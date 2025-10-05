Advertisement
trendingNow12949281
Hindi Newsबॉलीवुड

50 साल की उम्र में अभी तक कुंवारे है अक्षय खन्ना, आखिर क्यों नहीं की शादी? हैरान करने वाली है इसके पीछे की वजह

Akshaye Khanna 50 साल के हो गए हैं और अभी तक शादी नहीं की है. लेकिन, क्या आपको इसके पीछे की वजह पता है. नहीं, तो चलिए हम बताते हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय खन्ना
अक्षय खन्ना

Akshaye Khanna on Wedding: 50 साल के एक्टर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna)अभी तक कुंवारे हैं. कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके एक्टर ने अभी तक शादी नहीं की है. लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है. 

बहुत बड़ी जिम्मेदारी...

इस बात का खुलासा अक्षय कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में किया था. अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने कहा था- 'मुझे लाइफ में जिम्मेदारियां पसंद नहीं है. मुझे केयर फ्री रहना पसंद है. बच्चे और पत्नी होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है.परिवार की भी जिम्मेदारी होती है. किसी भी पुरुष के लिए ये सही हो सकती है. पर मुझे ये जिम्मेदारी चाहिए ही नहीं.'

Add Zee News as a Preferred Source

अकेले रहकर खुश हूं

'मैं अकेले रहकर खुश हूं. कोई जिम्मेदारी नहीं है मुझ पर. मैं किसी की परवाह नहीं करता.सिर्फ अपनी करता हूं और अपनी जिम्मेदारी समझता हूं.मुझे खुद को वक्त देना अच्छा लगता है. खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी उठाता हूं. मैं अपनी जिंदगी में अकेले रहकर बहुत खुश हूं. शादी करके अपनी अच्छी खासी जिंदगी को क्यों खराब करूं? अक्षय खन्ना का ये बयान कई साल पहले खूब वायरल हुआ था.'

आध्यात्मिक सफर पर ऋषिकेश निकले 74 साल के रजनीकांत, रोड पर पत्तल में खाते नजर आए खाना, सादगी देख आप भी करेंगे तारीफ

'छावा' में आए थे नजर
अक्षय खन्ना 'छावा' फिल्म में औरंगजेब के किरदार में थे. वो औरंगजेब जो काफी क्रूर शासक कहा जाता था. ये काफी अत्याचारी थी. फिल्म में अक्षय कुमार ने औरंगजेब के किरदार में ऐसी जान फूंक दी थी कि उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी.विनोद खन्ना के बेटे अक्षय ने अपने करियर की शुरुआत 'हिमालय पुत्र' से की थी. जिसमें उनके साथ विनोद खन्ना और हेमा मालिनी के अलावा कई और सितारे भी थे. इसके बाद बॉर्डर, मोहब्बत और कुदरत जैसी कई फिल्मों में काम किया. इन फिल्मों में एक्टर की एक्टिंग का लोग लोहा मान गए. हालांकि अक्षय ने पॉपुलैरिटी में पिता विनोद खन्ना जितना तो नाम नहीं कमाया लेकिन, इनकी एक्टिंग के लोग कायल हैं.
 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Akshaye Khanna

Trending news

'हम तो गुलाम हैं...', कड़ी मेहनत के बाद मिली सरकारी नौकरी, अब क्यों कर्मचारी बोला...
Viral News
'हम तो गुलाम हैं...', कड़ी मेहनत के बाद मिली सरकारी नौकरी, अब क्यों कर्मचारी बोला...
'दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर लगाई आग, पुलिस पर किया था पथराव', अफसर ने सुनाई कहानी
Durga Puja Immersion Clash
'दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर लगाई आग, पुलिस पर किया था पथराव', अफसर ने सुनाई कहानी
मंदिरों के कर्मचारी चला रहे अमीर भक्तों से उगाही का धंधा? बोर्ड पर क्यों उठे सवाल
kerala news in hindi
मंदिरों के कर्मचारी चला रहे अमीर भक्तों से उगाही का धंधा? बोर्ड पर क्यों उठे सवाल
'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
High court
'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
india us trade deal
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
Pahalgam
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
ठाकरे ब्रदर्स की हंसी से गूंजा राउत का घर, यह सियासी गणित है या परिवार का अपनापन?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स की हंसी से गूंजा राउत का घर, यह सियासी गणित है या परिवार का अपनापन?
रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
Crime news in Hindi
रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
Durga Visarjan procession 2025
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
tamil nadu vandalur zoo
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
;