'मैं प्यार पर...'मलाइका अरोड़ा ने बातों ही बातों में दिया दूसरी शादी का हिंट, तलाक और ब्रेकअप के बाद बोलीं- आगे बढ़ो
Advertisement
trendingNow12885200
Hindi Newsबॉलीवुड

'मैं प्यार पर...'मलाइका अरोड़ा ने बातों ही बातों में दिया दूसरी शादी का हिंट, तलाक और ब्रेकअप के बाद बोलीं- आगे बढ़ो

Malaika Arora ने अरबाज खान से तलाक के 8 साल बाद ऐसी बात कह दी कि उसे लोग दूसरी शादी के हिंट से कनेक्ट करके देख रहे हैं. एक्ट्रेस का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 17, 2025, 05:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मलाइका अरोड़ा और अरबाज-शूरा
मलाइका अरोड़ा और अरबाज-शूरा

Malaika Arora on 2nd Marriage: मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के तलाक को 8 साल हो गए हैं. इस बीच मलाइका ने भले ही दूसरी शादी नहीं की लेकिन अरबाज अपनी लाइफ में जरूर मूव ऑन कर चुके हैं. अरबाज ने शूरा से शादी की और जल्द ही दोबारा बाप बनने वाले हैं. वहीं, मलाइका अरबाज से तलाक और अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद फिलहाल सिंगल हैं. हाल, ही में मलाइका ने दूसरी शादी को लेकर बात की. जिसमें हसीना ने बातों ही बातों में ऐसी बात कह दी कि उनका बयान लोगों का ध्यान खींच रहा है.

मैं बहुत छोटी थी उस वक्त

पिंकविला से बात करते हुए मलाइका ने कहा- 'मैं तो बस यही कब यही कहना हूं कि शादी के लिए वक्त लो. पत नहीं और लड़कियों को इतनी जल्दी शादी करने की जरूरत क्या है. जिंदगी के सफर को थोड़ा समझ लो. फिर आगे बढ़ो. जब  मेरी शादी हुई मैं बहुत छोटी थी.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sshura Khan (@sshurakhan)

क्या दोबारा शादी करेंगी मलाइका?

जब मलाइका से पूछा गया कि क्या वो दोबारा शादी करेंगी. इस पर एक्ट्रेस ने कहा- 'कभी भी ना मत कहो. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक हूं. मैं प्यार पर यकीन करती हूं. मैं प्यार से जुड़ी हर बात पर यकीन करती हूं. तो कभी भी मना मत करो. मलाइका के इस बयान ने कहीं ना कहीं लोगों को हिंट जरूर दिया है कि एक्ट्रेस शायद फिर से प्यार के बारे में सोच रही हूं. वो भी अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद.'

चेहरे से चपकता खून, आंख के नीचे स्वैलिंग...कैसे हुआ उर्फी जावेद का इतना  बुरा हाल?

8 साल बाद पहले लिया था तलाक

दरअसल, मलाइका ने जब अर्जुन कपूर से शादी की थी उस वक्त वो 25 साल की थीं. इन दोनों ने साल 1998 में शादी की थी. इसके बाद साल 2002 में अरहान को मलाइका ने जन्म दिया. इसके बाद 2016 में सेपरेशन का ऐलान किया और 2017 में तलाक ले लिया. तलाक के कुछ वक्त बाद मलाइका का ब्रेकअप अर्जुन से हो गया. इस ब्रेकअप की खबर को अर्जुन ने भी बीते साल कंफर्म किया था. 'सिंघम अगेन' के प्रमोशनल इवेंट में एक्टर ने कहा था- 'अभी मैं सिंगल हूं रिलैक्स'.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

malaika aroraArbaaz KhanArjun Kapoor

Trending news

जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
2025 bihar election
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
History Of Nehru Family
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
Aaj ki Taza Khabar: 'हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया...', मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: 'हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया...', मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
;