VIDEO: काजोल को देखते ही सेल्फी लेने की मची होड़, भीड़ से परेशान हुईं एक्ट्रेस, जैसे-तैसे सिक्योरिटी ने निकाला बाहर

Kajol Mobbed By Fans: कई बार सितारों की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो इवेंट में अपने फैंस से ऐसे घिर जाते हैं कि उनका वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही कुछ हाल ही में बॉलीवुड की सबसे चुलबुली एक्ट्रेस काजोल के साथ हुआ. एक्ट्रेस का एक इवेंट से इनसाइड वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जो लोगों के बीच चर्चा में बना हुआ है.

भीड़ में फंसी काजोल

इस वीडियो में आप देखेंगे कि काजोल ग्रीन कलर की सीक्वेंस वर्क की साड़ी पहनी हुई हैं. गोल्डन कलर का ब्लाउज और बालों को बन बनाया हुआ है. जैसे ही वो इवेंट से बाहर निकलती है तो उन्हें फैंस और पपाराजी फोटोज क्लिक करने के लिए घेर लेते हैं. ऐसे में काजोल भीड़ से बचकर निकलने की काफी कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं.

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सेल्फी खिंचवाने की होड़

काजोल के साथ उनके फैंस की सेल्फी खिंचवाने की होड़ लग गई. एक्ट्रेस फेस से थोड़ी परेशान दिखीं और जैसे-तैसे वहां से उनके सिक्योरिटी गॉर्ड बचाते हुए बाहर निकलने में हेल्प करते नजर आए. एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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3 दशक से इंडस्ट्री में एक्टिव

काजोल बीते 3 दशक से बॉलीवुड में एक्टिव हैं. वो आखिरी बार बीते साल जून में 'मां' फिल्म में नजर आई थीं. ये एक माइथोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म थी. जिसे उनके पति और एक्टर अजय देवगन ने प्रोड्यूस किया था.इसमें काजोल ने अंबिका का रोल निभाया था. एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो उसमें 'महारागनी: क्वीन ऑफ क्वीन्स' शामिल है. काजोल की ऑनस्क्री जोड़ी सबसे ज्यादा मूवीज में शाहरुख खान संग हिट है. इन दोनों ने कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया है. फिल्मों के अलावा काजोल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन कभी अपनी खुद की तो कभी बच्चों की तो कभी अजय देवगन संग फोटोज शेयर करती रहती हैं. जिस पर उनके फैंस खूब लाइक और कमेंट करते हैं.