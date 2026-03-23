स्टार्स की प्राइवेसी को लेकर फिर छिड़ी बहस… प्रेयर मीट में पैपराजी की भीड़ ने एक्ट्रेस को घेरा, तंग आकर बोलीं- ‘प्लीज रुकिए…’

डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां सुदर्शन मल्होत्रा का 19 मार्च को निधन हो गया, जहां शोक व्यक्त करने के लिए बॉलीवुड के सितारों का काफी आना-जाना रहा. इस दौरान उनके घर के बाहर कई पैपराजी भी इकट्ठा हुए, जिन्हें इस दुख की घड़ी में डिजाइनर की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए था. वहीं संडे को मनीष मल्होत्रा के घर प्रेयर मीट रखी गई थी, जिसमें उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस काजोल भी पहुंची थीं, जो एक शांत और प्राइवेट मोमेंट होना था, लेकिन उनकी एंट्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जो काफी वायरल हो रहा है.

काजोल जैसे ही मनीष मल्होत्रा के घर के बाहर पहुंची, तो वहीं पहले से ही मौजूद पैपराजी की भीड़ ने उन्हें घेर लिया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में काजोल गंभीर समय पर मिल रहे इस तरह के अटेंशन से परेशान हो गईं.

वीडियो वायरल

काजोल इस वायरल वीडियो में घर में एंट्री लेते समय सभी पैपराजी से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो इसे फिल्माना बंद कर दें. उन्होंने कहा, ‘प्लीज रुकिए!’. इतना कहते ही एक्ट्रेस ने सभी को पीछे हटने का इशारा किया, जिससे वो उनके अनकम्फर्टेबल होने का साइन मिला. काजोल की इस वीडियो के वायरल होते ही फिर से ऑनलाइन पैपराजी कवरेज की सीमाओं के बारे में एक बहस छिड़ गई, खासकर, दुख की इस घड़ी के दौरान जब उन्हें कलाकारों को प्राइवेसी देनी चाहिए.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो पर रिप्लाई करते हुए कई यूजर्स ने काजोल का साथ दिया और ऐसी सिचुएशन में गंभीरता पर जोर दिया. वहीं एक दूसरे यूजर ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘नहीं, उनकी भी अपनी जिंदगी है. अभी देखिए, वो मनीष मल्होत्रा की मां की प्रेयर मीट में शामिल होने आई हैं.’ इस वीडियो के वायरल होते ही एक बार फिर फेमस सेलिब्रिटी की प्राइवेसी को लेकर चल रही ऑनलाइन बहस पर सभी का ध्यान चला गया.

प्रेयर मीट पर पहुंचे ये सितारे

मनीष मल्होत्रा की मां की प्रेयर मीट में बॉलीवुड के कई स्टार्स उनके दोस्त शामिल हुए थे, जिसमें खास दोस्त करण जौहर, ऐश्वर्या राय बच्चन, वरुण धवन, कियारा आडवाणी और अर्जुन कपूर भी दिखाई दिए. वहीं काजोल, अजय देवगन और उनकी बेटी न्यासा भी इस प्रेयर मीट का हिस्सा बनें.