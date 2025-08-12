वो सवाल... जिसने 31 साल पहले बच्चन परिवार की बहू को दिलाया ‘मिस वर्ल्ड’ का ताज, आज भी बरकरार है खूबसूरती

Aishwarya Rai Miss World: ऐश्वर्या राय ने 1994 में विश्व सुंदरी का खिताब अपने नाम किया था. रीता फरिया के बाद इस ताज को पहनने वाली वे दूसरी भारतीय महिला थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मिस वर्ल्ड के मंच पर उनसे कौनसा सवाल पूछा गया था, जिसने उन्होंने जीत दिलाई.
Aishwarya Rai Miss World Question: साल 1994 में विश्व सुंदरी का खिताब अपने नाम करने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं, जितनी 31 साल पहले लगा करती थीं. आज भी फैंस उनकी कजरानी नीली आंखों के दीवाने हैं. उन्होंने 31 साल पहले मिस वर्ल्ड का ताज जीतकर भारत का नाम रोशन किया था. ऐश्वर्या राय, रीता फरिया के बाद वो दूसरी भारतीय महिला थी, जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया. इस जीत के बाद उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के एड्स में काम किया.
कुछ समय बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मिस वर्ल्ड के मंच पर ऐश्वर्या राय से जो सवाल पूछा गया था, उसके जवाब ने ही उन्हें ये ताज पहनाया था. इन दिनों मिस वर्ल्ड 1994 का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ऐश्वर्या राय से सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब देकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया था. इवेट में होस्ट ने ऐश्वर्या से एक कांच के बाउल में से चिट निकालने को कहा.
वो सवाल, जिसने जिताया ताज
उस चिट में लिखा था, 'कैथरीन केली लैंग नाम की महिला उनसे सवाल करेंगी'. इसके बाद उन्होंने ऐश्वर्या से पूछा, 'एक मिस वर्ल्ड में कौन-से गुण होने चाहिए?'. इस सवाल के जवाब में ऐश्वर्या ने बहुत ही सोच-समझकर और दिल छू लेने वाली बात कही. उन्होंने कहा कि अब तक की सभी मिस वर्ल्ड इस बात का प्रमाण हैं कि उनमें करुणा और दया होती है. खासकर उन लोगों के लिए जो वंचित हैं और जिनके पास पावर और पैसा नहीं है.
ये था ऐश्वर्या राय का जवाब
उन्होंने जवाब देते हुए आगे कहा, 'असली इंसान वही है जो राष्ट्रीयता और रंग की सीमाओं से आगे देख सके. यही गुण एक सच्ची मिस वर्ल्ड में होने चाहिए'. ऐश्वर्या का ये जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उनकी 'ब्यूटी विद ब्रेन' के कायल हो गए. उनकी बातों में न केवल गहराई थी, बल्कि इंसानियत की झलक भी थी. उन्होंने साफ कहा कि हमें उन सीमाओं से बाहर निकलकर देखना चाहिए जो इंसान ने खुद बनाई हैं, ताकि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया जा सके.
आज भी फैंस को करती हैं इंस्पायर
ये जवाब उनकी विनम्रता और बड़ी सोच का प्रमाण था. इस बेहतरीन जवाब और कॉन्फिडेंस की वजह से ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड 1994 का ताज पहनाया गया. इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी दुनियाभर में फैल गई और उन्होंने अपने करियर में कई अचीवमेंट्स हासिल कीं. आज भी लोग उनके इस ऐतिहासिक पल और शानदार जवाब को याद करते हैं. ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन की जीत नहीं थी, बल्कि भारत की जीत और एक भारतीय महिला की इंस्पिरेशनल कहानी भी थी.
