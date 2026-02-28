Advertisement
बीवी को धोखा दे रहे थलपति विजय? 51 की उम्र में इस 42 साल की हसीना को कर रहे डेट, धड़ाधड़ वायरल हो रही तस्वीरें, देख फैंस के उड़े तोते

बीवी को धोखा दे रहे थलपति विजय? 51 की उम्र में इस 42 साल की हसीना को कर रहे डेट, धड़ाधड़ वायरल हो रही तस्वीरें, देख फैंस के उड़े तोते

Vijay Actress Dating Rumours: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पत्नी ने तलाक की अर्जी दाखिल की है और एक्टर पर ‘अवैध संबंध’ का आरोप लगाया है. इसी बीच पर सोशल मीडिया पर एक जानी-मानी बड़ी एक्ट्रेस संग उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 28, 2026, 12:47 PM IST
Thalapathy Vijay Actress Dating Rumours
Thalapathy Vijay Actress Dating Rumours

Thalapathy Vijay Actress Dating Rumours: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय को लेकर शुक्रवार को एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनकी पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने तलाक की अर्जी दाखिल की है. इतना ही नहीं, अर्जी में ये भी आरोप लगाया गया है कि विजय का एक एक्ट्रेस के साथ ‘अवैध संबंध’ है. हालांकि, उस एक्ट्रेस का नाम साफ तौर पर नहीं लिखा गया, लेकिन सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया है.

नेटिजन्स अब अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं संगीता सोर्नालिंगम का इशारा 42 साल की एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन की ओर तो नहीं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कुछ लोग विजय को शादी में बेवफाई के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो कुछ सीधे तौर पर त्रिशा को इस पूरे मामले के लिए दोष दे रहे हैं. हालांकि, अभी तक इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है. इन खबरों और अफवाहों की पुष्टि जी न्यूज भी नहीं करता.

क्या त्रिशा कृष्णन को डेट कर रहे विजय? 

विजय और त्रिशा की जोड़ी तमिल सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक रही है. दोनों ने कई हिट और सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें ‘घिल्ली’, ‘थिरुपाची’, ‘आथी’ और ‘कुरुवी’ जैसी फिल्मों के नाम शामिल है. इन फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया. लेकिन ‘कुरुवी’ फिल्म के बाद दोनों ने अचानक साथ काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद अफवाहों को और हवा मिल गई. बताया जा रहा है कि इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी थीं. 

आज भी OTT पर बार-बार देखी जाती है ये 2 घंटे 17 मिनट की एक्शन फिल्म, 9 साल से बनी हुई है लोगों की फेवरेट, IMDb रेटिंग भी है 8.1 

15 साल बाद फिल्म में साथ आए थे नजर 

यहां तक कहा गया कि विजय के परिवार ने उन्हें त्रिशा से दूरी बनाने की सलाह दी थी. हालांकि, विजय और त्रिशा ने हमेशा इन खबरों को खारिज किया और साफ कहा कि वे ‘सिर्फ अच्छे दोस्त’ हैं. इसके बावजूद फैंस के बीच तरह-तरह की कहानियां चलती रहीं. करीब 15 साल बाद दोनों फिर से फिल्म ‘लियो’ में साथ नजर आए. इस फिल्म के जरिए उनकी जोड़ी की वापसी ने फैंस को काफी उत्साहित कर दिया था. बड़े पर्दे पर दोनों को साथ देखकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं. 

शादी के 27 साल बाद हो रहे अलग 

लेकिन अब तलाक की खबरों के बीच पुरानी अफवाहें एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. गौरतलब है कि विजय ने साल 1999 में संगीता सोर्नालिंगम से शादी की थी, जो उनकी बहुत बड़ी फैन थी. दोनों के दो बच्चे हैं, जिनका नाम जेसन संजय और दिव्या साशा है. उनकी शादी को करीब ढाई दशक यानी 27 साल हो चुके हैं. फिलहाल न तो विजय और न ही संगीता की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है. ऐसे में सच क्या है, इस पर साफ तस्वीर सामने आना अभी बाकी है.

