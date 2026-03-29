'मर्दों को दर्द तब होता है...', जब अवॉर्ड शो में प्रीति जिंटा ने लगाई कपिल शर्मा की क्लास, एक लाइन में कर दी बोलती बंद

Preity Zinta: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने एक इवेंट के दौरान अपने दिल की बात जुबां पर ला दी और बताया कि कैसे इंडस्ट्री में मर्दों को बुरा लगता है, जब एक्ट्रेस को उनसे ज्यादा फीस मिलने लगती है. एक अवॉर्ड शो की बात है, जिसमें कॉमेडियन कपिल शर्मा और करण जौहर को प्रीति जिंटा, सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शेट्टी और फराह खान ने स्टेज पर घेर लिया था. कपिल शर्मा ने मस्ती-मजाक में महिलाओं की बर्दाश्त करने की क्षमता पर कमेंट किया था, जिसके जवाब में प्रीति जिंटा ने ऐसी बात कह दी कि कपिल की बोलती बंद हो गई थी. एक्ट्रेस का वह जवाब अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कपिल बोले- 'किसी भी औरत को आंटी कह दो..'

दरअसल, मस्ती तब शुरू हुई जब करण जौहर को हाथ में झाड़ू थमा दी गई, जिसे देखकर उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें यह पसंद नहीं है. कपिल शर्मा ने मस्ती भरे अंदाज में कहा, 'मर्दों की औरतों के मुकाबले बर्दाश्त करने की ताकत ज्यादा होती है.' कपिल ने कहा, 'किसी भी औरत को आंटी कह दो, तो 2 मिनट में उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है.' इस दौरान करण जौहर ने कपिल को चेतावनी दी थी कि उन्हें लड़कियों से मार पड़ सकती है, लेकिन कपिल अड़े रहे और बातों-बातों में कई कमेंट कर दिए.

प्रीति जिंटा ने दिया करारा जवाब

कपिल का चैलेंज स्वीकार करते हुए प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी और फराह खान हाथ में झाड़ू लेकर स्टेज पर आ गईं और उन्हें देखकर कपिल फौरन अपनी बात से पलट गए और घबराकर बोले, 'लड़कियां ही सब जगह राज करती हैं.' लेकिन प्रीति जिंटा ने उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा, 'मर्दों को असल में कोई दर्द महसूस नहीं होता. उन्हें दर्द सिर्फ तब होता है, जब एक्ट्रेस को उनसे ज्यादा पैसे मिलते हैं. यही असली दिक्कत है.' एक्ट्रेस के इस जवाब पर पूरे हॉल में जोरदार तालियां बजने लगी थीं.