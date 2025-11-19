काजोल ने 9 सालों के लिए किराए पर दिया अपना ऑफिस, लाखों में किराया, रेंट से होगी करोड़ों की कमाई

Kajol Rents Office For 9 Year Lease: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल इन दिनों अपने शो 'टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल' को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है. शो में वह चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं. इसमें उनका बेबाक अंदाज देखने को मिल रहा है. इस बीच, उन्होंने मुंबई के गोरेगांव वाला अपना ऑफिस स्पेस 9 साल के लिए किराए पर दे दिया है. स्क्वायर यार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस ने यह ऑफिस स्पेस को ₹6.9 लाख प्रति महीने के किराए पर दिया है. इस डील से काजोल 8.6 करोड़ रुपये की कमाई कर लेगी.

इस महीने रजिस्टर हुई डील

रिपोर्ट के मुताबिक, काजोल ने यह डील इस महीने रजिस्टर की है और यह प्रॉपर्टी प्रमुख ट्रेड और एंटरटेनमेंट सेंटर्स के पास है. यह संपत्ति 1,817 वर्ग फुट के कारपेट एरिया में फैली हुई है और इसमें एक कार पार्किंग स्पेस भी शामिल है. महानिरीक्षक पंजीकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक, इस लेनदेन में ₹5.61 लाख की स्टांप ड्यूटी और ₹30,000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज शामिल है.

इससे काजोल को होगी काफी तगड़ी कमाई

रिपोर्ट के मुताबिक, किराए का एग्रीमेंट इसी नवंबर से शुरू हो रहा है. वर्तमान किराया ₹6.9 लाख है, लेकिन तीन साल बाद यह 15% बढ़कर ₹7.9 लाख प्रति माह हो जाएगा. अगले तीन वर्षों में इस ऑफिस का किराया ₹9.12 लाख प्रति माह होगा, जिससे 2034 में लीज की अवधि समाप्त होने तक काजोल की कुल कमाई ₹8.6 करोड़ हो जाएगी.

काजोल की फिल्में और सीरीज

काजोल हाल ही में 'द ट्रायल सीजन 2' में नजर आईं, जिसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. हालांकि, उनकी पिछली फिल्में 'सरजमीन' और 'मां' कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं. साल 2026 में काजोल प्रभुदेवा और नसीरुद्दीन शाह के साथ फिल्म 'महाराग्नि' में नजर आएंगी. काजोल वर्तमान में ट्विंकल खन्ना के साथ 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' टॉक शो की सह-मेजबानी भी कर रही हैं, जो हर गुरुवार रात 8 बजे अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होता है.