Advertisement
trendingNow13063364
Hindi Newsबॉलीवुडथलपति विजय की ‘जन नायकन’ के ट्रेलर में बड़ी गलती, फैंस ने पकड़ा AI वॉटरमार्क, फिल्म को लेकर जताई निराशा

थलपति विजय की ‘जन नायकन’ के ट्रेलर में बड़ी गलती, फैंस ने पकड़ा AI वॉटरमार्क, फिल्म को लेकर जताई निराशा

Jan Nayagan Trailer Mistake: एक्टर टर्न पॉलिटिशियन थलपति विजय के करियर की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ का शाम ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है,जो कि ऑडियंस पर्सपेक्टिव से काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है. लेकिन फैंस ने इस ट्रलर में एक बड़ी गलती पकड़ ली है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 04, 2026, 11:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थलपति विजय की ‘जन नायकन’ के ट्रेलर में बड़ी गलती, फैंस ने पकड़ा AI वॉटरमार्क, फिल्म को लेकर जताई निराशा

Jan Nayagan Trailer Mistake: थलपति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ का ट्रेलर गूगल पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें थलपति विजय आखिरी बार स्क्रीन पर नजर आएंगे. मेकर्स ने शनिवार को 'जन नायकन' का ट्रेलर तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया है. इस फिल्म विजय के साथ -साथ बॉबी देओल भी नजर आएंगे, जो कि खलनायक के किरदार में दिखाई देंगे. लेकिन इस 1 मिनट 5 सेकेंड के ट्रेलर में फैंस ने मेकर्स द्वारा की गई एक गलती को पकड़ लिया है. दरअसल, ‘जन नायकन’ के ट्रेलर के एक सीन में एआई वॉटरमार्क देखने को मिला है, जिसे एडिटर रिमूव करना भूल गए हैं. 

Ai वाटर मार्क को देखने के बाद फैंस ने जताई निराशा 
‘जन नायकन’ में विजय एक ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे हैं, जो कि बदला लेने के लिए तैयार हैं. वहीं ट्रेलर की शुरुआत में एक सीन में शॉटगन को दिखाया जाता है, जिसमें छोटा सा गूगल जेमिनी का लोगो नजर आ रहा है,  जिसे एक इंटरनेट यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करने के बाद फिल्म के लिए अपने गुस्से को व्यक्त किया है. हालांकि कुछ भाषाओं में यह गलती नजर आई है. लेकिन कुछ ट्रेलर में ये अभी भी देखा जा सकता है. वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना कि ये तो बेइज्जती है, जिसके चलते लोग थलपति विजय की आखिरी फिल्म के लिए फैंस अपनी निराशा को व्यक्त कर रहे हैं. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

क्या कॉपी है थलपति विजय की फिल्म का ट्रेलर?
थलपति विजय की फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों ने अलग-अलग रिएक्शन दिए हैं, जिसमें सुपरस्टार की ‘जन नायकन’ को नंदमुरी बालकृष्ण की ‘भगवंत केसरी’ का रीमेक बताया गया है. मगर ट्रेलर में समानता को लेकर  ‘जन नायकन’ के डायरेक्टर एच विनोद ने साफ किया कि फिल्म 100% थलपति का प्रोजेक्ट है. फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें पूजा हेगड़े और बॉबी देओल अहम किरदार में नजर आएंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

jan nayakanthalapathy vijayActor Bobby Deol

Trending news

'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
Assembly Elections 2026
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
jammu kashmir news
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?