा और 27 दिसंबर 1968 को शादी कर ली. दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी की हर मुश्किल और विवाद का डटकर सामना किया और समाज के सामने एक मिसाल कायम की.
शर्मिला टैगोर और टाइगर पटौदी के तीन बच्चे हुए, जिनमें सबसे बड़ी बड़ी सबा अली खान हैं, उसके बाद सैफ अली खान और सबसे छोटी सोहा अली खान हैं. सबा फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर रहकर अपने परिवार के औकाफ और ज्वेलरी से जुड़े काम संभालती हैं. वहीं, सैफ ने बॉलीवुड में अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया. सबसे छोटी बेटी सोहा ने भी फिल्मों के साथ-साथ एक राइटर के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई. सबा आज भी अपनी आत्मनिर्भरता और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के फैसले को लेकर खुश हैं.