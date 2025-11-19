Advertisement
trendingNow13010672
Hindi Newsबॉलीवुड

काजोल ने 9 सालों के लिए किराए पर दिया अपना ऑफिस, लाखों में किराया, रेंट से होगी करोड़ों की कमाई

Kajol Rents Office For 9 Year Lease: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने अपने गोरेगांव वाला ऑफिस 9 सालों के लिए किराए पर दिया है, जिससे उन्हें 9 साल के आखिर तक 8.6 करोड़ रुपये तक की कमाई हो सकती है. इस ऑफिस का किराया लाखों में है और हर 3 साल में बढ़ता रहेगा. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 19, 2025, 10:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काजोल
काजोल

Kajol Rents Office For 9 Year Lease: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल इन दिनों अपने शो 'टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल' को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है. शो में वह चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं. इसमें उनका बेबाक अंदाज देखने को मिल रहा है. इस बीच, उन्होंने मुंबई के गोरेगांव वाला अपना ऑफिस स्पेस 9 साल के लिए किराए पर दे दिया है. स्क्वायर यार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस ने यह ऑफिस स्पेस को ₹6.9 लाख प्रति महीने के किराए पर दिया है. इस डील से काजोल 8.6 करोड़ रुपये की कमाई कर लेगी. 

इस महीने रजिस्टर हुई डील
रिपोर्ट के मुताबिक, काजोल ने यह डील इस महीने रजिस्टर की है और यह प्रॉपर्टी प्रमुख ट्रेड और एंटरटेनमेंट सेंटर्स के पास है. यह संपत्ति 1,817 वर्ग फुट के कारपेट एरिया में फैली हुई है और इसमें एक कार पार्किंग स्पेस भी शामिल है. महानिरीक्षक पंजीकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक, इस लेनदेन में ₹5.61 लाख की स्टांप ड्यूटी और ₹30,000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज शामिल है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इससे काजोल को होगी काफी तगड़ी कमाई  
रिपोर्ट के मुताबिक, किराए का एग्रीमेंट इसी नवंबर से शुरू हो रहा है. वर्तमान किराया ₹6.9 लाख है, लेकिन तीन साल बाद यह 15% बढ़कर ₹7.9 लाख प्रति माह हो जाएगा. अगले तीन वर्षों में इस ऑफिस का किराया ₹9.12 लाख प्रति माह होगा, जिससे 2034 में लीज की अवधि समाप्त होने तक काजोल की कुल कमाई ₹8.6 करोड़ हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

काजोल की फिल्में और सीरीज
काजोल हाल ही में 'द ट्रायल सीजन 2' में नजर आईं, जिसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. हालांकि, उनकी पिछली फिल्में 'सरजमीन' और 'मां' कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं. साल 2026 में काजोल प्रभुदेवा और नसीरुद्दीन शाह के साथ फिल्म 'महाराग्नि' में नजर आएंगी. काजोल वर्तमान में ट्विंकल खन्ना के साथ 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' टॉक शो की सह-मेजबानी भी कर रही हैं, जो हर गुरुवार रात 8 बजे अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Kajol

Trending news

महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
Mahayuti
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
India-Afghanistan relations
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
anmol bishnoi
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
mumbai
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
weather update
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
Arvind Kejriwal News
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
PM Kisan Samman Nidhi
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर