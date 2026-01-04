थलपति विजय की ‘जन नायकन’ के ट्रेलर में बड़ी गलती, फैंस ने पकड़ा AI वॉटरमार्क, फिल्म को लेकर जताई निराशा

Jan Nayagan Trailer Mistake: एक्टर टर्न पॉलिटिशियन थलपति विजय के करियर की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ का शाम ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है,जो कि ऑडियंस पर्सपेक्टिव से काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है. लेकिन फैंस ने इस ट्रेलर में एक बड़ी गलती पकड़ ली है.
Jan Nayagan Trailer Mistake: थलपति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ का ट्रेलर गूगल पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें थलपति विजय आखिरी बार स्क्रीन पर नजर आएंगे. मेकर्स ने शनिवार को 'जन नायकन' का ट्रेलर तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया है. इस फिल्म विजय के साथ -साथ बॉबी देओल भी नजर आएंगे, जो कि खलनायक के किरदार में दिखाई देंगे. लेकिन इस 1 मिनट 5 सेकेंड के ट्रेलर में फैंस ने मेकर्स द्वारा की गई एक गलती को पकड़ लिया है. दरअसल, ‘जन नायकन’ के ट्रेलर के एक सीन में एआई वॉटरमार्क देखने को मिला है, जिसे एडिटर रिमूव करना भूल गए हैं.
Ai वाटर मार्क को देखने के बाद फैंस ने जताई निराशा
‘जन नायकन’ में विजय एक ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे हैं, जो कि बदला लेने के लिए तैयार हैं. वहीं ट्रेलर की शुरुआत में एक सीन में शॉटगन को दिखाया जाता है, जिसमें छोटा सा गूगल जेमिनी का लोगो नजर आ रहा है, जिसे एक इंटरनेट यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करने के बाद फिल्म के लिए अपने गुस्से को व्यक्त किया है. हालांकि कुछ भाषाओं में यह गलती नजर आई है. लेकिन कुछ ट्रेलर में ये अभी भी देखा जा सकता है. वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना कि ये तो बेइज्जती है, जिसके चलते लोग थलपति विजय की आखिरी फिल्म के लिए फैंस अपनी निराशा को व्यक्त कर रहे हैं.
क्या कॉपी है थलपति विजय की फिल्म का ट्रेलर?
थलपति विजय की फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों ने अलग-अलग रिएक्शन दिए हैं, जिसमें सुपरस्टार की ‘जन नायकन’ को नंदमुरी बालकृष्ण की ‘भगवंत केसरी’ का रीमेक बताया गया है. मगर ट्रेलर में समानता को लेकर ‘जन नायकन’ के डायरेक्टर एच विनोद ने साफ किया कि फिल्म 100% थलपति का प्रोजेक्ट है. फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें पूजा हेगड़े और बॉबी देओल अहम किरदार में नजर आएंगे.
