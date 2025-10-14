'9-5 जॉब वालों से ज्यादा मेहनत एक्टर्स...', सितारों के ज्यादा काम करने वाले बयान पर काजोल ने दी सफाई, कहा- 'हर पल हम पर....'

Kajol: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल इन दिनों प्राइम वीडियो इंडिया पर अपने सेलिब्रिटी चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में नजर आ रही हैं. इस शो में दिए काजोल के एक बयान ने सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी है. एक्ट्रेस ने चैट शो में कहा कि एक्टर्स 9-5 की नौकरी करने वाले लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं. इस बयान को काजोल ने अपने चैट शो के दूसरे एपिसोड में दिया. जिसमें आलिया भट्ट और वरुण धवन मेहमान बनकर पहुंचे थे.

अपने बयान पर काजोल ने दी सफाई

एक्ट्रेस काजोल के इस बयान की रेडिट पर तीखी आलोचना हो रही है और कई यूजर्स ने इसे संवेदनहीन भी बताया है. वहीं अब इस बयान पर काजोल ने सफाई दी है. एक्ट्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि वह एक्टिंग को एक अधिक मेहनत वाला प्रोफेशन क्यों मानती हैं. उन्होंने कहा कि जहां 9-5 की नौकरी में लोग आराम से बैठ सकते हैं, चाय पीने के लिए ब्रेक ले सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं. वहीं एक्टर्स को यह आजादी नहीं होती है. शूटिंग के दौरान उन्हें लगभग 12 से 14 घंटे तक अपना 100 परसेंट देना पड़ता है.

फिल्म सेट पर काम करने के तरीके को बताया

हाल ही में काजोल ने 'द हॉलीवुड' को दिए एक इंटरव्यू में फिल्म सेट पर काम करने के तरीके को बताया. उन्होंने कहा कि 'यह बहुत ही सतर्क और पूरी तरह से केंद्रित रहने वाला काम है. जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं तो आपको अपना 100 परसेंट देना पड़ता है. हमने द ट्रायल सीजन 2 के लिए लगातार लगभग 35 से 40 दिन तक शूटिंग की. आपको वर्कआउट करना होता है, सही खाना होता है और अपने शरीर को बनाए रखना होता है, क्योंकि शरीर में थोड़े से भी बदलाव से लुक और कॉस्ट्यूम पर असर पड़ता है. यह बहुत बड़ा दबाव होता है.'

'हर पल हम पर रहती हैं नजर'

काजोल ने एक्टिंग की तुलना कॉर्पोरेट नौकरी से करते हुए यह भी बताया कि एक्टर्स को आराम का कोई वक्त नहीं मिलता, जैसा कि ऑफिस कर्मचारियों को मिलता है. उन्होंने कहा कि 'जब आप 9-5 नौकरी करते हैं तो आप टी ब्रेक ले सकते हैं या थोड़ा आराम कर सकते हैं. हम एक्टर्स ऐसा नहीं कर सकते. हमें लगातार देखा जाता है, हम कैसे बैठते हैं, पैर कैसे मौड़ते हैं, मुस्कुराते या हिलते-डुलते कैसे हैं. हर पल हम पर नजर रहती है. हम इसी तरह जीते हैं.'