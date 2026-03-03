'बिना किसी चिंता...'तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय का पहला पोस्ट, 28 साल बाद वाइफ ने लगाया बेवफाई का आरोप

Thalapathy Vijay का तलाक की खबरों के बीच पहला पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में एक्टर ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन कुछ ऐसा जरूर कह दिया जिसकी वजह से उनका पोस्ट लोगों का सारा ध्यान खींच रहा है.
Thalapathy Vijay First Post Amid Divorce Rumors: वाइफ संगीता से तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय ने पहला पोस्ट शेयर किया है. ये पोस्ट जैसे ही एक्टर ने किया तो मिनटों में लोगों का सारा ध्यान खींच ले गया. इस पोस्ट में एक्टर ने अपनी निजी लाइफ को लेकर कुछ सीधे तौर पर नहीं कहा. लेकिन, जो भी पोस्ट में लिखा उसके एक-एक शब्द को लोग तलाक की खबरों से कनेक्ट करके देख रहे हैं.
सब अच्छा ही होगा
थलापति ने ट्वीट किया- 'तमिलनाडु और पुडुचेरी में 12वीं क्लास के एग्जाम दे रहे मेरे प्यारे छोटे भाई-बहनों को शुभकामनाएं.आप सभी,जो कल एक समृद्ध समाज का निर्माण करने वाले हैं. इस परीक्षा का सामना बिना किसी चिंता, बिना किसी भय और साहस के करें. उच्च शिक्षा में भी आप सभी की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं! सब अच्छा ही होगा! विजय निश्चित है!' थलापति का ये पोस्ट उस वक्त आया है जब उनकी निजी लाइफ में उथल-पुथल मची हुई है.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் 12ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு எழுதும் என் அன்புத் தம்பிகளுக்கும் தங்கைகளுக்கும் வாழ்த்துகள்.
நாளைய வளமான சமுதாயத்தை உருவாக்க உள்ள நீங்கள் அனைவரும் இந்தத் தேர்வினைப் பதற்றமின்றி, அச்சமின்றி, துணிவுடன் எதிர்கொள்ளுங்கள். உயர்கல்வியில் சிறந்து…
— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) March 2, 2026
क्यों संगीता ने फाइल कि डिवोर्स?
दरअसल, विजय की पत्नि संगीता सोर्नलिगम ने चेंगलपट्टू अदालत में तलाक की याचिका दायर की है. इस डिवोर्स केस में संगीता ने पति पर बेवफाई का आरोप लगाया है. इनका कहना है कि एक्टर-राजनेता किसी को-स्टार के साथ रिलेशनशिप में है. जिससे उनकी भावनाओं को चोट पहुंची है. अपनी याचिका में संगीता ने शादी को टूट चुका है बताया है. इसके अलावा संगीता ने एलिमनी के साथ ही नीलंकरई वाले वैवाहिक घर में रहने का अधिकार या फिर एक दूसरे आवास की मांग की है.
शादी को हो चुके 28 साल
विजय और संगीता की शादी को 28 साल हो चुके हैं. इन दोनों ने 1998 में यूनाइटेड किंगडम में वेडिंग की थी. जिसके बाद अगस्त 1999 में हिंदू रीति-रिवाजों से औपचारिक विवाह किया था. विजय का क्रेज साउथ में इतना ज्यादा है कि फैंस उन्हें थलापति विजय के नाम से बुलाते हैं. ये अब तक 68 मूवीज में काम कर चुके हैं और 69वीं फिल्म 'जन नायकन' के बाद सिनेमाजगत से संन्यास ले लिया.जिसके बाद ये राजनीति में एक्टिव हैं. ये राजनीतिक पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam के संस्थापक हैं.
