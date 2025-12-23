Advertisement
trendingNow13051224
Hindi Newsबॉलीवुड50s की सबसे महंगी एक्ट्रेस, जब 90 रुपये का था सोना...तब ये एक्ट्रेस 25000 लेती थी फीस; खोला था देश का पहला फिल्म स्टूडियो

50s की सबसे महंगी एक्ट्रेस, जब 90 रुपये का था सोना...तब ये एक्ट्रेस 25000 लेती थी फीस; खोला था देश का पहला फिल्म स्टूडियो

सिनेमा की दुनिया में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ दिग्गज ऐसे हैं जिनकी कला, अभिनय और व्यक्तित्व ने उन्हें हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसा दिया है. ऐसा ही एक नाम है पी. भानुमति रामकृष्ण. वह तेलुगू सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार थीं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

50s की सबसे महंगी एक्ट्रेस, जब 90 रुपये का था सोना...तब ये एक्ट्रेस 25000 लेती थी फीस; खोला था देश का पहला फिल्म स्टूडियो

P Bhanumathi Ramakrishna: सिनेमा की दुनिया में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ दिग्गज ऐसे हैं जिनकी कला, अभिनय और व्यक्तित्व ने उन्हें हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसा दिया है. ऐसा ही एक नाम है पी. भानुमति रामकृष्ण. वह तेलुगू सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार थीं. उनकी फीस इतनी थी कि किसी फिल्म के बजट का लगभग आधा हिस्सा बस उन्हें देने में चला जाता था, लेकिन उनके अभिनय की जादूगरी हर पैसे की कीमत को अदा कर देती थी. उन्होंने स्क्रीन पर ऐसे किरदार निभाए कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते और कभी-कभी उनकी भावुक अदाकारी से आंखें भी नम हो जाती थीं. 

1940 से 50 का दशक, जब देश में सोने की कीमत औसतन 90 रुपए तोला थी. एक एक्ट्रेस थीं, जो उस जमाने में एक फिल्म के लिए 25 हजार रुपए फीस लेती थीं. नाम था पालिवई भानुमति रामकृष्ण. ये नाम आपने शायद पहले सुना ही ना हो, मगर ये भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे महंगी एक्ट्रेस रही हैं. इनकी फीस फिल्म के बजट का लगभग 50% होती थी. जो आज भी किसी फिल्म या एक्ट्रेस के लिए लगभग नामुमकिन है. 60 साल के करियर में भानुमति ने 97 तमिल-तेलुगु और हिंदी फिल्में कीं.

तेलुगू फिल्मों की पहली महिला सुपरस्टार

Add Zee News as a Preferred Source

भानुमति सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि एक बेहतरीन सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपोजर थीं. उनका करियर 60 सालों का था और इस दौरान उन्होंने 97 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 58 तेलुगु, 34 तमिल और 5 हिंदी फिल्में थीं. वो अपनी अदाकारी और बहुमुखी प्रतिभा के लिए मशहूर थीं.

ये भी पढ़ें: 42 साल का'धुरंधर' फिल्ममेकर...जिसने 6 साल में दी सिर्फ 2 फिल्में, कमाए 1200 करोड़ से ज्यादा; नेटवर्थ है 1000000000

 

भानुमति का जन्म 7 सितंबर 1925 को आंध्र प्रदेश के ओंगोल में हुआ था. उनके माता-पिता संगीत में पारंगत थे, इसलिए उन्होंने बचपन से ही भानु को संगीत सिखाना शुरू कर दिया. छोटे से ही उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा और यही उनका फिल्मों की दुनिया में पहला कदम था. 13 साल की उम्र में ही उन्हें तेलुगु फिल्म 'वर विक्रमायम' में काम करने का मौका मिला.

भानुमति ने जल्दी ही अपनी अद्भुत प्रतिभा का जादू दिखाना शुरू कर दिया. उनके जमाने में फिल्म के कुल बजट का आधा सिर्फ उनकी फीस हुआ करती थी. चाहे वो म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म मल्लेश्वरी हो या रोमांटिक फिल्म कृष्ण प्रेम, भानुमति ने हमेशा दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई.

फिल्म का आधा बजट होता था सिर्फ उनकी फीस

उनकी जिंदगी में रोमांस भी उतना ही रंगीन था जितनी उनकी फिल्मों की कहानी. शूटिंग के दौरान उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर रामकृष्ण से प्यार हो गया. उनके माता-पिता ने इस शादी को मंजूरी नहीं दी, लेकिन भानुमति ने अपनी चाहत के लिए घर से भागकर शादी कर ली. शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों को अलविदा नहीं कहा. उनके करियर का बड़ा मोड़ फिल्म स्वर्गसीमा रही.

भानुमति सिर्फ अभिनय में ही नहीं, बल्कि संगीत में भी माहिर थीं. उन्होंने कई फिल्मों में अपने गाने खुद गाए और संगीत भी दिया. उनकी आवाज में जो भाव होता था, वह सीधे दिल को छू जाता था. यही कारण है कि आज भी उनके गाने लोगों की यादों में बसे हैं.

ये भी पढ़ें: 29 साल पहले आई वो ब्लॉकबस्टर फिल्म...जिसमें 47 बार फिल्माया गया एक Kissing सीन, मूवी के 8 के 8 गाने थे सुपरहिट; एक तो आज भी सबकी जुबान पर

 

1953 में भानुमति ने फिल्म डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा और 'चंडीरानी' से डायरेक्टिंग डेब्यू किया और भारत की पहली महिला डायरेक्टर भी बन गई. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे के नाम पर 'भारणी स्टूडियो' खोला और अपने पति रामकृष्ण को फिल्म डायरेक्टर के तौर पर मौका दिया. उनके बैनर तले बनी फिल्में जैसे लैला मजनू और विप्रनारायण ने नेशनल अवॉर्ड जीते.

भानुमति की पर्सनैलिटी भी इतनी दमदार थी कि उनके एटीट्यूड की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं. एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप टॉप मेल सुपरस्टार्स के साथ काम करती हैं, तो भानुमति ने कहा, ''मैं उनके साथ काम नहीं करती, वे मेरे साथ काम करते हैं.''

पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित  

1966 में उन्हें पद्मश्री मिला और 2003 में पद्मभूषण. उनका योगदान इतना बड़ा था कि 2013 में सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर भारत पोस्टल डिपार्टमेंट ने उन्हें समर्पित डाक टिकट भी जारी किया. चाहे अभिनय हो, संगीत हो, डायरेक्शन हो या लेखन उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी. यही कारण है कि भानुमति आज भी साउथ सिनेमा की आइकॉन और भारतीय सिनेमा की प्रेरणा मानी जाती हैं. 24 दिसंबर 2005 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी फिल्में, गाने और कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिन्दा हैं. भानुमति केवल एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि एक लीजेंड थीं जिन्होंने अपने टैलेंट और आत्मविश्वास से सिनेमा की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

P Bhanumathi Ramakrishna

Trending news

'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामना बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामना बेचने वालों के साथ बदसलूकी
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
Aravalli hills
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी