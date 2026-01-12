थलापति विजय की 'जन नायकन' फिर कॉन्ट्रोवर्सी में फंसी, रिलीज से ठीक पहले अदालत ने लगाई रोक, अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा विवाद

साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' लगातार विवादों का हिस्सा बनी हुआ है. ये फिल्म उनके करियर का आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट है. लेकिन इस बीच फिल्म को लेकर कानूनी विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते फिल्म की रिलीज पहले भी कई बार टल चुकी है, और अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. तो फिल्म के हाल ही में रिलीज होने की उम्मीद करना बेकार है. दरअसल पिछले सप्ताह मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म को यूए सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए थे और अदालत ने स्पष्ट किया था कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के चेयरपर्सन का फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजने का अधिकार अवैध था.

सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला

कोर्ट के अनुसार, जब चेयरपर्सन ने सिफारिश की थी कि सर्टिफिकेट कट के बाद जारी किया जाएगा, तब उनका यह अधिकार समाप्त हो गया था. इसके बाद निर्माताओं ने सर्टिफिकेट तुरंत जारी करने की मांग के साथ अदालत का रुख किया था. हालांकि, अब मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. उच्चतम न्यायालय में इस चुनौती के पीछे मुख्य दलील यह है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले सभी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है और किसी भी तरह के सर्टिफिकेट जारी करने या रोकने के फैसले पर समीक्षा की संभावना बनी रहनी चाहिए.

फिल्म रीलीज को लेकर बढ़ीं चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं की है, लेकिन इस कदम ने फिल्म के रिलीज को लेकर चिंता बढ़ा दी है. 'जन नायकन' फिल्म को केवीएन प्रोडक्शंस ने निर्मित किया है और इसका निर्देशन एच. विनोथ ने किया है. फिल्म में थलपति विजय के साथ पूजा हेगड़े और ममिता बैजू प्रमुख भूमिकाओं में हैं. निर्माताओं ने बताया कि फिल्म को 22 देशों में चार भाषाओं में रिलीज करने की योजना है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी और दर्शकों में इसके लिए उत्साह और मांग बहुत अधिक है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे शुरु हुआ विवाद?

फिल्म का सर्टिफिकेशन विवाद तब शुरू हुआ जब सीबीएफसी के एक सदस्य ने चेयरपर्सन को शिकायत भेजी. शिकायत में कहा गया कि फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देने से पहले उनकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया. इसके बाद फिल्म रिवाइजिंग कमेटी के पास चली गई, और यही कारण था कि रिलीज बार-बार टलती रही. निर्माताओं ने अदालत में दलील दी कि फिल्म अभी तक किसी तीसरे पक्ष को दिखाई नहीं गई है और केवल शिकायत के आधार पर सर्टिफिकेट रोकना अनुचित और मनमाना है. मद्रास हाईकोर्ट ने पहले फिल्म के लिए यूए सर्टिफिकेट जारी करने के आदेश के साथ रिलीज का रास्ता साफ किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ने इस रास्ते में नई बाधा पैदा कर दी है. फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि किसी भी देरी से न केवल उनकी योजनाओं पर असर पड़ेगा बल्कि दर्शकों की उत्सुकता भी प्रभावित होगी.