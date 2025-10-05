50 साल की उम्र में अभी तक कुंवारे है अक्षय खन्ना, आखिर क्यों नहीं की शादी? हैरान करने वाली है इसके पीछे की वजह

Akshaye Khanna 50 साल के हो गए हैं और अभी तक शादी नहीं की है. लेकिन, क्या आपको इसके पीछे की वजह पता है. नहीं, तो चलिए हम बताते हैं.
Akshaye Khanna on Wedding: 50 साल के एक्टर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna)अभी तक कुंवारे हैं. कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके एक्टर ने अभी तक शादी नहीं की है. लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है.
बहुत बड़ी जिम्मेदारी...
इस बात का खुलासा अक्षय कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में किया था. अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने कहा था- 'मुझे लाइफ में जिम्मेदारियां पसंद नहीं है. मुझे केयर फ्री रहना पसंद है. बच्चे और पत्नी होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है.परिवार की भी जिम्मेदारी होती है. किसी भी पुरुष के लिए ये सही हो सकती है. पर मुझे ये जिम्मेदारी चाहिए ही नहीं.'
अकेले रहकर खुश हूं
'मैं अकेले रहकर खुश हूं. कोई जिम्मेदारी नहीं है मुझ पर. मैं किसी की परवाह नहीं करता.सिर्फ अपनी करता हूं और अपनी जिम्मेदारी समझता हूं.मुझे खुद को वक्त देना अच्छा लगता है. खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी उठाता हूं. मैं अपनी जिंदगी में अकेले रहकर बहुत खुश हूं. शादी करके अपनी अच्छी खासी जिंदगी को क्यों खराब करूं? अक्षय खन्ना का ये बयान कई साल पहले खूब वायरल हुआ था.'
'छावा' में आए थे नजर
अक्षय खन्ना 'छावा' फिल्म में औरंगजेब के किरदार में थे. वो औरंगजेब जो काफी क्रूर शासक कहा जाता था. ये काफी अत्याचारी थी. फिल्म में अक्षय कुमार ने औरंगजेब के किरदार में ऐसी जान फूंक दी थी कि उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी.विनोद खन्ना के बेटे अक्षय ने अपने करियर की शुरुआत 'हिमालय पुत्र' से की थी. जिसमें उनके साथ विनोद खन्ना और हेमा मालिनी के अलावा कई और सितारे भी थे. इसके बाद बॉर्डर, मोहब्बत और कुदरत जैसी कई फिल्मों में काम किया. इन फिल्मों में एक्टर की एक्टिंग का लोग लोहा मान गए. हालांकि अक्षय ने पॉपुलैरिटी में पिता विनोद खन्ना जितना तो नाम नहीं कमाया लेकिन, इनकी एक्टिंग के लोग कायल हैं.
