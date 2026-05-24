सिर्फ एक डायलॉग से अमर हुए ‘सांभा’, बेटियां दिखाएंगी पिता की खास जर्नी; बना रहीं इमोशनल डॉक्यूमेंट्री

'अरे ओ सांभा… कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?' हिंदी सिनेमा का ये डायलॉग सुनते ही सबसे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' के सांभा उर्फ मैक मोहन की याद आती है. महज कुछ मिनटों की स्क्रीन प्रेजेंस से उनका किरदार ऐसा अमर हुआ कि आज भी लोग उन्हें उसी नाम से जानते हैं. अब इस यादगार कलाकार की जिंदगी और उनके सिनेमाई सफर की अनसुनी कहानी को एक नई डॉक्यूमेंट्री के जरिए दुनिया के सामने लाया जाएगा.

शोले के सांभा उर्फ मैक मोहन पर बन रही डॉक्यूमेंट्री का नाम ‘डिस्कवरिंग सांभा’ (Discovering Sambha) रखा गया है, जिसमें मैक मोहन की जिंदगी, संघर्ष और फिल्मों में उनके योगदान की अनसुनी कहानी को खास अंदाज में दिखाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक कलाकार की कहानी ही नहीं होगी, बल्कि उस दौर के भारतीय सिनेमा की भी झलक दिखाई जाएगी, जब छोटे-छोटे किरदार भी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते थे.

एक्टर की बेटियां बना रही हैं फिल्म

एक्टर मैक मोहन ने अपने फेमस किरदार सांभा से काफी लोकप्रियता हासिल की, जो कई बड़े कलाकार भी नहीं कर पाए थे. फिल्म में उनका किरदार बहुत छोटा था, लेकिन उनके हाव-भाव, स्क्रीन प्रेजेंस और अनोखे अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड इतिहास का आइकॉनिक चेहरा बना दिया. इसकी वजह से दशकों बाद भी 'सांभा' का नाम भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा बना हुआ है. हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 'डिस्कवरिंग सांभा' को एमी अवॉर्ड-नॉमिनेटेड फिल्ममेकर मंजरी माकिजानी डायरेक्ट करेंगी. इस डॉक्यूमेंट्री को विनती माकिजानी प्रोड्यूस करेंगी. कमाल की बात यह है कि विनती माकिजानी और मंजरी माकिजानी, दोनों ही मैक मोहन की बेटियां हैं. जानकारी के मुताबिक, इस डॉक्यूमेंट्री पर काम इस साल के आखिर में शुरू होगा, जो दर्शकों के सामने साल 2027 में आने की उम्मीद है. कान्स फिल्म फेस्टिवल में इस बारे में जानकारी शेयर की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

सांभा के अनसुने किस्से

एक्टर मैक मोहन ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन असली पहचान उन्हें शोले के सांभा किरदार से मिली. खास बात ये है कि फिल्म में उनके डायलॉग बहुत कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अंदाज, स्क्रीन प्रेजेंस और लुक से इस किरदार को इतना दमदार बना दिया कि वह हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में शामिल हो गया. आज भी लोग उन्हें उनके असली नाम से नहीं, बल्कि सांभा के नाम से जानते हैं. बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री में मैक मोहन से जुड़े अनसुने किस्से, दुर्लभ तस्वीरें और इंडस्ट्री के लोगों की यादें शामिल की जाएंगी.

200 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

मैक मोहन का असली नाम मोहन मकिजानी था. उन्होंने अपने करियर में करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा पहचान विलेन या गैंगस्टर जैसे किरदारों में ही मिली, लेकिन असल में मैक मोहन काफी शांत और सरल स्वभाव के इंसान माने जाते थे. इंडस्ट्री में उनके दोस्तों का दायरा काफी बड़ा था और कई बड़े सितारे भी उनका सम्मान करते थे.

फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर हीरो और बड़े सितारों की कहानियां सामने आती हैं, लेकिन 'डिस्कवरिंग सांभा' जैसे प्रोजेक्ट उन कलाकारों को सम्मान देने का काम करते हैं, जिन्होंने पर्दे पर कम समय में भी गहरी छाप छोड़ी. इसी वजह से सिनेमा लवर्स के बीच इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, बल्कि उस कलाकार को श्रद्धांजलि होगी, जिसने यह साबित किया कि अभिनय में किरदार का कोई आकार नहीं, बल्कि उसका असर मायने रखता है.