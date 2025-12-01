फिल्म ‘रंगीला’ के आइकॉनिक डांस के पीछे छिपी अहमद खान की मेहनत, पहले ही प्रोजेक्ट में मिली सरोज खान से ज्यादा पेमेंट!

Choreographer Ahmed Khan: बॉलीवुड में हर साल कई ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाया करती हैं तो किसी फिल्म के गानें खूब धूम मचा देते हैं. लेकिन आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसने बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल दिखाया है बल्कि इसके गाने आज आइकॉनिक बन गए. वहीं इस फिल्म के डांस स्टेप्स आज भी लोगों के जहन में बने हुए हैं, जिन्हें लोग बड़ी ही आसानी से दोहराते हैं. साल 1995 में आमिर खान की फिल्म ‘रंगीला’ रिलीज हुई थी, जिसने युवा दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोरीं थीं.

फिल्म 'रंगीला' में दिखाया डांस का जलवा

आमिर खान, जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर स्टारर फिल्म ‘रंगीला’ को लोगों से खूब प्यार मिला और फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की. वहीं इस साल 28 नवंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई. ‘रंगीला’ उन फिल्मों में से एक है जिसके गाने आज भी यादगार हैं, और इसकी कोरियोग्राफी कई लोगों को अच्छी तरह से याद है, जिसका पूरा श्रेय अहमद खान को जाता है, जिन्होंने मैन कोरियोग्राफर के रूप में अपने पहले ही प्रोजेक्ट में कमाल कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

सफलता के पीछे बताया इस फिल्ममेकर का हाथ

कोरियोग्राफर अहमद ने इन आइकॉनिक गानों के पीछे छिपी अपनी मेहनत के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्हें अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए सरोज खान के बराबर फीस मिली थी, उन्होंने फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को उनके सहयोग के लिए शुक्रिया कहा है. दरअसल अहमद से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि उनके इस सफर में उनका सबसे बड़ा सहारा कौन बना है, तो अहमद ने अपनी कामयाबी का श्रेय राम गोपाल वर्मा को दिया है.

पहले ही प्रोजेक्ट में मिली मोटी रकम

अहमद ने बताया कि उन्हें डेब्यू प्रोजेक्ट के लिए इतनी बड़ी चेक की उम्मीद नहीं थी. लेकिन फिल्म के बाद जब उन्हें लगभग डेढ़ लाख रुपये का चेक मिला, तो वे चौंक गए. कोरियोग्राफर ने कहा, ‘ मुझे हर गाने के लिए 25,000 रुपये मिलते थे. उस समय, यह बहुत ज्यादा पैसा था. लोगों को पूरी फिल्म करने के लिए इतने पैसे मिलते थे. जब मुझे इतने पैसे मिले, तो मुझे समझ नहीं आया कि इतने पैसों का क्या करूं, मैंने बस जाकर एक कार खरीद ली.’