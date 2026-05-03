हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा... जिसके लिए हर रात रोते थे राज कपूर, बेटे के डेब्यू से ठीक 3 दिन पहले हुई मौत, थीं बला की खूबसूरत

Hindi Cinema Beautiful Actress: हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. एक तरफ अधूरा प्यार और बड़ा स्टारडम, तो दूसरी तरफ जिंदगी के कई दर्दनाक मोड़. उन्होंने अपने करियर में बड़ी फिल्मों से पहचान बनाई और फिर परिवार को चुना. आखिरी समय में बीमारी से जूझते हुए भी वह अपने बेटे के डेब्यू का इंतजार कर रही थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें उससे पहले ही छीन लिया.
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Nargis Death Anniversary: 1950 के दशक में बॉलीवुड में एक ऐसी अदाकारा थीं जिन्होंने अपनी एक्टिंग और मासूमियत से पूरी इंडस्ट्री पर राज किया. उनकी जिंदगी फिल्मी दुनिया से कहीं ज्यादा पर्सनल रिश्तों और बड़े फैसलों से भरी रही. एक समय पर वे उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थीं, लेकिन वो पहले से शादीशुदा था और कभी अपना घर नहीं छोड़ सका. लंबे इंतजार के बाद उन्होंने ये रिश्ता खत्म किया और अपने करियर में आगे बढ़ गईं. बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्ट फिल्में दीं. चलिए बताते आपको उनके बारे में.
इनका जन्म 1929 में रावलपिंडी में हुआ था. बचपन में ही फिल्मी दुनिया से जुड़ गईं क्योंकि उनके पिता संगीतकार थे और उन्होंने ही उनका नाम ‘नर्गिस’ रखा था, जिसका मतलब होता है नरगिस का फूल. बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. सिर्फ 20 साल की उम्र तक वे हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फीमल सुपरस्टार बन चुकी थीं. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय ने उन्हें हर घर में पहचान दिलाई. उस दौर में वह राज कपूर की फिल्मों का अहम चेहरा भी बन गई थीं. बॉलीवुड की सबसे बड़ी अदाकारा बनकर वे नर्गिस कहलाईं.
1948 में फिल्म ‘अंदाज’ के सेट पर उनकी मुलाकात राज कपूर से हुई थी. वे पहले से ही बड़ी स्टार थीं और राज कपूर अपने करियर को नई ऊंचाई देना चाहते थे. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और लगभग 9 साल तक उनका रिश्ता चला. उस समय राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे. उनके बीवी-बच्चे थे और वे अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते थे. लंबे इंतजार के बाद जब उन्हें समझ आया कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो उन्होंने खुद को अलग कर लिया. इसके बाद उन्होंने बिना बताए फिल्म ‘मदर इंडिया’ साइन कर ली, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी.
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'मदर इंडिया' की शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ. एक सीन में आग और घास के ढेर के बीच नर्गिस फंस गईं. उसी समय उनके को-स्टार सुनील दत्त बिना सोचे आग में कूद गए और उन्हें बाहर निकाला. इस घटना में सुनील दत्त खुद भी जल गए थे. इलाज के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए. धीरे-धीरे उनके बीच प्यार बढ़ा. नर्गिस ने अपनी डायरी में लिखा था कि अगर सुनील दत्त नहीं होते तो शायद वे जीना नहीं चाहतीं. आगे चलकर यही रिश्ता शादी में बदल गया और दोनों ने अपना नया जीवन शुरू किया. ये स्टोरी आज भी बहुत खास मानी जाती है.
दोनों ने 11 मार्च, 1958 को आर्य समाज रीति से शादी की, लेकिन ये बात लंबे समय तक छिपाई गई, क्योंकि वे एक फिल्म में मां और बेटे का किरदार निभा रहे थे. अगर ये बात सामने आ जाती तो फिल्म की रिलीज पर असर पड़ सकता था. बाद में जब सच्चाई लोगों को पता चली तो पूरे फिल्म जगत में हलचल मच गई. राज कपूर इस खबर से बहुत दुखी हुए, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए. शादी के बाद दोनों ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपना समय परिवार, बच्चों और सामाजिक कामों में लगाने लगे. आज भी लोगों की लव स्टोरी के चर्चे होते हैं.
1980 में उन्हें एक गंभीर बीमारी का पता चला, जिसे पैंक्रियाटिक कैंसर कहा जाता है. उसी समय उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म 'रॉकी' बन रही थी. उन्होंने वादा किया था कि वे फिल्म का प्रीमियर जरूर देखेंगी, चाहे उन्हें स्ट्रेचर पर ही क्यों न जाना पड़े. इलाज के दौरान भी उन्होंने हिम्मत बनाए रखीं. लेकिन 2 मई, 1981 को उनकी हालत बहुत खराब हो गई और वे कोमा में चली गईं. 3 मई को उनका निधन हो गया, जिसके 3 दिन बाद संजय दत्त की फिल्म 'रॉकी' रिलीज हुई और प्रीमियर में उनके लिए एक कुर्सी खाली रखी गई थी.
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