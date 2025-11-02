500 करोड़ की गुडविल...; हेरा फेरी के 'बाबूराव' का किरदार निभाकर तंग आए परेश रावल

'हेरा फेरी' 2000 में रिलीज हुई थी और ये आज भी कॉमेडी की बेस्ट फिल्मों में शुमार है. फिल्म में परेश रावल बेरोजगार बाबूराव के रोल में थे, जो कर्ज के बोझ तले दबा एक साधारण आदमी था. अक्षय कुमार (राजू) और सुनील शेट्टी (श्याम) के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी. फिल्म के डायलॉग जैसे 'ये बाबू भाई का घर है, घर तो होगा ही!' और 'तुम्हारी तो...' आज भी मीम्स और रील्स में वायरल होते रहते हैं. 2006 में इसका सीक्वल 'फिर हेरा फेरी' आया, लेकिन तीसरा पार्ट लंबे समय से अटका पड़ा है.

हेरा फेरी' के बबुराव कौर पर निराशा जताई

परेश रावल ने इंटरव्यू में बताया, 'बाबूराव का कैरेक्टर बहुत रियल था. वो न सिर्फ हंसाता था, बल्कि समाज के उन लोगों की कहानी कहता था जो स्ट्रगल कर रहे हैं. इसमें ह्यूमर के साथ इमोशन भी था. लेकिन स्क्रिप्ट में इसे और डीपली एक्सप्लोर किया जा सकता था. अगर ऐसा होता तो शायद ये एक बड़ी फ्रेंचाइजी बन जाती.' उन्होंने प्रोड्यूसर्स फर्स्ट रे कॉस्मोपॉलिटन से गुजारिश की कि 'हेरा फेरी 3' में बाबू भाईया को मजबूत स्पेस दें. परेश ने ये भी कहा कि आजकल सुपरहीरो फिल्में तो चल रही हैं, लेकिन असली हीरो तो वही हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में लड़ते हैं.

कॉमेडी का बादशाह हैं परेश राव

फिल्म इंडस्ट्री में परेश रावल को कॉमेडी का बादशाह माना जाता है. 'हेरा फेरी' के अलावा 'हल्ला गुल्ला', 'ओम शांति ओम', 'अता पत्ता लॉन्ग पैर' और 'वेल डन अब्बा' जैसी फिल्मों में उनके रोल्स ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई. लेकिन बबुराव का किरदार उनके करियर का सबसे यादगार पल है. सोशल मीडिया पर #BringBackBaburao हैशटैग ट्रेंड कर रहा है. फैंस कमेंट्स में लिख रहे हैं, 'बिना बाबू भाईया के हेरा फेरी अधूरी है.' परेश की ये अपील ने पुरानी यादें ताजा कर दी हैं.

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'हेरा फेरी 3' पर काम चल रहा है, लेकिन स्क्रिप्ट को फाइनल करने में देरी हो रही है. परेश ने कहा कि वो खुद इस प्रोजेक्ट के लिए उत्साहित हैं, लेकिन कैरेक्टर को इज्जत देना जरूरी है. उनकी ये बातें न सिर्फ फैंस को खुश कर रही हैं, बल्कि इंडस्ट्री को भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्लासिक कैरेक्टर्स को कैसे नया जीवन दिया जाए