ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, प्यार में डूबे दिखे कपल, फैंस टक-टक निहार रहे PHOTOS

Hrithik Roshan Share Photos With Saba Azad: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्टर ऋतिक रोशन ने अभी हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की हैं. इन तस्वीरों में ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आ रहे हैं. इन रोमांटिक तस्वीरों को देख फैंस खुश ही हो गए.
Hrithik Roshan Share Photos With Saba Azad: बॉलीवुड के फेमस एक्टर ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ऋतिक रोशन की एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली हैं. एक्टर की फिल्मों को लेकर कई अपडेट सामने आते हैं. ऋतिक रोशन फिल्मों के साथ-साथ अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. ऋतिक रोशन अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. इसी बीच ऋतिक रोशन और सबा आजाद की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर शेयर की ऋतिक ने तस्वीरें
ऋतिक रोशन एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. इसकी वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट है. ऋतिक रोशन ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में ऋतिक रोशन और सबा आजाद काफी खुश दिखे. इन तस्वीरों में कपल काफी रोमांटिक नजर आ रहे हैं.
कपल की रोमांटिक तस्वीरें
पहली तस्वीर में ऋतिक रोशन और सबा आजाद एक-दूजे का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं. दूसरी तस्वीर में सबा और ऋतिक एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आ रहे हैं. तीसरी और आखिरी तस्वीर में सबा और ऋतिक एक दूसरे को गले लगाते नजर आ रहे हैं. इन रोमांटिक तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इन तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं और जमकर प्यार लुटा रहे हैं. तस्वीरों को देख फैंस क्यूट और परफेक्ट कपल बता रहे हैं.
ऋतिक रोशन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
ऋतिक रोशन और सबा आजाद को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. तस्वीरों को देख फैंस कपल के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर करने के बाद ऋतिक काफी चर्चा में बने हुए हैं. अपनी पर्सनल लाइफ के साथ-साथ ऋतिक रोशन अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं. फैंस एक्टर की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऋतिक जल्द ही फिल्म 'अल्फा', 'कृष 4', 'फाइटर 2' और होम्बाले की फिल्म्स में नजर आने वाले हैं.
