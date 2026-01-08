Advertisement
trendingNow13067826
Hindi Newsबॉलीवुड51 साल का फेमस डायरेक्टर, अब तक की 17 फिल्में, एक भी अवार्ड नहीं मिलने पर छलका दर्द, बोले- अवॉर्ड्स से मेरा कोई लेना-देना नहीं

51 साल का फेमस डायरेक्टर, अब तक की 17 फिल्में, एक भी अवार्ड नहीं मिलने पर छलका दर्द, बोले- 'अवॉर्ड्स से मेरा कोई लेना-देना नहीं'

Guess Who: बॉलीवुड में एक से एक फेमस कई डायरेक्टर है. आज हम जिसकी बात कर रहे हैं यह वही डायरेक्टर हैं, जिनकी फिल्मों ने एक पूरा यूनिवर्स खड़ा किया और दर्शकों को लंबे समय तक सिनेमाघरों तक खींचे रखा. इस डायरेक्टर ने 17 फिल्में की, जिनमें से 7 हिट और 4 ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इसके बावजूद डायरेक्टर को आज तक एक भी अवॉर्ड नहीं मिला. जानते हैं ये कौन हैं?

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 08, 2026, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित शेट्टी
रोहित शेट्टी

Bollywood Famous Director: बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक डारेक्टर मिले, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त इतिहास रचा हो, लेकिन अवॉर्ड्स की दुनिया में उनकी झोली अब भी खाली है. आज हम जिस डायरेक्टर की बात कर रहे हैं उसने 7 हिट और 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है. इस फिल्ममेकर ने हाल ही में मजाक-मजाक में अपने दिल का दर्द बयां किया. उनकी एक लाइन ने फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे अवॉर्ड सिस्टर पर सवाल खड़े कर दिए है. उन्होंने कहा कि इतने सालों और दर्जनों फिल्में करने के बावजूद अवॉर्ड्स से उनका कोई खास रिश्ता नहीं रहा. चलिए आपको बताते हैं कौन हैं ये एक्टर?

फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी
दरअसल, हम बॉलीवुड के सबसे सफल डायरेक्टर रोहित शेट्टी की बात कर रहे हैं. रोहित शेट्टी ने हाल ही में अवॉर्ड्स को लेकर एक दिलचस्प और बेबाक बयान शेयर किया. गोलमाल फ्रेंचाइजी से लेकर सिंघम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले इस डायरेक्टर को आज तक किसी बड़े अवॉर्ड से नवाजा नहीं गया हैं. इस बात को लेकर उन्होंने खुद ही मजाकिया अंदाज में स्वीकार किया. रोहित शेट्टी ने खुलासा करते हुए कहा कि अपनी 17 फिल्मों के बावजूद उन्हें अब तक एक भी अवॉर्ड नहीं मिला. इंडियन नेशनल सिने एकेडमी की प्रेस मीट मे डायरेक्टर ने खुद पर तंज कसते हुए कहा 'मेरे और अवॉर्ड्स का दूर-दूर तक कोई रिश्ता-नाता नहीं है. 17 फिल्में हो गई हैं. मैं वहां सिर्फ होस्टिंग के लिए जाता हूं.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हिंदी सिनेमा पर शेट्टी ने कही ये बात
रोहित शेट्टी ने आगे कहा कि 'किसी भी फिल्म की सक्सेस का दुख पॉइंट यह है कि चाहे वह कितनी भी बड़ी हिट क्यों ना हो, ऑडियंस कभी 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होती. इसके पीछे की वजह भी लैंग्वेज बैरियर है. इसके अलावा हमें बॉलीवुड, टॉलीवुड या कॉलीवुड कहने पर ज्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए, हमें हिंदी सिनेमा के तौर पर पहचाना जाना चाहिए. इंडियन सिनेमा या तेलुगू सिनेमा.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल 
इस प्रेस मीट में रोहिट शेट्टी के साथ कई बड़ी नामचीन हस्तियां मौजूद थीं. जिनमें आनंद एल. राय, दिल राजू, लक्ष्मी रांचू, मनोज तिवारी और खुशबू शामिल थे. अब सोशल मीडिया पर रोहित शेट्टी का ये बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोगों ने इसे उनकी सादगी और ईमानदारी से भरा नजरिया बताया. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Rohit shetty

Trending news

फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
Sonam Wangchuk
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
Justice Varma
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
West Bengal
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
Raju Waghmare
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
Somnath Swabhiman Parv
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
Karnataka News
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
Rahul Gandhi
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
Punjab news
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
Sukesh Chandrashekhar Case
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
ED
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश