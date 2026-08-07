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51 की उम्र में भी सिंगल अमीषा पटेल, आज भी आते हैं शादी के प्रपोजल; बोलीं- 'जिंदगी में दखल देने वाला कोई नहीं चाहिए'

Ameesha Patel Says Shes Happy Being Single: 51 साल की उम्र में भी सिंगल बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल को आज भी शादी के प्रपोजल मिलते हैं, लेकिन 'सकीना' अपनी सिंगल लाइफ में बेहद खुश हैं. शादी को लेकर उन्होंने साफ कहा कि वह किसी शख्स के लिए अपनी जिंदगी नहीं बदल सकतीं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 07, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:41 PM IST
51 की उम्र में भी सिंगल अमीषा पटेल, आज भी आते हैं शादी के प्रपोजल; बोलीं- 'जिंदगी में दखल देने वाला कोई नहीं चाहिए'

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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