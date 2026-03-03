Advertisement
trendingNow13128352
Hindi Newsबॉलीवुडबिना किसी चिंता...तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय का पहला पोस्ट, 28 साल बाद वाइफ ने लगाया बेवफाई का आरोप

'बिना किसी चिंता...'तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय का पहला पोस्ट, 28 साल बाद वाइफ ने लगाया बेवफाई का आरोप

Thalapathy Vijay का तलाक की खबरों के बीच पहला पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में एक्टर ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन कुछ ऐसा जरूर कह दिया जिसकी वजह से उनका पोस्ट लोगों का सारा ध्यान खींच रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 03, 2026, 05:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संगीता और थलापति विजय
संगीता और थलापति विजय

Thalapathy Vijay First Post Amid Divorce Rumors: वाइफ संगीता से तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय ने पहला पोस्ट शेयर किया है. ये पोस्ट जैसे ही एक्टर ने किया तो मिनटों में लोगों का सारा ध्यान खींच ले गया. इस पोस्ट में एक्टर ने अपनी निजी लाइफ को लेकर कुछ सीधे तौर पर नहीं कहा. लेकिन, जो भी पोस्ट में लिखा उसके एक-एक शब्द को लोग तलाक की खबरों से कनेक्ट करके देख रहे हैं.

सब अच्छा ही होगा

थलापति ने ट्वीट किया- 'तमिलनाडु और पुडुचेरी में 12वीं क्लास के एग्जाम दे रहे मेरे प्यारे छोटे भाई-बहनों को शुभकामनाएं.आप सभी,जो कल एक समृद्ध समाज का निर्माण करने वाले हैं. इस परीक्षा का सामना बिना किसी चिंता, बिना किसी भय और साहस के करें. उच्च शिक्षा में भी आप सभी की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं! सब अच्छा ही होगा! विजय निश्चित है!' थलापति का ये पोस्ट उस वक्त आया है जब उनकी निजी लाइफ में उथल-पुथल मची हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

क्यों संगीता ने फाइल कि डिवोर्स?

दरअसल, विजय की पत्नि संगीता सोर्नलिगम ने चेंगलपट्टू अदालत में तलाक की याचिका दायर की है. इस डिवोर्स केस में संगीता ने पति पर बेवफाई का आरोप लगाया है. इनका कहना है कि एक्टर-राजनेता किसी को-स्टार के साथ रिलेशनशिप में है. जिससे उनकी भावनाओं को चोट पहुंची है. अपनी याचिका में संगीता ने शादी को टूट चुका है बताया है. इसके अलावा संगीता ने एलिमनी के साथ ही नीलंकरई वाले वैवाहिक घर में रहने का अधिकार या फिर एक दूसरे आवास की मांग की है.

 

ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद दर्दनाक दौर से गुजरे अहान पांडे, डॉक्टरों ने दी थी चेतावनी, बोले- 'मेरी बॉडी जीरो पर चली गई थी...'

शादी को हो चुके 28 साल
विजय और संगीता की शादी को 28 साल हो चुके हैं. इन दोनों ने 1998 में यूनाइटेड किंगडम में वेडिंग की थी. जिसके बाद अगस्त 1999 में हिंदू रीति-रिवाजों से औपचारिक विवाह किया था. विजय का क्रेज साउथ में इतना ज्यादा है कि फैंस उन्हें थलापति विजय के नाम से बुलाते हैं. ये अब तक 68 मूवीज में काम कर चुके हैं और 69वीं फिल्म 'जन नायकन' के बाद सिनेमाजगत से संन्यास ले लिया.जिसके बाद ये राजनीति में एक्टिव हैं. ये राजनीतिक पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam के संस्थापक हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

thalapathy vijay

Trending news

मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान