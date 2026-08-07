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‘मुझे कई लोगों से मिलवाया गया...’, क्यों 50 की उम्र में भी कुंवारी हैं सबा अली खान? 19 साल में होने वाली थी शादी, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा

Why Still Single Saba Ali Khan: सैफ अली खान की बड़ी बहन सबा अली खान ने 50 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कुंवारी हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में सबा ने इसके पीछे की असली वजह का भी खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 19 साल की उम्र में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन फिर फिर कुछ ऐसा हुआ उन्होंने लाइफ टाइम अकेले रहने का मन बना लिया.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 07, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:52 AM IST
‘मुझे कई लोगों से मिलवाया गया...’, क्यों 50 की उम्र में भी कुंवारी हैं सबा अली खान? 19 साल में होने वाली थी शादी, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा
Image Credit: Why Still Single Saba Ali Khan

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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