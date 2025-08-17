'मैं प्यार पर...'मलाइका अरोड़ा ने बातों ही बातों में दिया दूसरी शादी का हिंट, तलाक और ब्रेकअप के बाद बोलीं- आगे बढ़ो

Malaika Arora ने अरबाज खान से तलाक के 8 साल बाद ऐसी बात कह दी कि उसे लोग दूसरी शादी के हिंट से कनेक्ट करके देख रहे हैं. एक्ट्रेस का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Malaika Arora on 2nd Marriage: मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के तलाक को 8 साल हो गए हैं. इस बीच मलाइका ने भले ही दूसरी शादी नहीं की लेकिन अरबाज अपनी लाइफ में जरूर मूव ऑन कर चुके हैं. अरबाज ने शूरा से शादी की और जल्द ही दोबारा बाप बनने वाले हैं. वहीं, मलाइका अरबाज से तलाक और अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद फिलहाल सिंगल हैं. हाल, ही में मलाइका ने दूसरी शादी को लेकर बात की. जिसमें हसीना ने बातों ही बातों में ऐसी बात कह दी कि उनका बयान लोगों का ध्यान खींच रहा है.
मैं बहुत छोटी थी उस वक्त
पिंकविला से बात करते हुए मलाइका ने कहा- 'मैं तो बस यही कब यही कहना हूं कि शादी के लिए वक्त लो. पत नहीं और लड़कियों को इतनी जल्दी शादी करने की जरूरत क्या है. जिंदगी के सफर को थोड़ा समझ लो. फिर आगे बढ़ो. जब मेरी शादी हुई मैं बहुत छोटी थी.'
क्या दोबारा शादी करेंगी मलाइका?
जब मलाइका से पूछा गया कि क्या वो दोबारा शादी करेंगी. इस पर एक्ट्रेस ने कहा- 'कभी भी ना मत कहो. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक हूं. मैं प्यार पर यकीन करती हूं. मैं प्यार से जुड़ी हर बात पर यकीन करती हूं. तो कभी भी मना मत करो. मलाइका के इस बयान ने कहीं ना कहीं लोगों को हिंट जरूर दिया है कि एक्ट्रेस शायद फिर से प्यार के बारे में सोच रही हूं. वो भी अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद.'
चेहरे से चपकता खून, आंख के नीचे स्वैलिंग...कैसे हुआ उर्फी जावेद का इतना बुरा हाल?
8 साल बाद पहले लिया था तलाक
दरअसल, मलाइका ने जब अर्जुन कपूर से शादी की थी उस वक्त वो 25 साल की थीं. इन दोनों ने साल 1998 में शादी की थी. इसके बाद साल 2002 में अरहान को मलाइका ने जन्म दिया. इसके बाद 2016 में सेपरेशन का ऐलान किया और 2017 में तलाक ले लिया. तलाक के कुछ वक्त बाद मलाइका का ब्रेकअप अर्जुन से हो गया. इस ब्रेकअप की खबर को अर्जुन ने भी बीते साल कंफर्म किया था. 'सिंघम अगेन' के प्रमोशनल इवेंट में एक्टर ने कहा था- 'अभी मैं सिंगल हूं रिलैक्स'.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.