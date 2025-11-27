Advertisement
trendingNow13019666
Hindi Newsबॉलीवुड

‘मौत मुबारक हो मीना…’ नरगिस का वो खुला खत, जिसने हिला दी थी पूरी फिल्म इंडस्ट्री, बेनकाब किया था कमाल अमरोही का चेहरा

 Nargis Meena Kumari: मीना कुमारी और नरगिस दोनों ही अपने दौर की टॉप और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं, जिन्होंने दशकों इंडस्ट्री के साथ-साथ अपने फैंस के दिलों पर राज किया. हालांकि, मीना कुमारी की जिंदगी काफी छोटी रही, लेकिन यादगार रही. मीना कुमारी और नरगिस बहुत अच्छी दोस्त थीं, फिर क्यों उन्होंने एक खत्म में उनको ‘मौत मुबारक हो...’ लिखा था?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 27, 2025, 07:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘मौत मुबारक हो मीना…’ नरगिस का वो खुला खत, जिसने हिला दी थी पूरी फिल्म इंडस्ट्री
‘मौत मुबारक हो मीना…’ नरगिस का वो खुला खत, जिसने हिला दी थी पूरी फिल्म इंडस्ट्री

Nargis Open Letter To Meena Kumari: हिंदी सिनेमा की दुनिया में कई ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाए. बाहर से चमकदार दिखने वाली इस इंडस्ट्री में कई कलाकार अपने अंदर भारी दर्द छिपाए जी रहे हैं. एक ऐसी ही अदाकारा थीं, जिन्हें लोग ‘ट्रेजडी क्वीन’ के नाम से जानते थे और वो थीं बला की खूबसूरत मीना कुमारी. जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना दर्द सहा कि लोग आज भी उन्हें याद करके इमोशनल हो जाते हैं. उनकी जिंदगी काफी छोटी थी, लेकिन यादगार रही.

क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत के बाद उन्हें एक ऐसा बधाई सदेंश मिला था, जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाए. हम बात कर रहे हैं उस चौंकाने वाले पल की, जब मीना कुमारी के निधन के बाद उसी दौर की दूसरी खूबसूरत एक्ट्रेस नरगिस ने मीना कुमारी के नाम एक खुला खत लिखा था. इस खत में उन्होंने लिखा था, ‘मौत मुबारक हो मीना…’ भले ही ये सुनने में एक हैरान और परेशान कर देने वाली बात लगे, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी गहरी भावना और बहन जैसा लगाव छिपा था, जिसको कोई समझ न पाए.  

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

‘मौत मुबारक हो मीना…’

नरगिस और मीना काफी अच्छे दोस्त थे. नरगिस, मीना को अपनी छोटी बहन मानती थीं और उनके दर्द, अकेलेपन और संघर्ष से बखूबी वाकिफ थीं. इसीलिए, उन्होंने ये बात दिल से निकले दुख के साथ बयां की थी. नरगिस ने अपने खत्म में लिखा था कि मीना की जिंदगी बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती थी, अंदर से वो उतनी ही टूटी हुई थीं. उनकी शादी निर्देशक कमाल अमरोही से हुई थी, लेकिन ये रिश्ता समय के साथ बेहद कड़वा और दर्दनाक होता गया. नरगिस ने इस बात का जिक्र भी किया कि मीना कई तकलीफों से गुजरीं. 

‘सावधानी बरतने के बाद भी रेसलिंग सीन के दौरान...’ 9 साल बाद आमिर खान की ‘दंगल’ के को-स्टार का बड़ा खुलासा, बोले- ‘सारे रिएक्शन्स थे असली...’

मीना कुमारी के दर्द से वाकिफ थीं नरगिस 

मीना का ये दर्द देखने के बाद नरगिस का दिल कई बार पिघला, लेकिन वे समझ नहीं पाती थीं कि मीना आखिर इतनी तकलीफ कैसे सह रही हैं. एक घटना का जिक्र करते हुए नरगिस ने लिखा कि कमाल अमरोही के घर में हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें खुद दखल देना पड़ा. उन्होंने कमाल के पर्सनल सेक्रेटरी से यहां तक पूछ लिया, ‘आप लोग मीना को क्यों मारना चाहते हैं? कब तक वो आप सबको पालती रहेगी?’. इस पर सेक्रेटरी ने जवाब दिया, ‘जब सही वक्त आएगा, हम उसे आराम दे देंगे’. ये सुनकर नरगिस अंदर तक हिल गई थीं. 

fallback

कमाल के पर्सनल सेक्रेटरी ने कही थी ये बात 

उसी दिन उन्हें एहसास हुआ कि मीना कितनी दिल दहला देने वाली सिचुएशन में जी रही हैं. नरगिस ने खत में आगे लिखा कि मीना ने आखिरकार इस जहर भरे रिश्ते को छोड़ने का फैसला किया और कमाल अमरोही से तलाक ले लिया. लेकिन तलाक के बाद उनकी जिंदगी और भी मुश्किल मोड़ पर पहुंच गई. वे अकेलेपन और तनाव में इतना डूब गईं कि शराब उनका सहारा बन गई. धीरे-धीरे ये आदत लत में बदल गई और उनके शरीर ने साथ देना बंद कर दिया. इसी वजह से उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया, जिसने आखिर में उनकी जान ले ली. 

fallback

इसलिए नरगिनस ने मीना से से कहा था- ‘मौत मुबारक’

उनके चाहने वाले भी उन्हें बचा नहीं सके. अपने खत के आखिर में नरगिस ने ये भी लिखा कि मीना ने सबसे ज्यादा और सच्चा प्यार एक्टर धर्मेंद्र से किया था. वो उनके लिए बेहद खास थे और मीना की जिंदगी में एक सहारा बनकर आए थे. लेकिन किस्मत ने उन्हें कहीं बंधे रहने का मौका ही नहीं दिया. 38 साल की उम्र में मीना दुनिया छोड़कर चली गईं और अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गईं, जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है. नरगिस ने उन्हें ‘मौत मुबारक’ इसलिए कहा था क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि मीना फिर से इस दर्द भरी दुनिया में लौटें.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

NargisMeena Kumari

Trending news

बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
Dr BR Ambedkar
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
Police
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
DNA
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
Punjab
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात