Jana Nayagan: मलेशिया में होगा थलापति विजय की 69th फिल्म का ओडियो लॉन्च, बेसब्री से इस एक्ट्रेस को इतंजार, बोलीं- ‘मैं थलपति फैन गर्ल हूं’

Jana Nayagan Update: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और राजनेता थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म 'जन नायगन' का ऑडियो जल्द ही लॉन्च होने को तैयार है, जिसे लेकर एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने अपनी खुशी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जाहिर की. मालविका ने खुद को विजय की 'फैन गर्ल' बताया है.
एक्ट्रेस मालविका ने खुद को थलापति विजय की ‘फैन गर्ल’ बताया और कहा कि वो हमेशा उनके और उनकी टीम के लिए चीयर करती रहेंगी. मालविका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि विजय के साथ काम करने का अनुभव शानदार रहा. इसके लिए उन्होंने खुद को लकी भी बताया. मालविका ने पोस्ट में लिखा, ‘इससे पहले कि मैं अपनी फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में बिजी हो जाऊं, मैं 'जन नायगन' के ऑडियो लॉन्च के लिए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करना चाहती हूं.’
विजय के लिए हमेशा एक्ट्रेस करेंगी चीयर
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘विजय सर के साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और उनके जैसा दोस्त पाना इससे भी बड़ी बात है. वह हर मायने में खास इंसान हैं. मैं दुनिया भर में फैले उनके फैंस की तरह फिल्म की पूरी टीम के लिए चीयर करूंगी. मैं थलपति फैन गर्ल हूं.’ मालविका विजय के साथ साल 2021 में आई फिल्म 'मास्टर' में साथ काम कर चुकी हैं, जिसमें वह विजय के साथ मुख्य भूमिका में थीं. उस फिल्म में विजय सेतुपति भी हैं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल थी. मालविका, विजय को 'विजय सर' कहकर सम्मान देती हैं. दोनों के बीच दोस्ती का अच्छा बॉन्ड है.
आज होगी विजय की 69th फिल्म की ओडियो रिलीज
'जन नायगन' थलपति विजय की 69वीं फिल्म है और इसे उनकी आखिरी फिल्म माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद वे पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे. फिल्म का निर्देशन एच विनोद कर रहे हैं और इसमें पूजा हेगड़े लीड एक्ट्रेस हैं. फिल्म में बॉबी देओल भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. जानकारी के अनुसार फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. शनिवार को फिल्म का ग्रैंड ऑडियो लॉन्च मलेशिया के कुआलालंपुर में निर्धारित है. वहीं मालविका मोहनन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों में व्यस्त हैं. वह प्रभास के साथ 'द राजा साब' में नजर आएंगी, जो रिलीज को तैयार है
