सुपरस्टार थलापति विजय ने किया एक्टिंग करियर से रिटायरमेंट का ऐलान, नम आंखों से बोले-मेरी आखिरी फिल्म...

विजय ने अपने करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में तमिल फिल्म वेट्री से बाल कलाकार के तौर पर की थी. 18 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म नालैया थीरपू (1992) से बतौर हीरो डेब्यू किया. विजय ने यह घोषणा शनिवार को मलेशिया में डायरेक्टर एच. विनोद की फिल्म जन नायकन के ऑडियो लॉन्च के दौरान की.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:38 PM IST
साउथ सुपरस्टार थलापति विजय ने अपने फिल्मी करियर से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने 33 साल के लंबे फिल्मी करियर के बाद फिल्मों को अलविदा कहने का फैसला किया है.एक्टर की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' है जो अगले साल जनवरी में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. इससे पहले 27 दिसंबर को मलेशिया में 'जन नायकन' का ऑडियो लॉन्च इवेंट होस्ट किया गया था. इस दौरान एक्टर काफी इमोशनल नजर आए और अपनी आखिरी फिल्म को 'दर्दनाक' बताया.

बता दें कि विजय ने अपने करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में तमिल फिल्म वेट्री से बाल कलाकार के तौर पर की थी. 18 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म नालैया थीरपू (1992) से बतौर हीरो डेब्यू किया. विजय ने यह घोषणा शनिवार को मलेशिया में डायरेक्टर एच. विनोद की फिल्म जन नायकन के ऑडियो लॉन्च के दौरान की. वह इस समय 51 साल के हैं और जन नायकन उनकी आखिरी फिल्म होगी. मंच से उन्होंने कहा कि अब वह पूरी तरह राजनीति पर ध्यान देंगे. उन्होंने बताया कि पिछले साल उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम बनाई थी और अब उनकी पार्टी 2026 में होने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी.

'लोग सिनेमाघरों में आकर मुझे देखने के लिए...'

थलापति विजय ने फिल्मी करियर छोड़ने और राजनीति पर फोकस करने के अपने फैसले को लेकर भी बात की. एक्टर ने कहा- 'मेरे लिए एक ही बात मायने रखती है. लोग सिनेमाघरों में आकर मुझे देखने के लिए खड़े होते हैं. इसी वजह से मैं अगले 30-33 सालों तक उनके लिए खड़े रहने को तैयार हूं.' थलापति विजय आगे कहते हैं- 'मुझे पहले दिन से ही हर तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा है. लेकिन मेरे फैन शुरू से ही मेरे साथ खड़े रहे हैं. मैंने सिनेमा में एक छोटा सा रेत का घर बनाने की उम्मीद से कदम रखा था, लेकिन आपने मुझे महल दे दिया.'

'जन नायकन' की रिलीज डेट और स्टार कास्ट

विजय की आखिरी फिल्म 9 जनवरी, 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी. इस फिल्म को एच. विनोद ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण, और प्रियामणि जैसे कलाकार भी अहम रोल में नजर आएंगे.

Swati Singh

Swati Singh

