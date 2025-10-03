ऋतिक रोशन ने 'वॉर 2' रिलीज के 50 दिन बाद तोड़ी चुप्पी, कहा- 'शूटिंग के दौरान उन्हें....'

Hrithik Roshan Opens Up On War 2: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने हाल ही में अपनी फिल्म 'वॉर 2' को लेकर एक पोस्ट शेयर की और फिल्म में काम करने को लेकर पहली बार खुलकर बात की. इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीद थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला.
Hrithik Roshan Opens Up On War 2: साल 2019 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'वॉर' के सीक्वल 'वॉर 2' से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं. इस बार फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर भी नजर आए थे, जबकि वॉर फिल्म में टाइगर श्रॉफ थे. हालांकि फिल्म इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई, लेकिन इसे दर्शकों से ज्यादा तारीफ नहीं मिली जैसी उम्मीद की जा रही थी.
ऋतिक रोशन ने शेयर की फोटो
अब फिल्म की रिलीज के महीनों बाद एक्टर ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 'वॉर 2' की शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की है. तस्वीरों को शेयर करते हुए ऋतिक ने कैप्शन में लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा. कैप्शन में उन्होंने अपने किरदार 'कबीर' की बात करते हुए कहा कि 'इस किरदार को निभाना बेहद आसान और मजेदार था.'
'कबीर का किरदार निभाना बहुत मजेदार'
ऋतिक ने कैप्शन में लिखा, 'कबीर का किरदार निभाना बहुत मजेदार था. बहुत सहज था, उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता था. ये आसान होने वाला था. आखिरकार एक ऐसी फिल्म जो मैं भी कर सकता था जैसे कई और करते हैं, उसे सरल रखें, अभिनेता का किरदार निभाएं, अपना काम करें और घर आ जाएं और ये बिल्कुल वैसा ही था. मेरे निर्देशक अयान ने मेरा बहुत ध्यान रखा. सेट पर उनकी एनर्जी देखकर बहुत अच्छा लगा. सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था, जैसे होना ही था, एकदम पक्का.'
'सेट पर कोई चिंता नहीं'
एक्टर ने आगे लिखा 'सेट पर कोई चिंता नहीं, बस मुझे अपना काम सही से करना था और हां मैंने किया भी. लेकिन उस बेतुके यकीन के पीछे कुछ छिपा था. एक आवाज जिसे मैं दबाता रहा. ये बहुत आसान है. मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूं और एक और बात जिसने कहा कि मैं इसके लायक हूं, हर फिल्म एक यातना और सदमा नहीं होती और उस पल की सच्चाई की लगातार तलाश नहीं होती.'
ऋतिक रोशन वर्कफ्रंट
बता दें कि फिल्म 'वॉर 2' का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है और इसमें कियारा आडवाणी भी लीड रोल में नजर आई हैं. यह फिल्म यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है. वहीं ऋतिक रोशन के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर जल्द ही 'कृष 4' में भी नजर आएंगे, जिसे वे खुद निर्देशित करने की प्लानिंग बना रहे हैं.
