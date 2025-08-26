ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड सबा आजाद को किराए पर दिया अपना घर, रहने के लिए देनी होगी इतनी रकम

Hrithik Roshan Apartment: ऋतिक रोशन और सबा आजाद की डेटिंग की बात तो किसी से छिपी नहीं है. ये दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं और अक्सर एक साथ की फोटोज शेयर करते रहते हैं.लेकिन, इस बार 'वॉर 2' एक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इतना तो कहा जा सकता है कि इन्हें पर्सनल और प्रोफेशनेल दोनों लाइफ बैलेंस करना बेहतरीन तरीके से आता है.

किराए पर देने होगी इतनी रकम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर ने जुहू का सी व्यू लग्जरी अपॉर्टमेंट अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद को किराए पर दे दिया है. एक्ट्रेस को अपने बॉयफ्रेंड के मकान में रहने के लिए 75 हजार रुपये देने होंगे. ये अपॉर्टमेंट मन्नत अपॉर्टमेंट में जुहू वर्सोवा लिंक रोड के पास है. जो कि काफी महंगी प्रॉपर्टी है. हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए लोकल ब्रोकर ने कहा कि इस लोकेशन की 3 बीएचके फ्लैट को कम से कम 1 लाख से 2 लाख महीने पर किराए पर उठता है.

1.25 लाख जमा किया डिपॉजिट

लाइसेंस एग्रीमेंट 4 अगस्त, 2025 के मुताबिक सबा आजाद ने 1.25 लाख डिपॉजिट भी दिया है. खास बात है कि ऋतिक के लिए इस अपॉर्टमेंट में प्रॉपर्टीज का इन्वेस्मेंट कोई नया नहीं है. इससे पहले एक्टर इसी बिल्डिंग में तीन यूनिट खरीद चुके हैं. जिसमें पूरा 18वां फ्लोर, 19वां फ्लोर और 20वां फ्लोर शामिल है.

दोनों में 12 साल का अंतर

सबा आजाद और ऋतिक रोशन एक दूसरे को काफी लंबे वक्त से डेट कर रहे हैं. ऋतिक 51 के हैं तो वहीं सबा 39 साल की है. यानी एक्टर सबा से 12 साल बड़े हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन हाल ही में 'वॉर 2' में नजर आए थे जिसने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की. वहीं सबा आजाद ‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' फिल्म में नजर आने वाली हैं.इस फिल्म में सबा के अलावा सोनी राजदान भी है.ये फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.