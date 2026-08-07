51 की उम्र में भी सिंगल अमीषा पटेल, आज भी आते हैं शादी के प्रपोजल; बोलीं- 'जिंदगी में दखल देने वाला कोई नहीं चाहिए'

Ameesha Patel Says Shes Happy Being Single: 51 साल की उम्र में भी सिंगल बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल को आज भी शादी के प्रपोजल मिलते हैं, लेकिन 'सकीना' अपनी सिंगल लाइफ में बेहद खुश हैं. शादी को लेकर उन्होंने साफ कहा कि वह किसी शख्स के लिए अपनी जिंदगी नहीं बदल सकतीं.
Ameesha Patel Says Shes Happy Being Single: बॉलीवुड की 'सकीना' यानी अमीषा पटेल के आज भी लाखों दीवाने हैं. हसीना 51 साल की उम्र में भी सिंगल हैं और अपनी लाइफ से बेहद खुश हैं. खास बात ये है कि एक्ट्रेस को आज भी शादी के प्रपोजल मिलते हैं, लेकिन वह शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं.
दरअसल, हाल ही में एक्ट्रेस ने शादी नहीं करने के मामले पर बात की. उन्होंने बताया कि वह अपनी जिंदगी में किसी पार्टनर को जगह नहीं देना चाहती हैं. आइए जानते हैं हसीना ने इस खुलासे के दौरान क्या-क्या कहा-
अमीषा पटेल ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक 'आस्क मी एनीथिंग' (AMA) सेशन के दौरान अपनी शादी और सिंगल रहने पर खुलकर बात की. जब एक फैन ने उनसे पूछा कि वह शादी कब कर रही हैं, तो अमीषा ने बहुत ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'कभी नहीं, सिंगल रहकर मैं बहुत खुश हूं. मेरे पास 100 करीबी परिवार के लोग और दोस्त हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मैं किसी एक आदमी के लिए यह सब नहीं बदल सकती.'
Never superrr happy being single . I have 100 close family and friends who love me . Can’t afford one man to come and change all that https://t.co/PIccHE7bSM
ameesha patel (ameesha_patel) August 6, 2026
अमीषा ने पहले भी अपनी पर्सनल लाइफ और रिश्तों के बारे में खुलासे किए हैं. पिछले साल एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि वह एक समय एक गंभीर रिश्ते में थीं, लेकिन जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया, तो उनके साथी ने उनका साथ नहीं दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह शादी के पूरी तरह खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वह एक ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो उनके करियर और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करे.
शादी के लिए अपनी शर्तों पर बात करते हुए अमीषा ने कहा कि वह केवल उसी व्यक्ति से शादी करेंगी जो इसके 'योग्य' होगा. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि उनसे आधी उम्र के लड़के भी उन्हें डेट पर ले जाना चाहते हैं और वह इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके लिए जिंदगी को समझने की समझ ज्यादा मायने रखती है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कई ऐसे उम्रदराज लोगों को देखा है जिनकी बुद्धि बहुत कम होती है, इसलिए वह सही इंसान के 'मौके पर चौका' मारने का इंतजार कर रही हैं.
अमीषा पटेल को आखिरी बार 2024 की फिल्म 'तौबा तेरा जलवा' में देखा गया था. उनकी सबसे बड़ी हालिया सफलता 'गदर 2' रही, जिसमें सनी देओल के साथ उनकी 'सकीना' की भूमिका को दर्शकों ने खूब सराहा. इस फिल्म ने दुनियाभर में ₹686 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी. फिलहाल फैंस को उनकी अगली फिल्म के आधिकारिक ऐलान का बेसब्री से इंतजार है.