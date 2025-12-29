Advertisement
Hindi NewsबॉलीवुडSHOCKING! ‘जन नायकन’ के ऑडियो लॉन्च के बाद एयरपोर्ट पर फिसले सुपरस्टार विजय, भीड़ में गिरने का वीडियो वायरल

SHOCKING! ‘जन नायकन’ के ऑडियो लॉन्च के बाद एयरपोर्ट पर फिसले सुपरस्टार विजय, भीड़ में गिरने का वीडियो वायरल

तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार और टीवीके के नेता थलपति विजय कल मलेशिया में अपनी 69th और आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ के ऑडियो लॉन्च इवेंट से लौट रहे थे. एक्टर को देखकर चेन्नई एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई और वो बीच में गिर गए. हालांकि, वहां मौजूद सिक्योरिटी ने तुरंत उन्हें संभाला और एक्टर को किसी तरह की चोट नहीं आई है.

 

 

Dec 29, 2025, 07:14 AM IST
साउथ सुपरस्टार थलापति विजय हाल ही में अपनी 69th और अपकमिंग फिल्म ‘जन नायकन’ के ऑडियो लॉन्च इवेंट के लिए मलेशिया पहुंचे थे. जहां उन्होंने सिनेमा से अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया. करियर से संन्यास की घोषणा करते हुए एक्टर को काफी इमोशनल होते हुए देखा गया और अपनी आखिरी फिल्म को ‘पेनफुल’ बताया. लेकिन इन सब के बीच सुपरस्टार के साथ कल देर रात एयरपोर्ट पर एक हादसा हो गया. दरअसल एक्टर को मलेशिया से लौटते समय चेन्नई के एयरपोर्ट पर उनके हजारों फैंस ने घेर लिया. इस भारी भीड़ के बीच एक्टर विजय अपनी कार में चढ़ते समय गिर गए. 

 

भारी भीड़ में गिरे सुपरस्टार विजय 
सुपरस्टार थलापति विजय के रिटायरमेंट की न्यूज सुनते ही उनके लाखों फैंस दुखी हो गए और एक्टर से मिलने के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच गए. वहीं मलेशिया से लौटने पर विजय को भारी भीड़ ने एयरपोर्ट पर घेर लिया. एक्टर भीड़ से बचने के लिए एग्जिट एरिया की ओर जा रहे थे और कार में चढ़ने से कुछ ही देर पहले ही भीड़ बढ़ने के कारण उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए. हालांकि तुरंत ही, उनकी सिक्योरिटी ने उन्हें उठाया और कार में बैठाया.

फैंस के लिए लिया फिल्मों से रिटायरमेंट
फिल्म ‘जन नायगन’ के ऑडियो लॉन्च पर सुपरस्टार विजय ने अनाउंस किया कि वह अपने फैंस के लिए सिनेमा छोड़ रहे हैं, जिन्होंने उनके लिए एक किला बनाया है. सुपरस्टार ने इमोशनल होते हुए कहा, ‘जब मैं सिनेमा में आया, तो मुझे लगा कि मैं यहां एक छोटा सा रेत का घर बना रहा हूं. लेकिन आप सबने मेरे लिए एक महल बना दिया है. फैंस ने मुझे एक किला बनाने में मदद की है इसलिए मैंने उनके लिए खड़े होने का फैसला किया है. जिन फैंस ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं उनके लिए सिनेमा ही छोड़ रहा हूं.’ 

 

फिल्म की रिलीज डेट
फिल्म का ऑडियो लॉन्च 27 दिसंबर को कुआलालंपुर के बुकित जलील स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें विजय के चाहने वाले फैंस की संख्या लगभग 1 लाख से ऊपर थी. इस इवेंट में दुनिया भर में मौजूद उनके फैंस ने हिस्सा लिया था. वहीं इतनी बड़ी संख्या के चलते इस इवेंट ने मलेशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बना ली है. ‘जन नायगन’ के ऑडियो लॉन्च इवेंट पर फिल्म की हीरोइन पूजा हेगड़े भी पहुंची थीं. ये फिल्म 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. डायरेक्ट एच. विनोद की इस फिल्म में विजय के साथ बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण, और प्रियामणि जैसे कई कलाकार नजर आएंगे. 

 

 

