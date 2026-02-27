Advertisement
trendingNow13124707
Hindi Newsबॉलीवुडशादी के 27 साल बाद तलाक ले रहे हैं थलापति विजय, पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने एक्टर पर लगाए बेवफाई के आरोप

शादी के 27 साल बाद तलाक ले रहे हैं थलापति विजय, पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने एक्टर पर लगाए बेवफाई के आरोप

Thalapathy Vijay Sangeetha Divorce: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने तलाक की अर्जी दायर की है. याचिका में संगीता ने विजय पर एक एक्ट्रेस के साथ कथित एक्ट्रा मेरिटल अफेयर का आरोप लगाया है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी के 27 साल बाद तलाक ले रहे हैं थलापति विजय, पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने एक्टर पर लगाए बेवफाई के आरोप

साउथ के मशहूर एक्टर और TVK (तमिलगा वेत्रि कझगम) प्रमुख विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है. उनकी तरफ से दायर पिटिशन में आरोप लगाया गया है कि विजय ने अधिकारियों और व्यक्तियों के साथ संबंध रखे, जिससे उनका वैवाहिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संगीता ने चेन्नगपट्टू फैमिली कोर्ट में दाखिल याचिका में विजय पर बेवफाई (इन्फिडेलिटी) के गंभीर आरोप लगाए हैं, और इसी वजह से अब वह साथ नहीं रहना चाहती. इससे पहले यह कपल मीडिया के सामने अक्सर एक साथ दिखते थे, लेकिन अब संगीता के तलाक की मांग किए जाने से तमिल सिनेमा और राजनीति के दोनों मोर्चों पर चर्चा शुरू हो गई है.

2 साल से रह रहे हैं अलग-अलग

संगीता ने आरोप लगाया कि विजय ने उनके घरेलू अधिकारों को सीमित कर दिया. उनके आने-जाने पर रोक लगा दी और आर्थिक मामलों में भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं. याचिका में संगीता ने मानसिक प्रताड़ना और क्रूरता का जिक्र करते हुए तलाक की मांग की है. संगीता ने स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत तलाक की अर्जी दाखिल की है. इसके अलावा, संगीता ने यह भी कहा है कि दोनों पिछले दो सालों से अलग रह रहे हैं. हालांकि इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई थी. कोर्ट ने विजय को 20 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ये हैं बॉलीवुड की सबसे महंगी दुल्हनें...जिन्होंने वेडिंग आउटफिट पर बहाया पानी की तरह पैसा, कीमत जान चौंक जाएंगे आप

तलाक ले रहे हैं थलापति विजय?

बता दें कि विजय, एक जाने-माने तमिल एक्टर हैं. साथ ही तमिलगा वेत्रि कझगम के फाउंडर भी हैं. हालांकि, सुपरस्टार विजय ने अभी तक इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. कपल ने शादी के 27 साल बाद एक-दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है.

ये भी पढ़ें: 'थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती है...', तापसी पन्नू ने 'अस्सी' देखने के लिए फैंस से की गुजारिश; अब भी बजट से कोसों दूर है फिल्म

विजय और संगीता की शादी

विजय और संगीता की शादी 25 अगस्त 1999 को हुई थी. विजय क्रिश्चियन और संगीता हिंदू हैं. कपल ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी, जिसके बाद चेन्नई में एक शानदार रिसेप्शन भी रखा था. शादी के बाद विजय और संगीता ने 2000 में अपने पहले बच्चे, जेसन संजय का स्वागत किया और 2005 में बेटी दिव्या साशा ने जन्म लिया. शादी के 27 साल बाद अब संगीता ने तलाक के लिए अर्जी दी है. 

संगीता श्रीलंकाई तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनकी परवरिश यूनाइटेड किंगडम में हुई है. वहीं विजय, जिन्हें उनके फैंस थलापति के नाम से जानते हैं, ने हाल के वर्षों में फिल्मों से दूरी बनाकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की है. उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम को तमिलनाडु में एक उभरती राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

thalapathy vijay

Trending news

ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
'जब बरी हो चुके हैं तो...', शराब घोटाले में केजरीवाल को राहत मिलने के बाद बोले अन्ना
Arvind Kejriwal
'जब बरी हो चुके हैं तो...', शराब घोटाले में केजरीवाल को राहत मिलने के बाद बोले अन्ना
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
Supreme Court News
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
Droupadi Murmu
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी