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'भूत बंगला' के भुगतान विवाद पर एकता कपूर की कंपनी का जवाब, सभी आरोपों को बताया गलत

एक फिल्म को पूरा करने के पीछे शूटिंग, सेट डिजाइन, टेक्निशियन और अलग-अलग वेंडर्स की भूमिका बेहद अहम होती है. लेकिन कई बार इन प्रक्रियाओं के बीच पेमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद भी सामने आते रहते हैं, जो सुर्खियां बटोर लेते हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 08, 2026, 08:22 PM IST
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'भूत बंगला' के भुगतान विवाद पर एकता कपूर की कंपनी का जवाब, सभी आरोपों को बताया गलत

एक फिल्म को पूरा करने के पीछे शूटिंग, सेट डिजाइन, टेक्निशियन और अलग-अलग वेंडर्स की भूमिका बेहद अहम होती है. लेकिन कई बार इन प्रक्रियाओं के बीच पेमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद भी सामने आते रहते हैं, जो सुर्खियां बटोर लेते हैं. ऐसा ही एक मामला हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'भूत बंगला' से जुड़ा सामने आया, जिसमें निर्माता एकता कपूर और उनके प्रोडक्शन हाउस 'बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड' पर कुछ वेंडर्स ने पेमेंट नहीं देने के आरोप लगाए.  

एकता कपूर की कंपनी का जवाब

अब इस पूरे मामले पर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया और कहा, ''मीडिया में जो रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं, वे पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं. फिल्म 'भूत बंगला' के लिए जिन भी वेंडर्स और पार्टनर्स के साथ काम किया गया था, उनके सभी पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पहले ही दे दिए गए हैं. किसी भी तरह की कोई पेमेंट अब बकाया नहीं है.''

यह विवाद तब सामने आया, जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि फिल्म से जुड़े कुछ वेंडर्स को करीब 30 लाख रुपए का भुगतान नहीं मिला है. यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई और कई लोगों ने प्रोडक्शन हाउस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

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सभी आरोपों को बताया गलत

हालांकि, इन सभी दावों के बीच प्रोडक्शन कंपनी ने स्थिति को पूरी तरह अलग बताया है. अपने आधिकारिक बयान में कंपनी ने कहा, ''बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड एक लीडिंग मीडिया ऑर्गनाइजेशन है, जो अपने सभी पार्टनर्स, वेंडर्स और क्रिएटिव टीमों के साथ हमेशा पारदर्शिता और सम्मान के साथ काम करती है. हम अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट के दायित्वों को गंभीरता से निभाते हैं और हर भुगतान तय समय पर किया जाता है.''

बयान में आगे कहा गया, ''कंपनी अपने सभी सहयोगियों के साथ मजबूत और पेशेवर संबंध बनाए रखने में विश्वास रखती है. किसी भी तरह की देरी या बकाया भुगतान की बात पूरी तरह गलत है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है.''

'भूत बंगला' की बात करें तो यह फिल्म पिछले महीने रिलीज हुई थी और इसमें कई बड़े कलाकार नजर आए थे. फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, जीशु सेनगुप्ता, असरानी और मिथिला पालकर जैसे कलाकार शामिल थे. फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन ने किया था.

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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