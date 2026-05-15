कौन है फेमस हेयरस्टाइलिस्ट आलिम हकीम? जिसने बॉलीवुड के स्टार्स के साथ काम करने से किया इनकार; कहा- इज्जत नहीं तो काम नहीं

Aalim Hakim instagram post: आलिम हकीम एक टैलेंटेड और जानी-मानी हेयरस्टाइलिस्ट्स हैं, जिन्होंने हाल ही में इंडस्ट्री के बुरे बर्ताव को लेकर अपनी आवाज उठाई है.
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बॉलीवुड के मशहूर हेयरस्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने इंडस्ट्री में खराब व्यवहार को लेकर बयान दिया है. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि उनकी टीम अब उन एक्टर्स के साथ काम नहीं करेगी, जिनके मैनेजर लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं. आलिम हकीम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर करते हुए लिखा, 'हमने फैसला किया है कि हम उन एक्टर्स के साथ काम नहीं करेंगे, जिनके मैनेजर लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं.' उन्होंने आगे लिखा, 'किसी भी फिल्म या शूटिंग टीम का हर सदस्य बराबर सम्मान का हकदार होता है. किसी को भी 'सिर्फ स्टाफ' कहकर छोटा नहीं समझना चाहिए. आलिम हकीम का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी बात का समर्थन भी कर रहे हैं.
उन्होंने लिखा. 'स्टार के पीछे के आर्टिस्ट्स की इज्जत करें. हेयरड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, असिस्टेंट, क्रू मेंबर्स प्लीज उन्हें 'सिर्फ स्टाफ' ना कहें.' आलिम ने ये भी बताया कि ये लोग सुर्योदय से पहले घरों से निकलते हैं, घंटों खड़े रहते हैं और त्योहार, परिवार, नींद जैसी चीजें छोड़ देते हैं ताकि स्टार्स सबसे बेहतरीन दिख सकें. इतना ही नहीं, उनके इस बयान में साफ तौर पर इंडस्ट्री में क्रू मेंबर्स के साथ हो रहे गलत व्यवहार की भी निंदा की गई है. आलिम ने आगे कहा, "मैनेजर्स को लोगों से बुरे तरीके से बात करते, उन्हें नीचा दिखाते या बेइज्जत करते देखना दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि हम अब ऐसे एक्टर्स संग काम नहीं करेंगे, जो नीचा दिखानें का काम करते है." उन्होंने इसे स्टार्स के लिए भी लॉस बताया क्योंकि कई बार स्टार्स को पता ही नहीं चलता कि उनकी टीम के व्यवहार से उनकी इमेज और रेप्युटेशन पर कितना बुरा असर पड़ता है.
आलिम हकीम बॉलीवुड के सबसे फेमस सेलिब्रिटी हेयरस्टाइलिस्ट्स में से एक हैं, जो अपने यूनिक और ट्रेंडी हेयर लुक्स के लिए जाने जाते हैं. वो दिग्गज हेयरस्टाइलिस्ट हकीम कैरनवी के बेटे हैं और सालों से फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों के साथ काम कर रहे हैं. आलिम ने सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, राजकुमार राव और महेंद्र सिंह धोनी जैसे कई बड़े स्टार्स का हेयरस्टाइल किया है. दरअसल, फिल्मों, फोटोशूट, एड्स और रेड कार्पेट इवेंट्स में स्टार्स के लुक को खास बनाया है.
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