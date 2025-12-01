Advertisement
trendingNow13024587
Hindi Newsबॉलीवुड

फिल्म ‘रंगीला’ के आइकॉनिक डांस के पीछे छिपी अहमद खान की मेहनत, पहले ही प्रोजेक्ट में मिली सरोज खान से ज्यादा पेमेंट!

Choreographer Ahmed Khan: बॉलीवुड के पॉपुलर कोरियोग्राफर अहमद खान ने अब तक के अपने करियर में कई फिल्मों में हीरो और हीरोइन को डांस सिखाया है, जिनके स्टेप्स फैंस को आज भी याद हैं. वहीं आमिर खान स्टारर फिल्म ‘रंगीला’ में भी अहमद खान ने अपने डांस से सबको चौंका दिया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में काम करने के लिए कोरियोग्राउर को कितने लाख रुपए मिले थे? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं. 

 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 01, 2025, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल्म ‘रंगीला’ के आइकॉनिक डांस के पीछे छिपी अहमद खान की मेहनत, पहले ही प्रोजेक्ट में मिली सरोज खान से ज्यादा पेमेंट!

Choreographer Ahmed Khan: बॉलीवुड में हर साल कई ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाया करती हैं तो किसी फिल्म के गानें खूब धूम मचा देते हैं. लेकिन आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसने बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल दिखाया है बल्कि इसके गाने आज आइकॉनिक बन गए. वहीं इस फिल्म के डांस स्टेप्स आज भी लोगों के जहन में बने हुए हैं, जिन्हें लोग बड़ी ही आसानी से दोहराते हैं. साल 1995 में आमिर खान की फिल्म ‘रंगीला’ रिलीज हुई थी, जिसने युवा दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोरीं थीं.

 

फिल्म 'रंगीला' में दिखाया डांस का जलवा
आमिर खान, जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर स्टारर फिल्म ‘रंगीला’ को लोगों से खूब प्यार मिला और फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की. वहीं इस साल 28 नवंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई. ‘रंगीला’ उन फिल्मों में से एक है जिसके गाने आज भी यादगार हैं, और इसकी कोरियोग्राफी कई लोगों को अच्छी तरह से याद है, जिसका पूरा श्रेय अहमद खान को जाता है, जिन्होंने मैन कोरियोग्राफर के रूप में अपने पहले ही प्रोजेक्ट में कमाल कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

 

सफलता के पीछे बताया इस फिल्ममेकर का हाथ
कोरियोग्राफर अहमद ने इन आइकॉनिक गानों के पीछे छिपी अपनी मेहनत के बारे में बात करते हुए बताया कि  उन्हें अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए सरोज खान के बराबर फीस मिली थी, उन्होंने फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को उनके सहयोग के लिए शुक्रिया कहा है. दरअसल अहमद से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि उनके इस सफर में उनका सबसे बड़ा सहारा कौन बना है, तो अहमद ने अपनी कामयाबी का श्रेय राम गोपाल वर्मा को दिया है.

 

पहले ही प्रोजेक्ट में मिली मोटी रकम
अहमद ने बताया कि उन्हें डेब्यू प्रोजेक्ट के लिए इतनी बड़ी चेक की उम्मीद नहीं थी. लेकिन फिल्म के बाद जब उन्हें लगभग डेढ़ लाख रुपये का चेक मिला, तो वे चौंक गए. कोरियोग्राफर ने कहा, ‘ मुझे हर गाने के लिए 25,000 रुपये मिलते थे. उस समय, यह बहुत ज्यादा पैसा था. लोगों को पूरी फिल्म करने के लिए इतने पैसे मिलते थे. जब मुझे इतने पैसे मिले, तो मुझे समझ नहीं आया कि इतने पैसों का क्या करूं, मैंने बस जाकर एक कार खरीद ली.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

choreographer ahmed khanfilm Rangeela

Trending news

कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
Tamil Nadu
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
मोरे में इतने तमिलियंस कैसे हैं यार? फैमिली मैन के डायलॉग में छिपा है बड़ा दर्द
family man 3
मोरे में इतने तमिलियंस कैसे हैं यार? फैमिली मैन के डायलॉग में छिपा है बड़ा दर्द
Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव और CEC के खिलाफ महाभियोग, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Parliament Winter Session 2025 LIVE
Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव और CEC के खिलाफ महाभियोग, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
festivals in December
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
LPG Updated Price
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
shashi tharoor news
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
Mamata Banerjee
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
Assam
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
Nagaland
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
Navy Chief
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब