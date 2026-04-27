'गोरा रंग ही सुंदरता नहीं...', नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खोली बॉलीवुड की सच्चाई, 80s की इस हसीना को बताया सबसे खूबसूरत

Nawazuddin Siddiqui On Racism: बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में इंडस्ट्री में रंगभेद को लेकर खुलकर अपनी राय रखी है. उन्होंने 80 के दशक की एक फेमस एक्ट्रेस का जिक्र करते हुए कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
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Nawazuddin Siddiqui On Racism: बॉलीवुड के दमदार कलाकारों में गिने जाने वाले बेहतरीन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार फिर इंडस्ट्री की उस सच्चाई पर खुलकर बात की है, जिस पर अक्सर लोग चुप्पी साध लेते हैं. इंडस्ट्री में अपनी शानदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाले नवाजुद्दीन ने हाल ही में हिंदी सिनेमा में रंगभेद, खूबसूरती के तय पैमाने और कलाकारों के साथ होने वाले भेदभाव पर बेबाक राय रखी है.
हाल ही में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से खूबसूरती को एक खास नजरिए से देखा जाता रहा है. कई बार कलाकार की प्रतिभा से ज्यादा उसके चेहरे, रंग और लुक्स को महत्व दिया जाता है. उन्होंने आगे कहा कि समाज में बनी सोच ही फिल्मों की कहानियों और किरदारों में दिखाई देती है. इसी वजह से कई बार एक खास तरह की छवि वाले कलाकारों को ही लीड रोल के लिए सही माना जाता है.
उन्होंने इशारों-इशारों में बताया कि यह सिर्फ इंडस्ट्री की गलती नहीं है, बल्कि कहानियों का ढांचा भी ऐसा तैयार किया जाता रहा है, जहां सुंदरता का मतलब गोरा रंग और पारंपरिक चेहरा मान लिया गया है. इस एक सोच ने कई टैलेंटेड कलाकारों के लिए रास्ता मुश्किल कर दिया है. नवाजुद्दीन खुद उन कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने संघर्ष के दम पर अपनी जगह बनाई. साधारण चेहरे-मोहरे और अलग अंदाज के बावजूद उन्होंने साबित किया कि अभिनय ही असली पहचान है. आज उनकी गिनती उन सितारों में होती है, जो अपने किरदारों में जान डाल देते हैं.
इसी बीच एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिवंगत एक्ट्रेस स्मिता पाटिल का भी जिक्र किया और उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि कैमरे पर उनसे ज्यादा खूबसूरत कलाकार उन्होंने शायद कभी नहीं देखा. उनके मुताबिक, कैमरा सुंदरता को अलग नजर से देखता है, जहां चेहरे की चमक से ज्यादा व्यक्तित्व, भाव और सच्चाई मायने रखती है. एक्ट्रेस स्मिता पाटिल भारतीय सिनेमा की उन हसीनाओं में शामिल थीं, जिन्होंने अभिनय को नई ऊंचाई दी. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और गहराई आज भी मिसाल मानी जाती है. नवाजुद्दीन ने आगे बताया कि असली सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि कला और व्यक्तित्व में होती है.
गौरतलब है कि 70-80 के दशक में एक्ट्रेस स्मिता पाटिल और शबाना आजमी जैसी हसीनाओं ने सिनेमा के जरिए एक अलग पहचान बनाई थी. वहीं, सिनेमा में आज भी गोरे रंग को प्राथमिकता मिलने की बात अक्सर सामने आती रहती है, हालांकि इरफान खान और नवाजुद्दीन जैसे कलाकारों ने इस सोच को चुनौती दी है.
वहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में वे 'रात अकेली है' और 'थामा' में नजर आए हैं. आने वाले समय में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कई फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिनमें 'नूरानी चेहरा' और 'तुम्बाड' जैसी फिल्में शामिल हैं.
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