पति अभिषेक बच्चन की स्पीच सुन इमोशनल हुईं ऐश्वर्या राय, शेयर किया पहला पोस्ट; इशारों में लुटाया प्यार

Aishwarya Rai Post: ऐश्वर्या राय ने सोशल मीडिया पर पति अभिषेक बच्चन के अवॉर्ड शो की तस्वीरें और पोस्ट शेयर की. अभिषेक को फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए बेस्ट एक्टर (मेल) का अवॉर्ड मिला. ऐश्वर्या ने हाल ही में पेरिस फैशन वीक में मनीष मल्होत्रा का आउटफिट पहनकर रनवे पर हिस्सा लिया और फैन्स का ध्यान खींचा.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 09:43 AM IST
Aishwarya Rai Post: अभिषेक बच्चन को हाल ही में उनके करियर का पहला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला. जूनियर बी को ये अवॉर्ड जीतने में 25 साल लग गए और इस मौके पर वो काफी भावुक हो गए. अभिषेक बच्चन को ये अवॉर्ड उनकी फिल्म ‘आई वॉन्ट टू टॉक’ के लिए मिला जिसे उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ साझा किया. जब बेस्ट एक्टर कैटेगरी में अभिषेक ने पहली बार अपना नाम सुना तो शायद उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वो अपना अवॉर्ड लेने के लिए मंच पर पहुंचे तो बस भावुक ही हो उठे.

उनकी आंखों में आंसू और गले में भारीपन था. अपने 25 साल लंबे करियर का पहला अवॉर्ड लेते हुए अभिषेक बच्चन ने एक इमोशनल स्पीच भी दी. वो कहते हैं, इस साल फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हो गए हैं, और मुझे याद नहीं है कि मैंने इस अवॉर्ड के लिए कितनी बार स्पीच की प्रैक्टिस की है. यह एक सपना रहा है, और मैं बहुत ही भावुक और विनम्र महसूस कर रहा हूं. ऐश्वर्या और आराध्या, मुझे मेरे सपनों के भागने देने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया. आपके सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया. मुझे उम्मीद है कि मुझे इस अवॉर्ड के साथ देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि आप दोनों का त्याग बेकार नहीं गया है. नहीं दोनों के बिना मैं यहां नहीं पहुंच पाता.

ऐश्वर्या राय ने शेयर किया पोस्ट

ऐश्वर्या राय ने हाल ही में पेरिस फैशन वीक 2025 में मनीष मल्होत्रा ​​द्वारा डिज़ाइन की गई एक शानदार ऑउटफिट पहनकर लॉरियल के लिए रनवे की शोभा बढ़ाई. अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो की तस्वीरें पोस्ट कीं. उन्होंने डिज़ाइनर को एक हार्ट इमोजी और हाथ जोड़े हुए इमोजी के साथ टैग किया. अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने कमेंट किया, “क्वीन.” ऐश्वर्या के फैन्स उनके इस लुक पर फिदा नजर आए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ऐश्वर्या राय का फोटोशूट

ऐश्वर्या राय ने अपने आउटफिट से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस पोशाक में उभरे हुए बंदगला कॉलर और स्प्लिट नेकलाइन थी, जिसे हीरे जड़े बटनों ने उभारा था. उन्होंने मैचिंग ब्लैक फ्लेयर्ड पैंट्स के साथ इस लुक को पूरा किया. हालांकि फैन्स को उम्मीद थी कि ऐश्वर्या पति अभिषेक की स्पीच पर कुछ तो रिएक्ट करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

Aishwarya Raiabhishek bacchan

