51 साल की मलाइका अरोड़ा ने बेचा मुंबई वाला आलीशान घर, करोड़ों में हुई डील साइन, 98 करोड़ की हैं मालकिन
51 साल की मलाइका अरोड़ा ने बेचा मुंबई वाला आलीशान घर, करोड़ों में हुई डील साइन, 98 करोड़ की हैं मालकिन

Malaika Arora Luxury Apartment: 51 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने डांस और फिटनेस के दम पर एक खास पहचान बनाई है. आज हसीना किसी पहचान की मोहताज नहीं है. हाल ही में हसीना ने अपना मुंबई के अंधेरी वेस्ट वाला अपार्टमेंट को करोड़ों में बेच दिया है.   

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 05, 2025, 03:41 PM IST
Malaika Arora Luxury Apartment: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने फैशन, शानदार लाइफस्टाइल, फिटनेस और डांस के लिए मशहूर हैं. हसीना की जिंदगी के लिए जानने के लिए फैंस उतावले रहते हैं. हाल ही में मलाइका अरोड़ा अपने लग्जरी अपार्टमेंट को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. खबर है कि मलाइका ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में अपना आलीशान अपार्टमेंट करोड़ों रुपये में बेच दिया है.  

मुंबई में बेचा अपना अपार्टमेंट
मलाइका अरोड़ा का यह अपार्टमेंट मुंबई अंधेरी वेस्ट में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के रनवाल एलिगेंट में स्थित है. एक्ट्रेस का यह अपार्टमेंट 1,369 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें एक पार्किंग स्पेश भी शामिल है. इस डील के लिए एक्ट्रेस ने लगभग 31.08 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाया हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इतने में हुई अपार्टमेंट की डील    
स्क्वायरयार्ड्स के मताबिक, एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में अपना आलीशान अपार्टमेंट 5.30 करोड़ रुपये में बेच दिया है. यह लेनदेन अगस्त 2025 में पंजीकृत किया गया था. इस अपार्टमेंट को मलाइका ने साल 2018 में 3.26 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस डील के साथ एक्ट्रेस को अब अच्छा-खासा मुनाफा हुआ है. बता दें कि मलाइका अरोड़ा की कुल संपत्ति लगभग 98 करोड़ रुपये बताई जाती है. हसानी विज्ञापन, सोशल मीडिया और मॉडलिंग से अपनी कमाई करती है. इसके लिए हसीना लगभग 5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. 

स्क्वायरयार्ड्स के मताबिक, कुल 22 लेन-देन हुए, जिनका कुल लेनदेन मूल्य 2.5 करोड़ रुपये रहा. सितंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच, रनवाल एलिगेंट में IGR के साथ 109 करोड़ रुपये के निवेश पंजीकृत किए गए. अब इस परियोजना में औसत पंजीकृत लेनदेन संपत्ति मूल्य 33,150 रुपये प्रति वर्ग फुट है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'थामा' में नजर आएंगी मलाइका 
मलाइका अरोड़ा के वर्कफ्रंट की बात करें तो हसीना काफी समय से फिल्म 'थामा' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस फिल्म में मलाइका से संग एक्टर आयुष्मान खुराना नजर आएंगे. इसमें रश्मिका मदाना भी नजर आएंगी. नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी इस फिल्म थामा का हिस्सा हैं. फिल्म में मलाइका का एक धमाकेदार डांस देखने को मिलेगा. एक आइटम सॉन्ग के लिए हसीना ने 1.5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

