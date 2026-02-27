शादी के 27 साल बाद तलाक ले रहे हैं थलापति विजय, पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने एक्टर पर लगाए बेवफाई के आरोप

साउथ के मशहूर एक्टर और TVK (तमिलगा वेत्रि कझगम) प्रमुख विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है. उनकी तरफ से दायर पिटिशन में आरोप लगाया गया है कि विजय ने अधिकारियों और व्यक्तियों के साथ संबंध रखे, जिससे उनका वैवाहिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संगीता ने चेन्नगपट्टू फैमिली कोर्ट में दाखिल याचिका में विजय पर बेवफाई (इन्फिडेलिटी) के गंभीर आरोप लगाए हैं, और इसी वजह से अब वह साथ नहीं रहना चाहती. इससे पहले यह कपल मीडिया के सामने अक्सर एक साथ दिखते थे, लेकिन अब संगीता के तलाक की मांग किए जाने से तमिल सिनेमा और राजनीति के दोनों मोर्चों पर चर्चा शुरू हो गई है.

2 साल से रह रहे हैं अलग-अलग

संगीता ने आरोप लगाया कि विजय ने उनके घरेलू अधिकारों को सीमित कर दिया. उनके आने-जाने पर रोक लगा दी और आर्थिक मामलों में भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं. याचिका में संगीता ने मानसिक प्रताड़ना और क्रूरता का जिक्र करते हुए तलाक की मांग की है. संगीता ने स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत तलाक की अर्जी दाखिल की है. इसके अलावा, संगीता ने यह भी कहा है कि दोनों पिछले दो सालों से अलग रह रहे हैं. हालांकि इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई थी. कोर्ट ने विजय को 20 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी.

तलाक ले रहे हैं थलापति विजय?

बता दें कि विजय, एक जाने-माने तमिल एक्टर हैं. साथ ही तमिलगा वेत्रि कझगम के फाउंडर भी हैं. हालांकि, सुपरस्टार विजय ने अभी तक इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. कपल ने शादी के 27 साल बाद एक-दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है.

विजय और संगीता की शादी

विजय और संगीता की शादी 25 अगस्त 1999 को हुई थी. विजय क्रिश्चियन और संगीता हिंदू हैं. कपल ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी, जिसके बाद चेन्नई में एक शानदार रिसेप्शन भी रखा था. शादी के बाद विजय और संगीता ने 2000 में अपने पहले बच्चे, जेसन संजय का स्वागत किया और 2005 में बेटी दिव्या साशा ने जन्म लिया. शादी के 27 साल बाद अब संगीता ने तलाक के लिए अर्जी दी है.

संगीता श्रीलंकाई तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनकी परवरिश यूनाइटेड किंगडम में हुई है. वहीं विजय, जिन्हें उनके फैंस थलापति के नाम से जानते हैं, ने हाल के वर्षों में फिल्मों से दूरी बनाकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की है. उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम को तमिलनाडु में एक उभरती राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है.