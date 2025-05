बिना शर्ट घूमने वाले वीडियो पर सोनू सूद ने दी सफाई, पीछे का बताया असली सच

Sonu Sood Shirtless: सोनू सूद (Sonu Sood) का बाइक चलाते हुए शर्टलेस वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो उन्हें लेकर कई सवाल खड़े हो गए. यहां तक कि मामला लीगल डायरेक्शन में भी मुड़ गया. लेकिन मामले के ज्यादा पेंचीदा होने से पहले 51 साल के एक्टर ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. एक्टर ने इस वायरल वीडियो के पीछे के सच का खुलासा किया है.

वीडियो बन गया बवाल

दरअसल, एक्टर का स्पीति वैली का बिना हैलमेट और शर्टलेस बाइक चलाते हुए वीडियो वायरल हो रहा था. उनका ये स्टंट जिस जिसने भी देखा वो दंग रह गया. कई लोगों ने उनके इस वीडियो पर आपत्ति जताई. यहां तक कि स्पीति पुलिस ने इस वीडियो पर ध्यान दिया और ट्विटर पर लिखा कि इस मामले की उचित जांच करेंगे. अब इस मामले में सोनू ने उन्हें जवाब दिया है और एक और वीडियो शेयर किया.

एक्टर ने दी सफाई

सोनू सूद ने एक वीडियो इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट किया है. कैप्शन में लिखा- 'सुरक्षा पहले, हम हमेशा कानून का पालन करते हैं. बिना हेलमेट वाला पुराना क्लिप स्क्रिप्ट का हिस्सा था. कृपया इस पर ध्यान ना दें. सुरक्षित चलाएं. समझदारी से चलाएं और हमेशा हैलमेट पहनें. इस वीडियो में सोनू सूद हैलमेट पहने बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं.'

So will @himachalpolice take any action on @SonuSood for riding naked without a helmet in Spiti? No protective gear, no clothes — for god knows what he is trying to promote. Are celebrities above the law?@splahhp #HimachalPradesh

pic.twitter.com/3XUDBYkXqN

— Nikhil saini (@iNikhilsaini) May 26, 2025