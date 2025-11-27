‘मौत मुबारक हो मीना…’ नरगिस का वो खुला खत, जिसने हिला दी थी पूरी फिल्म इंडस्ट्री, बेनकाब किया था कमाल अमरोही का चेहरा

Nargis Open Letter To Meena Kumari: हिंदी सिनेमा की दुनिया में कई ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाए. बाहर से चमकदार दिखने वाली इस इंडस्ट्री में कई कलाकार अपने अंदर भारी दर्द छिपाए जी रहे हैं. एक ऐसी ही अदाकारा थीं, जिन्हें लोग ‘ट्रेजडी क्वीन’ के नाम से जानते थे और वो थीं बला की खूबसूरत मीना कुमारी. जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना दर्द सहा कि लोग आज भी उन्हें याद करके इमोशनल हो जाते हैं. उनकी जिंदगी काफी छोटी थी, लेकिन यादगार रही.

क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत के बाद उन्हें एक ऐसा बधाई सदेंश मिला था, जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाए. हम बात कर रहे हैं उस चौंकाने वाले पल की, जब मीना कुमारी के निधन के बाद उसी दौर की दूसरी खूबसूरत एक्ट्रेस नरगिस ने मीना कुमारी के नाम एक खुला खत लिखा था. इस खत में उन्होंने लिखा था, ‘मौत मुबारक हो मीना…’ भले ही ये सुनने में एक हैरान और परेशान कर देने वाली बात लगे, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी गहरी भावना और बहन जैसा लगाव छिपा था, जिसको कोई समझ न पाए.

‘मौत मुबारक हो मीना…’

नरगिस और मीना काफी अच्छे दोस्त थे. नरगिस, मीना को अपनी छोटी बहन मानती थीं और उनके दर्द, अकेलेपन और संघर्ष से बखूबी वाकिफ थीं. इसीलिए, उन्होंने ये बात दिल से निकले दुख के साथ बयां की थी. नरगिस ने अपने खत्म में लिखा था कि मीना की जिंदगी बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती थी, अंदर से वो उतनी ही टूटी हुई थीं. उनकी शादी निर्देशक कमाल अमरोही से हुई थी, लेकिन ये रिश्ता समय के साथ बेहद कड़वा और दर्दनाक होता गया. नरगिस ने इस बात का जिक्र भी किया कि मीना कई तकलीफों से गुजरीं.

मीना कुमारी के दर्द से वाकिफ थीं नरगिस

मीना का ये दर्द देखने के बाद नरगिस का दिल कई बार पिघला, लेकिन वे समझ नहीं पाती थीं कि मीना आखिर इतनी तकलीफ कैसे सह रही हैं. एक घटना का जिक्र करते हुए नरगिस ने लिखा कि कमाल अमरोही के घर में हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें खुद दखल देना पड़ा. उन्होंने कमाल के पर्सनल सेक्रेटरी से यहां तक पूछ लिया, ‘आप लोग मीना को क्यों मारना चाहते हैं? कब तक वो आप सबको पालती रहेगी?’. इस पर सेक्रेटरी ने जवाब दिया, ‘जब सही वक्त आएगा, हम उसे आराम दे देंगे’. ये सुनकर नरगिस अंदर तक हिल गई थीं.

कमाल के पर्सनल सेक्रेटरी ने कही थी ये बात

उसी दिन उन्हें एहसास हुआ कि मीना कितनी दिल दहला देने वाली सिचुएशन में जी रही हैं. नरगिस ने खत में आगे लिखा कि मीना ने आखिरकार इस जहर भरे रिश्ते को छोड़ने का फैसला किया और कमाल अमरोही से तलाक ले लिया. लेकिन तलाक के बाद उनकी जिंदगी और भी मुश्किल मोड़ पर पहुंच गई. वे अकेलेपन और तनाव में इतना डूब गईं कि शराब उनका सहारा बन गई. धीरे-धीरे ये आदत लत में बदल गई और उनके शरीर ने साथ देना बंद कर दिया. इसी वजह से उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया, जिसने आखिर में उनकी जान ले ली.

इसलिए नरगिनस ने मीना से से कहा था- ‘मौत मुबारक’

उनके चाहने वाले भी उन्हें बचा नहीं सके. अपने खत के आखिर में नरगिस ने ये भी लिखा कि मीना ने सबसे ज्यादा और सच्चा प्यार एक्टर धर्मेंद्र से किया था. वो उनके लिए बेहद खास थे और मीना की जिंदगी में एक सहारा बनकर आए थे. लेकिन किस्मत ने उन्हें कहीं बंधे रहने का मौका ही नहीं दिया. 38 साल की उम्र में मीना दुनिया छोड़कर चली गईं और अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गईं, जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है. नरगिस ने उन्हें ‘मौत मुबारक’ इसलिए कहा था क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि मीना फिर से इस दर्द भरी दुनिया में लौटें.