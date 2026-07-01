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नेशनल अवॉर्ड विनर कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस की अचानक बिगड़ी तबीयत! आनन-फानन में अस्पताल में हुए भर्ती; अब कैसी है हालत?

Bosco Martis Health Update: मशहूर बॉलीवुड कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सीने में तकलीफ के बाद डॉक्टर्स उनकी जांच कर रहे हैं. चलिए बताते हैं अब उनकी तबीयत कैसी है और डॉक्टर्स की टीम ने क्या बताया?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 01, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:47 AM IST
नेशनल अवॉर्ड विनर कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस की अचानक बिगड़ी तबीयत! आनन-फानन में अस्पताल में हुए भर्ती; अब कैसी है हालत?
Image Credit: Choreographer Bosco Martis Health UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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