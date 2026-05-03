नहीं रहे 60s के वो चमकते सुपरस्टार… 95 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा; 50 से 70 के दशक में दीं दर्जनों ब्लॉकबस्टर

Bollywood Veteran Sudesh Kumar Death: गोल्डन एरा के जाने-माने अभिनेता सुदेश कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे. 1 मई को 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. उम्र के इस पड़ाव पर भी वे काफी मजबूत इरादों वाले इंसान माने जाते थे. सोमवार को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत थोड़ी संभलने पर परिवार उन्हें घर ले आया. पत्नी जया धवन ने बताया कि घर पर ही उनके लिए मेडिकल सुविधा तैयार की गई थी, लेकिन शुक्रवार सुबह उन्होंने शांति से दुनिया को अलविदा कह दिया.

सुदेश कुमार का जन्म 1931 में पेशावर (जो पहले भारत का ही हिस्सा था, अब पाकिस्तान का है) में हुआ था. वे बहुत छोटे थे जब उनका परिवार मुंबई आकर बस गया. मुंबई में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ने का सपना देखा. उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन किया. उनके पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बनें, लेकिन उनका मन फिल्मों में था. परिवार के रिश्तों के कारण उनका जुड़ाव पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप से हुआ. यहीं से उन्होंने एक्टिंग सीखनी शुरू की और धीरे-धीरे फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्मी करियर की शुरुआत और पहचान

सुदेश कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत छोटे-छोटे रोल्स से की थी. शुरुआत में उन्होंने 1957 में आई फिल्म ‘पैसा’ में काम किया, जिसे पृथ्वीराज कपूर ने डायरेक्ट किया था. उस समय उनका रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का ध्यान जरूर खींचा. असली पहचान उन्हें 1959 की हिट फिल्म ‘छोटी बहन’ से मिली. इस फिल्म के बाद वे घर-घर में पहचाने जाने लगे. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और धीरे-धीरे इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बना ली. उनकी सादगी भरी एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आती थी.

बड़े स्टार्स का छोटा रोल… जब स्क्रीन पर अचानक दिखे सुपरस्टार्स, सिर्फ कुछ सेकेंड के कैमियो से थिएटर में छा गया जादू

‘सारंगा’ से मिली असली पहचान

1961 में आई फिल्म ‘सारंगा’ सुदेश कुमार के करियर की सबसे अहम फिल्म मानी जाती है. इस फिल्म ने उन्हें एक झटके में लोगों के बीच मशहूर बना दिया. रोमांस और एक्शन से भरी इस कहानी में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया. इसके बाद उन्हें लीड हीरो के तौर पर लगातार काम मिलने लगा. समय के साथ उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स भी किए, लेकिन दर्शकों के दिल में उनकी जगह बनी रही. सुदेश कुमार ने अपने करियर में कई तरह के किरदार निभाए और हर रोल में सच्चाई दिखाई. उनकी फिल्मों में सीधी कहानी और गहरा इमोशन साफ नजर आता था.

कई शानदार फिल्मों में किया काम

सुदेश कुमार ने अपने फिल्मी सफर में कई यादगार फिल्मों में काम किया. उनकी फिल्मों की लिस्ट में ‘भरोसा’, ‘गृहस्थी’, ‘खानदान’ और ‘गोपी’ जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए और हर रोल में अपनी अलग पहचान बनाई. कभी परिवार की कहानी, तो कभी इमोशनल ड्रामा, हर जगह उनका काम दिल को छू जाता था. वे ज्यादा दिखावा करने वाले कलाकार नहीं थे, लेकिन अपनी सादगी और एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लेते थे. यही वजह है कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं.

प्रोड्यूसर के तौर पर भी बनाई पहचान

70 के दशक में सुदेश कुमार ने सिर्फ एक्टिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि फिल्मों के निर्माण में भी कदम रखा. बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने कई अच्छी फिल्में बनाई, जो दर्शकों को पसंद आईं और बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक रहीं. उनकी फिल्मों में ‘मन मंदिर’, ‘उलझन’, ‘बदलते रिश्ते’ और ‘जान हथेली पे’ जैसी फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों के जरिए उन्होंने दिखाया कि वे सिर्फ अच्छे एक्टर ही नहीं, बल्कि समझदार और सोच-समझकर फैसले लेने वाले प्रोड्यूसर भी हैं. फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफर लंबा रहा और उन्होंने अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई.