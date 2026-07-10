/5 करोड़ का कर्ज, बाउंस हुए चेक और जेल...फिल्म बनाने के सपने में कैसे फंसे राजपाल यादव? जानिए पूरा मामला

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. चेक बाउंस के मामलों में कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एक्टर को बकाया रकम चुकाने के लिए कई मौके दिए गए लेकिन वह अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे.
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव के आचरण को संदिग्ध बताया और आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें तीन महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी. हालांकि, उन्हें इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए दो महीने का समय भी दिया गया है.
जेल की सजा के साथ-साथ अदालत ने हर मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस तरह चेक बाउंस के सातों मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ रुपये बनता है.
अदालत के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपए शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे जबकि 25 हजार रुपए राज्य को जमा कराए जाएंगे. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राजपाल यादव यदि इस फैसले को चुनौती देना चाहते हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दो महीने का समय दिया जाता है.
राजपाल यादव को आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा कॉमेडी कलाकारों में गिना जाता है. अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग, अलग अंदाज़ और यादगार किरदारों की बदौलत उन्होंने करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है. उनकी मौजूदगी भर से कई फिल्मों के छोटे-छोटे रोल भी यादगार बन गए.
हालांकि, उनकी निजी जिंदगी का यह कानूनी मामला एक अलग तस्वीर पेश करता है. यह विवाद एक फिल्म के लिए लिए गए कर्ज से जुड़ा है, जो समय के साथ अदालत तक पहुंच गया. यह मामला इस बात का भी उदाहरण माना जा रहा है कि अगर किसी फिल्म में किया गया निवेश सफल नहीं होता, तो उससे जुड़े आर्थिक और कानूनी जोखिम कितने बड़े हो सकते हैं. खासकर तब, जब व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी उसमें शामिल हो जाएं.
यह पूरा मामला अभिनेता की फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण से जुड़ा है. साल 2010 में इस फिल्म के लिए राजपाल यादव ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी और तय समय पर कर्ज की रकम वापस नहीं की जा सकी.
समय बीतने के साथ यह बकाया राशि बढ़ती चली गई और करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंचने की बात सामने आई. एक फिल्म के लिए लिया गया यह कर्ज धीरे-धीरे लंबे कानूनी और भुगतान विवाद में बदल गया. बाद में भुगतान के लिए जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद कंपनी ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ सात अलग-अलग मामले दर्ज कराए.
बकाया रकम चुकाने के लिए राजपाल यादव ने कई चेक जारी किए थे. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुतबिक, इस मामले में उनकी पत्नी के नाम से जारी किए गए कुछ चेक भी शामिल थे. हालांकि, जब इन चेकों को भुगतान के लिए बैंक में लगाया गया, तो वे बाउंस हो गए.
इसके बाद एक्टर के खिलाफ Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई. इस कानून के तहत, अगर किसी वैध कर्ज का भुगतान करने के लिए जारी किया गया चेक खाते में पर्याप्त राशि न होने की वजह से बाउंस हो जाता है, तो इसे आपराधिक अपराध माना जा सकता है.
ऐसे में ये मामला धीरे-धीरे बढ़ता गया. भारतीय कानून में चेक बाउंस होना केवल भुगतान न हो पाने का मामला नहीं माना जाता. बल्कि कानून में तय सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो आरोपी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल सकता है. ऐसी स्थिति में जुर्माना, सजा और जेल तक का प्रावधान है.
साल 2018 अप्रैल में मजिस्ट्रेट अदालत ने चेक बाउंस मामलों में राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने राजपाल यादव को छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया था. इसके बाद साल 2019 में सेशन कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा. इसके खिलाफ राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. उन्होंने सजा पर रोक लगाने और बकाया रकम चुकाने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उन्हें कई बार अंतरिम राहत दी और भुगतान करने का मौका भी दिया. कोर्ट ने ये भी देखा कि क्या वह बकाया राशि चुकाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. हालांकि, तय समय के भीतर भुगतान से जुड़े वादे बार-बार पूरे नहीं होने के कारण समय के साथ उनकी कानूनी स्थिति कमजोर होती चली गई.
10 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी बरकरार रखते हुए छह महीने की सजा को बरकरार रखा. कोर्ट ने उनके आचरण को 'संदिग्ध' बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें बची हुई सजा पूरी करने के लिए दोबारा जेल भेजा जाए. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राजपाल यादव को बकाया राशि चुकाने के लिए कई मौके दिए गए और उन्होंने कई बार भरोसा भी दिलाया, लेकिन वह अपने वादों पर खरे नहीं उतर सके. इसी वजह से कोर्ट ने इस बार उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया.
वहीं, सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने इमोशनल होकर कोर्ट से कहा, 'सर, क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं. और कोई उपाय नहीं दिखता.' इस बयान से यह साफ झलकता है कि मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूरियों से भी जुड़ा हुआ है.
राजपाल यादव का मामला इसलिए भी अहम और अलग माना जा रहा है, क्योंकि ये किसी एक दिन में पैदा हुआ विवाद नहीं है. इसकी शुरुआत साल 2010 में लिए गए कर्ज से हुई, 2012 में फिल्म रिलीज हुई, 2018 में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और अब 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा. यानी यह कानूनी लड़ाई उनके करियर के लंबे दौर तक उनके साथ चलती रही.
यह मामला बॉलीवुड में फिल्म निर्माण से जुड़े आर्थिक जोखिमों को भी सामने लाता है. कई कलाकार अभिनय के साथ-साथ निर्माता या निर्देशक बनने का सपना देखते हैं, लेकिन फिल्म बनाना हमेशा बड़े वित्तीय जोखिम से जुड़ा होता है. अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं होती, तो नुकसान सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं रहता. कर्ज, ब्याज, जुर्माना और दूसरी वित्तीय जिम्मेदारियां कई सालों तक पीछा नहीं छोड़तीं.
बड़े प्रोडक्शन हाउस अक्सर एक फिल्म के नुकसान की भरपाई दूसरी सफल फिल्मों से कर लेते हैं. लेकिन किसी एक्टर या छोटे निर्माता के लिए एक फ्लॉप फिल्म भी भारी आर्थिक संकट का कारण बन सकती है. इसी वजह से राजपाल यादव का मामला फिल्म इंडस्ट्री में वित्तीय प्रबंधन और जिम्मेदारियों की अहमियत को भी उजागर करता है.
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद राजपाल यादव को अपनी बची हुई सजा पूरी करने के लिए दोबारा जेल भेजे जाने की संभावना है. हालांकि, उनके पास अब भी कानूनी विकल्प मौजूद हैं. अगर वो चाहें तो इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा को छह महीने तक बरकरार रखा है.
बता दें कि हाल ही में राजपाल यादव फिल्म 'वेलकम बैक टू जंगल' में नजर आए थे. वहीं, उनके इस कानूनी विवाद के दौरान फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने भी उनका समर्थन किया है.