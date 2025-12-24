Advertisement
trendingNow13052358
Hindi Newsबॉलीवुडमैं एक शेरनी हूं..., ऋतिक रोशन की एक्स पत्नी ने बेटों संग शेयर की फोटो, मां के प्यार ने जीता फैंस का दिल

'मैं एक शेरनी हूं...', ऋतिक रोशन की एक्स पत्नी ने बेटों संग शेयर की फोटो, मां के प्यार ने जीता फैंस का दिल

Sussanne Khan Shares Adorable Photos: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स पत्नी सुजैन खान ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में सुजैन अपने दोनों बेटों के साथ नजर आ रही हैं. पोस्ट के साथ सुजैन ने कैप्शन में लिखा 'मैं एक शेरनी हूं और मेरा दिल अपने बेटों के लिए गर्व से चमक रहा है.'

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 24, 2025, 09:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटों पर फिदा ऋतिक रोशन की एक्स पत्नी
बेटों पर फिदा ऋतिक रोशन की एक्स पत्नी

Sussanne Khan Shares Adorable Photos: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान भले ही मनोरंजन जगत से दूर रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. इस वजह से अक्सर सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. सुजैन ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपने दोनों बेटों के साथ तस्वीर शेयर की. इस पोस्ट में सुजैन ने मां होने पर गर्व जताया. 

'मेरा दिल बेटों के लिए गर्व से चमक रहा'
बेटों के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए सुजैन खान ने लिखा 'मैं एक शेरनी हूं और मेरा दिल अपने बेटों के लिए गर्व से चमक रहा है. मेरे दोनों बेटे आज से लेकर समय के अंत तक सबसे बहादुर बेटे होंगे. मुझे तुम पर बहुत-बहुत गर्व है और तुम्हें अपना बेटा कहने में मुझे अपार खुशी मिलती है.' सुजैन की पोस्ट देख फैंस काफी खुश हैं, वे सुजैन और उनके दोनों बेटों की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फिल्मों में कदम रखेंगी महिमा की बेटी, 18 की उम्र में करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? अरियाना की क्यूटनेस पर फैंस फिदा

Add Zee News as a Preferred Source

सुजैन खान ऋतिक रोशन की पहली पत्नी 
बता दें कि सुजैन खान एक्टर ऋतिक रोशन की पहली पत्नी हैं. दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दरअसल, ऋतिक और सुजैन दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे. सुजैन 12 साल की थी, जब वे ऋतिक के पड़ोस में रहने के लिए आई थीं. पहली बार सुजैन को देखकर ऋतिक अपना दिल हार बैठे, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात सुजैन को न बताकर अपने बेस्ट फ्रेंड अभिनेता उदय चोपड़ा को सुनाई और कह दिया कि वो सुजैन से शादी करना चाहते हैं. कुछ सालों बाद ऋतिक और सुजैन की नजरें फिर से मिलीं. दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और शुरू हो गई लव स्टोरी.

साल 2000 में ऋतिक ने की थी शादी 
साल 2000 में ऋतिक रोशन ने शादी की थी. शादी के 6 साल के बाद 2006 में ऋहान और 2008 में ऋदान का जन्म हुआ. हालांकि, दोनों की शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी. दोनों ने साल 2014 में एक दूसरे से तलाक ले लिया था, लेकिन दोनों ने मिलकर अपने बच्चों की परवरिश की है. आज भी वे को-पैरेंटिंग के बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं. परिवार के हर खास मौके पर दोनों एक साथ नजर आते हैं. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Sussanne KhanHrithik Roshan

Trending news

हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
National News
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
Maharashtra
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
china
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...