तीनों खान को मात देने के लिए ऋतिक रोशन ने चला मास्टर स्ट्रोक, प्रभास और यश को भी देंगे मात

Hrithik Roshan New Film: 'वॉर 2' फिल्म को लेकर ऋतिक रोशन इन दिनों सुर्खियो में छाए हुए हैं. लेकिन इस बीच अपने करियर को एक लेवल और ऊपर ले जाने की ऋतिक ने तैयारी पूरी कर ली है. एक्टर ने होम्बले फिल्म्स के साथ कोलैबरेशन कर लिया है. इसके साथ ही इस प्रोडक्शन हाउस ने एक्टर के साथ नए प्रोजेक्ट का ऐलान भी कर दिया है. इस अनाउंसमेंट के बाद से ही हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है. वाकई ये खबर ऋतिक रोशन के फैंस के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के सिनेप्रेमियों के लिए भी किसी ट्रीट से कम नहीं है.

होम्बले फिल्म्स, जो आज के वक्त में इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुका है. इसी को लेकर होम्बले फिल्म्स के फाउंडर विजय किरगंदूर ने कहा कि इस कोलैबरेशन को लेकर हम बेहद खुश हैं. होम्बले फिल्म्स में हमारा मकसद ऐसी कहानियां पेश करना है जो प्रेरणा दें और सीमाओं से परे जाकर लोगों के दिलों तक पहुंचें. ऋतिक रोशन के साथ जुड़ना हमारे उसी विजन की ओर एक अहम कदम है, एक ऐसी फिल्म बनाना जहां इंटेंसिटी और इमैजिनेशन ग्रैंड स्केल पर मिलें. हम दर्शकों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देने के लिए कमिटेड हैं जो दमदार भी हो और यादगार भी.'

इस कोलैबरेशन के ऐलान को करते हुए होम्बले ने लिखा- 'वो लोग उन्हें ग्रीक गॉड बुलाते हैं. वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं. हम लोग ऋतिक रोशन का वेलकम करके हुए प्राउड फील कर रहे हैं. उनका होम्बले फिल्म्स परिवार के साथ कोलैबरेशन हुआ हुआ है. साहस, भव्यता की कहानी जल्द ही आने वाली है.'

They call him the Greek God. He's ruled hearts, shattered limits and we see the phenomenon he truly is!

We are proud to welcome @iHrithik to the @hombalefilms family for a collaboration, years in the making. A tale of grit, grandeur and glory is set to unfold, where intensity… pic.twitter.com/ZU2FHKjKdm

