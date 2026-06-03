‘नर्क जैसी हो गई थी जिंदगी...’ जब नरगिस ने राज कपूर के साथ रिश्ते को बताया था ‘सबसे बड़ी भूल’, तंग आकर सुनील दत्त को लिखती थीं दर्दभरे खत

Nargis Raj Kapoor Relationship: फिल्म इंडस्ट्री की सबसे फेमस जोड़ियों में से एक नरगिस और राज कपूर का रिश्ता भले ही पर्दे पर बहुत खूबसूरत दिखता था, लेकिन असल जिंदगी में नरगिस के लिए ये बेहद तकलीफदेह साबित हुआ. राज कपूर पहले से शादीशुदा थे और अपनी पत्नी कृष्णा कपूर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे. करीब 9 साल तक चले इस रिश्ते में रहने के बाद नरगिस को एहसास हुआ कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है. राज कपूर के साए की वजह से नरगिस के हाथ से कई बड़ी फिल्में निकलने लगी थीं.

उनके भाई अख्तर हुसैन भी इस रिश्ते के खिलाफ थे. इस मुश्किल वक्त में नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त की एंट्री हुई. फिल्म ‘मदर इंडिया’ के सेट पर जब भयानक आग लगी, तो सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया था. इस हादसे में सुनील दत्त काफी जल गए थे और नरगिस ने दिन-रात अस्पताल में उनकी सेवा की. इसी दौरान दोनों के बीच प्यार पनपा और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया. राज कपूर के गुस्से और इंडस्ट्री के डर से दोनों ने अपने रिश्ते को सबसे छुपाकर रखा और खतों में बातें करते थे.

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नरगिस और सुनील दत्त के खत

इसी दौरान नरगिस ने सुनील दत्त को अपने दिल का दर्द बयां किया था, जिसके बारे में आज भी ज्यादातर फैंस जानते नहीं. जब नरगिस ने राज कपूर से सारे रिश्ते तोड़ लिए, तो राज कपूर का अहंकार पूरी तरह टूट गया था. वो इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि नरगिस उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं. उस समय राज कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े और रसूखदार नाम थे, जबकि सुनील दत्त महज एक नए कलाकार थे. ऐसे में इंडस्ट्री के इसी डर की वजह से सुनील दत्त और नरगिस ने अपने प्यार को छुपाना ही ठीक समझा और सालों तक छिपाए रखा.

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राज कपूर संग रिश्ते को बताया भयानक सपना

एक ही शहर में रहने के बावजूद दोनों एक-दूसरे को सीक्रेट चिट्ठियां लिखते थे, ताकि किसी को भनक न लगे. इन खतों में दोनों एक-दूसरे को बड़े ही प्यारे नामों से बुलाते थे. सुनील दत्त ने नरगिस को एक ऐसा सुरक्षित माहौल दिया, जहां वो अपने दिल की हर बात खुलकर रख सकती थीं. नरगिस ने अपने खतों में राज कपूर के साथ बिताए आखिरी दिनों का दर्द बयां किया था. उन्होंने लिखा था कि राज कपूर के साथ उनका रिश्ता एक ‘भयानक सपना’ जैसा बन गया था और वो जैसे किसी नर्क में जी रही थीं. आज भी उनके खतों की बातें होती हैं.

नरगिस के लिए ऐसा था राज का बिहेवियर

नरगिस ने लिखा था कि राज कपूर के बिहेवियर ने उन्हें खुद की नजरों में ही छोटा महसूस कराना शुरू कर दिया था. सुनील दत्त से मिलने के बाद नरगिस को लगा जैसे वे बरसों बाद खुली हवा में सांस ले पा रही हैं. एक खत में उन्होंने लिखा था कि सालों की तकलीफ के बाद आखिरकार उन्हें सच्चा प्यार मिला है. नरगिस ने माना कि अतीत में जिसे वो प्यार समझ रही थीं, वो सिर्फ दूसरे पक्ष की तरफ से वासना और जूनून था, जिसकी कीमत उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद करके चुकाई थी. दत्त साबह भी जानते थे कि नरगिस एक बड़ी स्टार हैं.

सुनीत दत्त की बहन की की थी सेवा

जबकि दत्त साबह उस समय इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे. वे हमेशा इस बात से हैरान रहते थे कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बावजूद नरगिस कितनी सिंपल हैं. जब सुनील दत्त की बहन को टीबी की बीमारी हुई, तो नरगिस ने अपना सब कुछ छोड़कर उनकी देखभाल की. सुनील दत्त ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि तभी उन्हें समझ आ गया था कि नरगिस ही उनके परिवार को संभाल सकती हैं और उनके दुखी परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं. जब नरगिस रूस में फिल्म ‘परदेसी’ की शूटिंग कर रही थीं, तब भी राज कपूर उन्हें टेलीग्राम भेजते थे.

क्या हुआ था बर्लिन एयरपोर्ट?

वे चाहते थे कि नरगिस उनकी जिंदगी में वापस आ जाए. वहां मौजूद लोग भी नरगिस से लगातार राज कपूर के बारे में ही सवाल करते थे, जिससे वे तंग आ चुकी थीं. वहां कुछ लोग नरगिस पर दोबारा राज कपूर के साथ काम करने का दबाव भी बना रहे थे. सुनील दत्त इस बात से काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें डर था कि नरगिस वहां अकेली हैं और राज कपूर उनसे मिलने वहां पहुंच सकते हैं. तभी रूस से लौटते वक्त बर्लिन एयरपोर्ट पर नरगिस की अचानक राज कपूर से मुलाकात हो गई. 5 महीने बाद इस मुलाकात में राज कपूर ने एक जेंटलमैन जैसे बिहेव किया.

नरगिस ने लिया बड़ा फैसला

उन्होंने नरगिस के साथ दोपहर का वक्त बिताया और डिनर भी किया. राज कपूर ने कहा कि वे जानते हैं कि नरगिस अब उनकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन वे सिर्फ अलग होने की वजह जानना चाहते थे. नरगिस ने उनसे बहुत साफ-साफ बात की, जिससे उनके दिल का बोझ हल्का हो गया. अगले दिन जब नरगिस भारत के लिए रवाना होने लगीं, तो राज कपूर की आंखों में आंसू थे. उन्होंने नरगिस को अपनी आने वाली फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन नरगिस ने मना कर दिया. इसके बाद नरगिस और सुनील दत्त ने 1958 में शादी कर ली.