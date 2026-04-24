30 साल बाद काजोल ने तोड़ी नो-किसिंग पॉलिसी, OTT सीरीज के लिए उठाया ये कदम, बोलीं- ‘मैं इसे रोक नहीं सकती थी…’

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, इश्क-विश्क, प्यार तो होना ही था और दिलवाले समेत कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया, जिसमें उनके साथ ज्यादातर शाहरुख खान और उनके पति अजय देवगन भी नजर आए. लेकिन उन्होंने ऑनस्क्रीन अभी तक किसी को किस नहीं किया, अपनी फिल्मों को चुनते समय उन्होंने नो-किसिंग पॉलिसी को फॉलो किया. लेकिन अब उन्होंने अपनी पॉपुलर ओटीटी सीरीज ‘द ट्रायल’ के लिए इसे तोड़ दिया.

इस सीरीज में वो अपने को-स्टार जीशु सेनगुप्ता को किस करते हुए नजर आ रही हैं, जो काफी वायरल हो रहा है. वहीं काजोल ने अपनी इस पॉलिसी को तोड़ने के पीछे की वजह को बताते हुए रिएक्शन दिया है.

‘मैं इसे हटा नहीं सकती थी…’

काजोल ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में नो-किसिंग पॉलिसी तोड़ने पर बात करते हुए कहा, ‘सच कहूं तो वो सीजन था. जब मैं प्ले कर रही थी, इसका उस किरदार और उसकी असलियत से बहुत गहरा ताल्लुक था. ये सिर्फ एक किसिंग सीन नहीं था. बल्कि ये इस बारे में ज्यादा था कि वो क्या सोचती थी, वो क्या चाहती थी कि हो, और क्या उसके साथ नहीं हुआ. वो किस चीज पर यकीन करती थी, किस पर उसका भरोसा था और किस चीज पर वो भरोसा नहीं कर सकती थी.’ उन्होंने आगे कहा, ‘ये पूरी स्क्रिनप्ले का इतना अहम और जरूरी हिस्सा था कि मैं इसे हटा नहीं सकती थी. ऐसा करने का मतलब होता कि मैं उस पूरे किरदार के ही एक अहम हिस्से को हटा देती.’

Add Zee News as a Preferred Source

सीन से पहले अनकम्फर्टेबल थीं काजोल

काजोल ने इस सीन पर रिएक्ट करते हुए कहा, ‘मुझे लगता है मैं इससे बहुत अनकम्फर्टेबल थी. जब तक मैं सेट पर पहुंची, तब तक मुझे ये आइडिया बहुत-बहुत अजीब लग रहा था. थ्योरी (स्क्रिप्ट) में तो मुझे ये पसंद था. लेकिन मुझे पक्का नहीं था कि मैं सच में इसे करूंगी या उन्हें कह दूंगी, ‘कट! ये नहीं हो सकता!' लेकिन, मुझे सच में लगता है कि ये बस इतना ही था. ये बस एक प्रोफेशनल डिसीजन था. जहां मुझे लगा कि आज मैं ये कर सकती हूं.’

‘द ट्रायल’ के बारे में

काजोल की सीरीज ‘द ट्रायल’ साल 2023 में ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी, जिसके बाद अब तक इसके दो सीजन रिलीज हो चुके हैं. इस सीरीज में प्यार, कानून, धोखा एक कोर्टरुम ड्रामा है, जिसमें वो नोयोनिका सेनगुप्ता का किरदार निभा रही हैं, जो हाउसवाइफ के बाद पति के स्कैंडल के कारण कानून की दुनिया में लौटती हैं. ये ‘द गुड वाइफ’ का इंडियन अडैप्शन है. इसमें अली खान और शीबा चड्ढा भी नजर आ रही हैं. वहीं इसका सीजन 2 पिछले साल आया है, जो जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है.