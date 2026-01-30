Advertisement
51 साल भारत की वो अमीर हसीना...जिसका एक सिक्के ने तय किया भविष्य, बन गईं बॉलीवुड की डिंपल गर्ल; 1830000000 करोड़ की नेटवर्थ

51 साल भारत की वो अमीर हसीना...जिसका एक सिक्के ने तय किया भविष्य, बन गईं बॉलीवुड की 'डिंपल गर्ल'; 1830000000 करोड़ की नेटवर्थ

 प्रीति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्मों में आने का फैसला उन्होंने किसी बड़े सपने या प्लान के साथ नहीं लिया था. उन्होंने कहा था, "फिल्ममेकर शेखर कपूर मुझे फिल्म 'तारा रम पम पम' के लिए साइन करना चाहते थे. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:57 PM IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा अपनी चुलबुली मुस्कान, गालों पर पड़ने वाले डिंपल्स और बेबाक अंदाज के साथ जानी जाती हैं. उनका फिल्मी सफर किसी प्लानिंग या बड़े सपने से नहीं, बल्कि एक बेहद छोटे से फैसले से शुरू हुआ था. कहा जाता है कि एक सिक्के ने उनकी जिंदगी की आगे की दिशा तय कर दी थी. आज भले ही वह फिल्मों से दूर हों, लेकिन बॉलीवुड का उनका सफर, संघर्ष और काम आज भी लोगों की यादों में ताजा है.

प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था. उनके पिता दुर्गानंद जिंटा भारतीय सेना में अधिकारी थे और मां नीलप्रभा गृहिणी थीं. प्रीति जब 13 साल की थीं, तब एक सड़क हादसे में उनके पिता का निधन हो गया. इस हादसे में उनकी मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और उन्हें ठीक होने में करीब दो साल लगे. इतनी कम उम्र में पिता को खो देने से प्रीति की जिंदगी पूरी तरह बदल गई.

एक सिक्के ने तय किया भविष्य

पढ़ाई के मामले में प्रीति हमेशा अव्वल रहीं. उन्होंने शिमला से स्कूलिंग की और बाद में इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने क्रिमिनल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया. प्रीति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्मों में आने का फैसला उन्होंने किसी बड़े सपने या प्लान के साथ नहीं लिया था. उन्होंने कहा था, "फिल्ममेकर शेखर कपूर मुझे फिल्म 'तारा रम पम पम' के लिए साइन करना चाहते थे. मैं कूल दिखना चाहती थी, इस पर मैंने कहा, 'अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं सिक्का उछालकर देखूंगी. हेड्स आया तो मैं फिल्मों में करियर बनाऊंगी और टेल्स आया तो नहीं बनाऊंगी."

सिक्के पर हेड आया और उसी पल प्रीति ने तय कर लिया कि वह एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेंगी. यह फैसला उनकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ. हालांकि फिल्म 'तारा रम पम पम' को बाद में डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने सैफ अली खान और रानी मुखर्जी के साथ बनाया था.

बन गईं बॉलीवुड की 'डिंपल गर्ल'

साल 1998 में उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म 'दिल से' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. भले ही फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन उनकी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का ध्यान खींचा. इसके बाद 'सोल्जर', 'क्या कहना', 'संघर्ष', 'दिल चाहता है', 'कल हो ना हो', 'वीर-जारा', 'सलाम नमस्ते', और 'कभी अलविदा ना कहना' जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बना दिया.

प्रीति को उनके दमदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले. 'कल हो ना हो' के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया, वहीं 'वीर-जारा' और अन्य फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस को भी खूब सराहा गया. निजी जीवन की बात करें तो साल 2016 में उन्होंने अमेरिकी बिजनेसमैन जीन गुडइनफ से शादी की और अब अमेरिका में अपने पति और जुड़वा बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, प्रीति जिंटा आज करोड़ों की मालकिन हैं. उनकी टोटल नेट वर्थ 183 करोड़ रुपये है. वो एक-एक ब्रांड एंडोर्समेंट के डेढ़ करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.प्रीति जिंटा को लग्जरी कार का भी शौक है. उनके पास लेक्सस एलएक्स 400 क्रॉसओवर है. इसकी कीमत 12 लाख रुपये है. इसके अलावा उनके पास पोर्शे, मर्सिडीज बेंज ई क्लास है (58 लाख) और BMW है.

 

