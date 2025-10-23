Advertisement
51 साल के हैंडसम हंक ने खरीदी Mercedes Maybach GLS600 कार, देखते ही हर कोई हुआ दीवाना, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

Farhan Akhtar New Car: बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने धनतेरस के मौके पर अपनी नई लग्जरी एसयूवी मर्सिडीज मायबैक जीएलएस 600 (Mercedes Maybach GLS600) खरीदी है. जिसकी कीमत सुन आपके होश उड़ जाएंगे.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 23, 2025, 09:03 PM IST
फरहान अख्तर
Farhan Akhtar New Car: फिल्मी सितारों में अक्सर मर्सिडीज मायबैक जैसी लग्जरी कारों की जबरदस्त दीवानगी देखने को मिलती है. इस लिस्ट में अब फेमस फिल्म प्रोड्यूसर यंग शोमैन माने जाने वाले एक्टर, डायरेक्टर फरहान अख्तर शामिल हो गए हैं. फरहान अख्तर ने धनतेरस के मौके पर शानदार कार Mercedes-Benz Maybach GLS600 खरीदी है. कार ने घर लाकर त्योहार की खुशी बढ़ा दी है. 

वीडियो में दिखा फरहान का स्टाइल
यूट्यूब चैनल बुजोका स्क्रॉल द्वारा शेयर किए गए वीडियो में फरहान अख्तर को अपने नए कार में बांद्रा में देखा जा सकता है. वीडियो में आप देखेंगे जब कार रुकती है तब फरहान पीछे की सीट से उतरते हैं. वीडियो में एक एंगल में Maybach GLS600 पर फूलों की माला लगी हुई दिखती है, जिससे साफ पता चलत है कि एक्टर ने इसे हाल ही में डीलरशिप से सीधे घर लाए है. 

लग्जरी कार है Mercedes Maybach GLS600
मर्सिडीज मायबैक GLS600 भारत में मर्सिडीज-बेंज की सबसे महंगी SUV है. एक ही वेरिएंट में बेची जाने वाली और CBU के रूप में आयातित, इस फ्लैगशिप मॉडल में मेबैक की खास स्टाइलिंग है, खासकर एक बड़ी क्रोम-फिनिश वाली ग्रिल. इसके अतिरिक्त डिजाइन में बी-पिलर पर क्रोम एक्सेंट और डी-पिलर पर प्रतिष्ठित मेबैक लोगो शामिल हैं. Maybach GLS600 का एक्स-शोरूम प्राइस लगभग ₹3 करोड़ है.

मायबैक GLS600 में 4.0-लीटर V8 इंजन लगा है जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से जुड़ा है. यह सेटअप लगभग 557 hp और 730 Nm का पीक टॉर्क देता है, जबकि हाइब्रिड यूनिट जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त 22 hp और 250 Nm प्रदान करती है. पावर को 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जरिए चारों पहियों तक पहुंचाया जाता है. स्टैंडर्ड, नॉन-कस्टमाइज्ड वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है.

About the Author
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Farhan AkhtarMercedes-Benz

