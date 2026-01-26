Advertisement
trendingNow13087136
Hindi Newsबॉलीवुड51 साल की हसीना...जिसकी खूबसूरत आंखें बनी मुसीबत, बचपन में म्याऊं कहकर चिढ़ाते थे लड़के; अब छलका दर्द

51 साल की हसीना...जिसकी खूबसूरत आंखें बनी मुसीबत, बचपन में 'म्याऊं' कहकर चिढ़ाते थे लड़के; अब छलका दर्द

Aditi Govitrikar Opens Up: अदिति गोवित्रिकर ने बताया कि वो अपनी अलग दिखने वाली आंखों की वजह से बुली हुई हैं. कॉलेज में वो नजरें उठाकर चल नहीं पाती थीं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 04:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

51 साल की हसीना...जिसकी खूबसूरत आंखें बनी मुसीबत, बचपन में 'म्याऊं' कहकर चिढ़ाते थे लड़के; अब छलका दर्द

Aditi Govitrikar Opens Up: साल 2002 में फिल्म 'सोच' से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अदिति गोवित्रिकर इन दिनों चर्चा में हैं. वहीं, साल 2001 में अदिति ने मिसेज वर्ल्ड का भी खिताब जीता था. हाल ही में अदिति ने एक इंटरव्यू में बताया कि इंडस्ट्री में उनका काफी दिल दुखा है. दरअसल, साल 2001 में ही मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनने वाली लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा को ज्यादा शोहरत और मौके मिले. लेकिन वहीं अदिति के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ.

अदिति ने उन एक्सपीरिएंस का जिक्र किया जिन्होंने उन्हें जीवनभर का ट्रॉमा दिया. उन्होंने कहा, 'एक बार तो उनके पिता के ही एक दोस्त ने उनके संग घटिया हरकत की थी. अदिति ने बताया,'ईमानदारी से बताऊं तो, अगर आप मुझसे सुरक्षा के लिहाज से पूछें, तो मुझे असल में पनवेल में ज्यादा परेशान करने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा. मुझे वहां बहुत बुरे अनुभव हुए और उन्हें समझने में भी मुझे बहुत लंबा समय लगा.'

पिता के दोस्त ने की गंदी हरकत

Add Zee News as a Preferred Source

अदिति ने बताया कि वो मुश्किल से छह या सात साल की थीं, जब उनके पिता के दोस्त ने भी उनके साथ घटिया हरकत की थी.बाद में, जब वो अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई जाने लगीं तो एक लड़की के तौर पर सुरक्षा की चिंता का विषय बन गई. वो कहती हैं,'मैं 12वीं क्लास में अग्रवाल क्लासेस के लिए दादर आती थी. उस समय, लोकल ट्रेनें मेरे लिए ऑप्शन नहीं थीं, इसलिए मैं बस से सफर करती थी. मैंने ये सब किया है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको जीना सिखाता है.'

‘म्याऊं’ कहकर चिढ़ाते थे लड़के

अदिति ने कहा कि कम उम्र में ऐसे माहौल में बचाव के तरीके ढूंढने पड़ते हैं. उन्होंने कहा,'मेरे पास दोनों तरफ बहुत बड़े बैग होते थे.अंदर, में,हार्डबोर्ड की किताबे रखती थी  उन्हें ढाल की तरह पकड़ती थी.ये मेरी सुरक्षा थी.अगर मुझे सीट मिल जाती थी, तो मैं दोनों तरफ एक-एक बैग रख देती थी, ताकि कोई मुझे छू न सके.'

अदिति ने कहा,'मेरे मामले में, एक घटना में परिवार का एक जाना-पहचाना आदमी था. मैं तब छोटी थी.ऐसे में एक दिन बाजार में हुई एक और घटना ने मुझे हिलाकर रख दिया था.मैं इतनी छोटी थी कि पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि क्या हुआ था. आपको बस ऐसा लगता है कि आपका अपमान हुआ है. गलत हुआ है. वो एहसास भयानक होता है और ये कभी ठीक नहीं होता.' साथ ही उन्होंने कहा कि बचपन में उनकी आंखों की वजह से लड़के उन्हें म्याऊ कहकर बुलाते थे.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Aditi Govitrikar

Trending news

फ्री में चाय न देने पर हमलावरों ने दुकानदार को पीटा, ग्राहकों को भी नहीं बख्शा
maharashtra hindi news
फ्री में चाय न देने पर हमलावरों ने दुकानदार को पीटा, ग्राहकों को भी नहीं बख्शा
अब वंदे मातरम भी खड़े होकर गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत पर सरकार ला सकता है खास नियम
Vande Mataram
अब वंदे मातरम भी खड़े होकर गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत पर सरकार ला सकता है खास नियम
क्या पाला बदलने वाले हैं थरूर! CPI-M से चल रही बात पर कांग्रेस नेता ने साधी चुप्पी
Shashi Tharoor
क्या पाला बदलने वाले हैं थरूर! CPI-M से चल रही बात पर कांग्रेस नेता ने साधी चुप्पी
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
India-EU
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
77th Republic Day 2026
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
TMC के विधायक ने कर दी ऐसी बात, टेंशन में आई CM ममता, सियासी हलचल हुई तेज
bengal election
TMC के विधायक ने कर दी ऐसी बात, टेंशन में आई CM ममता, सियासी हलचल हुई तेज
सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
Republic Day 2026
सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
UGC New Guidelines
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर
Republic Day
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर
ड्रैगन और हाथी को एक साथ करना चाहिए डांस... जिनपिंग ने भारत को दी बधाई
Republic Day
ड्रैगन और हाथी को एक साथ करना चाहिए डांस... जिनपिंग ने भारत को दी बधाई