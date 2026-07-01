/नेशनल अवॉर्ड विनर कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस की अचानक बिगड़ी तबीयत! आनन-फानन में अस्पताल में हुए भर्ती; अब कैसी है हालत?

Choreographer Bosco Martis Health Update: बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर बॉस्को लेस्ली मार्टिस पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं. तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक सीने में जकड़न और बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगी थी. इसके बाद उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागे. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में एडमिट कर लिया गया है, जहां उनकी जरूरी मेडिकल जांच की जा रही है.
बॉस्को को 27 जून को अस्पताल लाया गया था और वे पिछले एक हफ्ते से डॉक्टरों की पूरी निगरानी में हैं. राहत की बात ये है कि उनकी शुरुआती जांच रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, लेकिन डॉक्टर अभी भी उनकी हालत पर पैनी नजर रखे हुए हैं. अस्पताल से छुट्टी देने का फैसला करने से पहले डॉक्टर कुछ और जरूरी टेस्ट कर रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि जब बाकी रिपोर्ट्स भी पूरी तरह नॉर्मल आ जाएंगी, तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि वह अगले कुछ दिनों में ठीक होकर अपने घर लौट आएंगे. इस बीच उनके कई मेडिकल टेस्ट और स्कैन किए गए हैं.
राहत की बात है कि अभी तक किसी बड़ी बीमारी का पता नहीं चला है, लेकिन डॉक्टर रूटीन जांच जारी रख रहे हैं. 23 नवंबर 1974 को मुंबई में जन्में बॉस्को लेस्ली मार्टिस ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए मिथिबाई कॉलेज गए. बॉस्को को बचपन से ही डांस का बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की थी. इस दौरान उन्होंने इंडस्ट्री की बड़ी कोरियोग्राफर फराह खान के साथ काम किया और डांस की बारीकियों को सीखा और धीरे-धीरे इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत की.
इसके बाद उन्होंने अपने जिगरी दोस्त सीजर गोंसाल्विस के साथ मिलकर ‘बॉस्को-सीजर’ नाम की एक मशहूर जोड़ी बनाई. दोनों ने साल 1994 में एक इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था. हालांकि, बॉलीवुड फिल्मों में उन्हें बड़ा ब्रेक साल 2000 में आई फिल्म ‘मिशन कश्मीर’ से मिला. इस फिल्म के गानों से उन्हें इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिली. इसके बाद इस जोड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. कमाल की बात है बॉस्को-सीजर की सुपरहिट जोड़ी अब तक करीब 75 फिल्मों और 200 से ज्यादा गानों में सितारों को अपनी उंगलियों पर नचा चुकी है.
उनके डांस स्टेप्स लोगों के फेवरेट हैं और शादियों से लेकर पार्टियों तक में जमकर रीक्रिएट किए जाते हैं. बॉस्को ने अपने करियर में हिंदी सिनेमा के लगभग सभी बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर और वरुण धवन जैसे बड़े अभिनेताओं के नाम शामिल हैं. सिर्फ अभिनेता ही नहीं, बल्कि उन्होंने दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा और जैकलीन फर्नांडिस जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस को भी अपने इशारों पर नचाया है.
उनके बेहतरीन काम की वजह से ही आज वे इंडस्ट्री के सबसे महंगे और भरोसेमंद कोरियोग्राफर्स में गिने जाते हैं. अगर उनकी बड़ी कामयाबियों की बात करें, तो उन्होंने ‘3 इडियट्स’, ‘पीके’, ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’, ‘वॉर’, ‘पठान’ और ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के गानों को कोरियोग्राफ किया है, जिसके लिए उन्हें कई बड़े अवॉर्ड्स के साथ-साथ नेशनल अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुके हैं. पिछले काफी समय से वे काम के भारी दबाव में थे और अपने बिजी शेड्यूल के चलते आराम के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे थे. फैंस उनकी हेल्थ को लेकर प्रेयर कर रहे हैं.