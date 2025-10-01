अक्टूबर में कुछ होने वाला है खास, मलाइका अरोड़ा के इस VIDEO ने बढ़ाया फैंस का एक्साइटमेंट

मलाइका अरोड़ा और करण जौहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.
Malaika Arora Interesting Post: 51 साल की मलाइका अरोड़ा अपने लटकों झटकों और ड्रेसिंग सेन्स से हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं. वो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट शेयर कर देती हैं जो फैंस के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर देता है. वहीं, अब हसीना ने हाल ही में ऐसा पोस्ट किया जिससे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के महीने में मलाइका को किसी खास चीज का इंतजार है.
इंटरेस्टिंग वीडियो...
मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर करण जौहर के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें मलाइका और करण किसी कचिंग की बात कर रहे हैं. लेकिन, ये वीडियो पूरा नहीं है और बीच में ही बंद हो गया. जिसके बाद करण जौहर कहते हैं कि आपको पता करना है कि ये कचिंग क्या है तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा.
वायरल हो रहा वीडियो
मलाइका और करण जौहर का ये वीडियो काफी दिलचस्प लग रहा है. ऐसे में फैंस भी एक्ट्रेस के इस वीडियो को देखकर असमंजस में है. लेकिन, जो भी इतना तो तय है कि ये दोनों कुछ दिलचस्प जरूर लाने वाले हैं.
इंडियाज गॉट टैलेंट को करेंगी जज
मलाइका अरोड़ा का नया शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट 4' अक्टूबर से सोनी लिव पर जल्द ही टेलीकास्ट होने वाला है. शो में मलाइका के अलावा सिंगर शान और नवजोत सिंह सिद्धू नजर आने वाले हैं. इसके अलावा,एक्ट्रेस ने इंडियाज बेस्ट डांसर,'मॉडल ऑफ द ईयर सीजन 2' और 'इंडियाज बेस्ट डांसर 3'जैसे शोज को जज किया है.
वर्कफ्रंट
मलाइका अरोड़ा फिलहाल फिल्मों से दूर हैं और टीवी शोज पर फोकस कर रही हैं. एक्ट्रेस ने खुद को मॉडल शोज और फिटनेस डीवा के तौर स्टैब्लिश किया है. एक्ट्रेस के नए-नए ब्रांड के फोटोशूट होते रहते हैं. एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म 'एन एक्शन हीरो' में देखा गया था. इस फिल्म में लीड रोल में आयुष्मान खुराना थे. फिल्म सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई.इसके अलावा मलाइका को'डॉली की डोली', 'हैप्पी न्यू ईयर', और 'हाउसफुल 2' में भी नजर आई थीं.
